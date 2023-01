Un hélicoptère transportant le ministre de l’Intérieur s’est écrasé près de Kiev. Des personnes au sol sont également mortes, y compris des enfants

Au moins 18 personnes ont été signalées mortes par les autorités ukrainiennes après qu’un hélicoptère s’est écrasé près d’un jardin d’enfants dans la ville de Brovary dans la région de Kyiv et qu’un incendie s’est déclaré sur place, a rapporté Ukrainska Pravda. Selon le chef de la police d’État ukrainienne, Ihor Klymenko, le ministre ukrainien de l’Intérieur Denys Monastyrsky, son adjoint et secrétaire d’État, est décédé sur le coup, a rapporté Reuters.

Oleksii Kuleba, commandant de l’administration militaire de la région de Kyiv, a confirmé que l’hélicoptère s’était écrasé près d’un jardin d’enfants et de bâtiments résidentiels. Il a dit qu’au moment du drame, les enfants et les employés de l’orphelinat étaient à l’école maternelle. Kuleba a confirmé qu’il y avait eu des victimes. « Un hélicoptère du service de secours de l’État s’est écrasé ce matin à Brovary. À la suite de l’accident d’avion, la direction du ministère de l’Intérieur est décédée : le ministre (Denys Monastyrskyj), le premier vice-ministre (Evhenij Jenin) et le secrétaire d’État (Jurij Lubkovyč). » il a annoncé Klymenko.

Les autorités ont déclaré que trois enfants figuraient parmi les morts et que 15 d’entre eux étaient hospitalisés. Au total, au moins 18 personnes ont été tuées et 29 personnes ont été blessées. On ne sait pas ce qui a causé l’écrasement de l’hélicoptère. La Russie, dont les troupes ont envahi l’Ukraine en février dernier, n’a fait aucun commentaire, et les responsables ukrainiens n’ont fait aucune mention d’une incursion russe dans la région à l’époque, a noté Reuters.

L’hélicoptère Super Puma de fabrication française, fourni par un partenaire français, s’est écrasé à Brovary, a déclaré le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yuriy Ihnat, cité par le serveur RBK-Ukraine.

Le bureau du procureur a confié l’enquête sur les causes de la catastrophe au SBU des services secrets ukrainiens, a rapporté Ukrinform, citant déclaration Procureur général Andrije Kostin. Selon lui, des experts et des enquêteurs travaillent et vérifient toutes les versions. La police a demandé à des témoins de se présenter. Selon les médias, des porte-parole de la police ukrainienne et de l’armée de l’air ukrainienne ont convenu qu’il était trop tôt pour déterminer la cause de l’accident, qu’une commission d’enquête tenterait de déterminer. Les médias russes ont spéculé s’il s’agissait d’un sabotage, d’un problème technique, d’une erreur de pilotage ou d’une malheureuse attaque de défense aérienne.

Denys Monastyrskyj est avocat de formation, il est devenu ministre de l’Intérieur en juillet 2021. Jusque-là, depuis 2019, il était député du parti Serviteur de la Nation du président Volodymyr Zelensky. Au parlement, il est président du comité d’application de la loi et également membre du conseil national pour la politique anti-corruption.

17 personnes sont mortes, dont 2 enfants, a rapporté le chef de l'administration de l'oblast de Kyiv Kuleba.

Pendant la guerre en Ukraine, lancée par la Russie le 24 février avec l’invasion de l’Ukraine, par exemple, avec le chef de la direction du renseignement du ministère de la Défense, Kyryl Budanov, il a personnellement dirigé l’échange de prisonniers en septembre dernier, le le plus important depuis le début de l’invasion russe. Les Ukrainiens ont réussi à libérer 215 personnes de captivité, parmi lesquelles d’anciens défenseurs de Marioupol, dont les commandants du régiment d’Azov. Il visite fréquemment des villes en ruines et n’hésite pas à exprimer ses émotions face aux tragédies de la guerre menée par la Russie.