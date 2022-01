Modernité d’ANSA / Verga 100 ans après sa mort – Livres

(par Paolo Petroni) (ANSA) – ROME, 25 JANVIER – Les perdants dans la lutte quotidienne pour la vie sont les personnages qui font le plus appel à la vision réaliste, pathétique mais désespérée, mais modernement confiante dans la valeur de la défaite, par Giovanni Verga, de qui a célébré le 100e anniversaire de sa mort le 27 janvier 1922 à l’âge de 81 ans à Catane, où il est né le 2 septembre 1840. Pour l’occasion, merci aux éditeurs Interlinea et à la Fondation Verga, avec le soutien de le ministère de la Culture , le nouveau volume et titre numérique Édition nationale son ouvrage est publié avec une annexe pleine de nouvelles, de documents, de variantes et d’index, tandis que des projets de correspondance sont annoncés. À Catane, il a travaillé sur la mise en scène de ses textes et la nouvelle représentation de l’opéra de Mascagni » Cavalleria rusticana » qui est né d’une de ses histoires. Après plusieurs jeunes romans d’inspiration patriotique du Risorgimento, comme »Les Carbonari de la montagne », puis d’autres romans romantiques tardifs avec des protagonistes et des passions hautes bourgeoises entre 1866 et 1875, de »Una peccatrice » et »Storia di una capinera » a » Tigre reale », Verga au cours de son long séjour à Florence et Milan a mûri dans les visites fréquentes dans les cercles littéraires et les découvertes des naturalistes français, de Balzac à Zola, une écriture associée à son monde le plus intime et sa terre, une certaine conscience du retard et des problèmes du sud de l’Italie unie. Puis deux romans importants verront le jour, » I Malavoglia » en 1881 et » Mastro don Gesualdo » en 1889, le premier signe fut en 1874 le roman » Nedda », un pauvre cueilleur d’olives qui avec son partenaire avait un vie difficile et, lorsqu’il est mort dans un accident, il s’est retrouvé seul et si pauvre que leur petite fille est pratiquement morte de faim. L’auteur tente de comprendre l’essence fondamentale, primitive et naturelle d’une réalité qui n’est pas conditionnée par les relations de confort et d’apparence. La nouveauté réside dans l’objectivité du récit, qui semble vivre des personnages et de leur existence, comme si le narrateur s’était écarté et s’était annulé devant ses créatures. Tous sont présentés dans un langage brut et simple, entrecoupé de rythmes de parole locaux, mais non dialectaux, où la fluidité de base et la fluidité parlée sont mises en évidence comme des miroirs de la vérité vivante. Verga ne voit aucun espoir dans des situations de survie extrêmement difficiles et dans des sociétés agricoles ou maritimes, pliées par des variations saisonnières et météorologiques imprévisibles, sinon dans la persévérance et la résistance des bonnes personnes. Dans son chef-d’œuvre, la famille du pêcheur padron ‘Ntoni et son fils Bastianazzo di Aci Trezza nommé’ ‘I Malavoglia’ ‘n’ont qu’un seul bateau, qui sera démoli avec tous ses noms symboliques ‘Provvidenza’ ‘, et une maison, qui être vendu pour rembourser une dette due découle du malheur et de la perte du précieux fardeau du lupin. Avec la mort à la guerre du premier fils de Bastianazzo et de sa femme du choléra, la dévastation est devenue courante, un autre fils finissant en prison, une fille qui s’est échappée à cause de rumeurs malveillantes à son sujet et était sur le point de se prostituer, une autre qui verrait leur mariage tourne mal. . Mais il y a aussi ceux qui refusent, le benjamin d’une fratrie de cinq poursuivra les activités de son grand-père et avec l’envie de racheter la maison du néflier. Ce roman, d’une manière très moderne, ne se concentre pas sur le personnage central, mais poursuit une série de situations, racontant une situation humaine difficile avec un contour rapide et imprévisible, ouvert, centrifuge et dynamique. Suite à cela, le deuxième des cinq romans destinés à composer un cycle appelé »Conquis », dont trois n’ont jamais été écrits, »Mastro don Gesualdo » revient tout droit du titre à une biographie plus traditionnelle en signes impitoyables d’amertume œuvre d’éveil social. Le protagoniste est Gesualdo, un ouvrier qui par le sacrifice devient riche et un don, à tel point qu’il parvient à épouser un noble d’une famille pauvre, qui l’a trahi et ne le laisserait jamais entrer dans son monde. Comme Mazzarò du roman « La roba », même s’il n’est pas trop paranoïaque, Don Gesualdo vise de manière moderne à aliéner les choses et finit, se heurtant à l’inhumanité des classes sociales supérieures, sur son lit de mort, abandonné de tous. et ridiculisé par les serviteurs. Deux riches recueils de nouvelles datant de sa plus belle époque, surprenant encore par la diversité et la richesse symbolique des personnages, »La vie aux champs » et »Romans ruraux », dont il a traduit certains pour le théâtre, notamment les chanceux. ‘Cavalleria rusticana’ et ‘La lupa’, des personnages forts pour rivaliser avec de nombreuses grandes actrices, tandis que ‘Dal tuo al mio’, un drame né en 1906 et étant son dernier roman, raconte le conflit et les sentiments et l’argent, entre la famille de a ces barons, propriétaires de mines de soufre et ouvriers exploités, qui finiront par se révolter. Au cours des quinze dernières années jusqu’en 1922, l’année de sa mort, Verga se retira dans sa Catane, écrivant très peu et sans rien publier, également privé de l’idéal du passé, si bien qu’à la veille de la Première Guerre mondiale, il prend position aux côtés des interventionnistes, dont D’Annunzio, dont il apprécie l’action politique, et, après la guerre, qui manifeste de la sympathie pour la figure de Mussolini et le fascisme naissant.



