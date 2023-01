Près d’un demi-million de paquets d’antibiotiques arriveront en République tchèque en janvier et février

CR – Le Ministère de la Santé met tout en œuvre pour augmenter la disponibilité des médicaments. Il a réussi à négocier avec un certain nombre de distributeurs et de fabricants pour un approvisionnement exceptionnel et, grâce à un amendement à la loi sur les médicaments de la fin de l’année dernière, il a pu établir le paiement pour eux.

Chaque semaine, un groupe de travail se réunit sous la direction de Jakub Dvořáček, qui évalue la situation actuelle et propose la prochaine ligne de conduite. Les délégués médecins et pharmaciens sont informés tous les lundis des disponibilités en cours et des alternatives possibles pour la semaine suivante.

La direction du ministère est également en contact direct avec les fabricants et distributeurs de médicaments au quotidien, grâce à laquelle il est possible de sécuriser un approvisionnement extraordinaire dans le cadre du mécanisme approuvé à la fin de l’année dernière. Le ministre de la Santé a signé la première d’une série de mesures permettant l’usage exceptionnel des médicaments fournis et la détermination de leur remboursement par l’assurance maladie, qu’il présentera la semaine prochaine lors d’une réunion du gouvernement. Par conséquent, suffisamment d’antibiotiques devraient arriver en janvier et février pour couvrir la consommation actuelle.

« Résoudre les pénuries de médicaments est actuellement une priorité absolue pour le ministère de la Santé. L’adjoint Dvořáček et moi-même négocions quotidiennement avec toutes les parties intéressées, y compris les fabricants et les distributeurs. Ces négociations ont été couronnées de succès et grâce à elles, il a été possible non seulement d’assurer un approvisionnement extraordinaire d’antibiotiques et d’antipyrétiques pédiatriques, mais aussi d’accélérer l’approvisionnement prévu ultérieurement pour couvrir la demande causée par la morbidité étonnamment élevée des résidents. » a déclaré le ministre de la Santé Vlastimil Válek.

Compte tenu de la dimension paneuropéenne du problème, le ministère de la Santé négocie également avec des représentants de la présidence suédoise et de l’Autorité européenne de préparation et de réaction aux urgences sanitaires (HERA). Une solution possible au niveau de l’UE est, par exemple, l’achat en commun de médicaments, qui donne aux États membres une meilleure position dans les négociations.

« La République tchèque n’est pas le seul pays aux prises avec des pénuries de médicaments. D’autres pays européens, dont l’Autriche, l’Allemagne, la France, la Finlande et la Croatie, ont des problèmes similaires. Ces pénuries sont causées, entre autres, par une combinaison de morbidité beaucoup plus grande parmi les citoyens que ces dernières années, les raisons de la production et de la planification inadéquates des fabricants », a déclaré le sous-secrétaire à la Santé Jakub Dvořáček.

La situation dans le domaine des antipyrétiques pédiatriques s’améliore également. Des centaines de milliers de colis Nurofen ont été expédiés ces dernières semaines, et des dizaines de milliers d’autres arriveront d’ici la fin janvier.

« Je comprends que cette situation est très inconfortable pour les résidents, surtout les enfants et leurs parents. Par conséquent, la fourniture de médicaments est une priorité absolue. La preuve en est les 340 000 Nurofen que nous avons obtenus avant Noël. J’apprécie vraiment les efforts de tous ceux avec qui nous travaillons pour assurer l’approvisionnement en médicaments des patients tchèques. Je reconnais le grand engagement des médecins et des pharmaciens qui font tant de travail en ces temps difficiles, et je leur en suis très reconnaissant. Nous ferons face à la situation, même si cela prendra beaucoup de temps », a assuré le ministre de la Santé Vlastimil Válek.