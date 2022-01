L’Espace Santa Clara s’ouvre pour ‘La Nuit des Idées’, un événement mondial annuel qui promeut l’échange d’expériences entre les pays et les cultures

L’Espace Santa Clara, une installation dépendant de l’Institut de la Culture et des Arts de la Mairie de Séville (ICAS), ouvre ses portes jeudi prochain pour la « Nuit des Idées », un événement mondial annuel organisé simultanément dans différents pays pour échanger des idées entre pays et cultures . . Avec pour devise « (Re)construire ensemble pour une Europe plus forte et unie. Pour un « avenir » durable, inclusif et esthétique, l’Institut français de Séville et la Mairie ont organisé des rencontres/débats portant sur les dynamiques d’urbanisme et d’affectation spatiale telles qu’elles sont comprises et perçues, tant par les politiques publiques que par les usagers, qui sont les principaux bénéficiaires. .

À cet égard, l’événement, avec entrée gratuite à pleine capacité, mettra en lumière certaines des expériences émergentes à Séville autour des conceptions contemporaines de l’action collective et de la coexistence sociale qui animent le Nouveau Bauhaus européen, un projet proposé par la présidente de la Commission Ursula Von der Leyen, introduit une dimension culturelle et créative au Green Deal européen pour montrer comment l’innovation durable apporte des expériences réelles et positives dans notre vie quotidienne.

Séville compte plusieurs exemples d’expériences de ce type, comme celles promues par le collectif Wanderers Park, dont le projet « Jardines en el aire », promu par ICAS, a été récompensé l’année dernière par le New European Bauhaus ; en plus du Centre commun de recherche de la Commission européenne à Séville ; ou le projet de réhabilitation de l’ancienne usine d’artillerie.

Ainsi, la « Nuit des idées » réunira des personnalités telles que la vice-présidente de la Commission française du débat public Ilaria Casillo à l’Espacio Santa Clara jeudi après-midi, qui consacrera son discours à la « démocratie environnementale », c’est-à-dire au détail les conditions nécessaires pour impliquer les citoyens dans les décisions liées à l’environnement.

Le collectif Wanderers Park, dédié au développement de projets et d’outils pour valoriser les villes comme parcs de la coexistence, participera également à la « Nuit des Idées ». María Salas partagera avec le public les résultats du microclimat généré par le projet ‘Jardins dans l’air’, ainsi que les actions ‘Terpènes dans l’air’ (un atelier sur le raffinage des huiles essentielles mené avec l’Association éducative et sociale de Notre Lady of la Candelaria de Sevilla) et ‘Fábulas Chiméricas ‘, une collection de contes de Noël explorant la diversité des espèces et des cultures qui habitent Tres Barrios-Amate et promue par ICAS, a le soutien de l’Institut français.

De même, Vicenzo Cardarelli, responsable du développement et de l’innovation au Centre commun de recherche de la Commission européenne, basé à Séville, fera le tour de l’évolution de la relation entre la Commission européenne et Séville sur les critères innovants qui ont inspiré l’initiative du Nouveau Bauhaus européen.

La liste des participants à ce numéro clôt Pedro Jiménez, du collectif ZEMOS98, qui se concentre sur le développement de processus de médiation qui activent les relations entre militants, artistes, universitaires, fondations et institutions publiques. La relation entre la pratique de l’art contemporain, l’école et l’espace culturel a été le protagoniste de plusieurs de ses projets. Ce fut le cas de la conférence NUDOS, où une série d’initiatives, d’organisations et d’artistes ont été annoncés qui, allant de la culture comme champ d’expérimentation transversal, ont posé des questions et exploré des réponses possibles aux défis climatiques et sociaux qu’ils présenteraient. dans ‘Nuit des Idées’.

À propos de « Soirée d’idées »

Lancée en 2016 à l’occasion d’une nuit extraordinaire réunissant à Paris de grandes voix françaises et internationales, invitées à débattre des grands enjeux d’aujourd’hui, la Nuit des Idées s’est rapidement imposée dans l’agenda français et international. Chaque année, le dernier jeudi de janvier, l’Institut français invite tous les espaces de culture et de savoir, en France comme sur les cinq continents, à se rassembler pour célébrer la libre circulation des idées et des savoirs en proposant, le même soir, conférences, rencontres, forums et tables rondes, mais aussi projections, performances artistiques et ateliers pour les plus petits, autour de thématiques évoluant chacune à sa manière.