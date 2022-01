Le nouveau gouvernement allemand est fermement attaché à l’UE et à l’État de droit. Cependant, ce sera une politique de petits pas – EURACTIV.cz

Avec le nouveau gouvernement allemand, une nouvelle approche de la politique étrangère a également émergé. Le changement pourrait affecter non seulement la Russie et la Chine, mais aussi les pays d’Europe centrale, y compris la République tchèque.

Le gouvernement de la nouvelle chancelière allemande Olaf Scholzé (SPD) intervient à un moment où les divergences d’opinions deviennent de plus en plus nettes au sein du Visegrad Four. Ce groupe quelques commentateurs référencé pas pour le format V2+2 avec la République tchèque et la Slovaquie d’un côté et avec la Pologne et la Hongrie de l’autre. L’Allemagne, qui s’est heurtée par le passé au V4 sur la crise migratoire et s’oppose désormais à Varsovie et à Budapest sur l’État de droit, pourrait diviser encore plus le groupe.

En ce qui concerne l’état de droit, le gouvernement des « feux de signalisation » veut l’aborder de manière plus dure que ses prédécesseurs. Sous la direction de l’ancien chancelier Angela Merkel (CDU/CSU), l’Allemagne est favorable à un compromis progressif. En revanche, le chancelier Scholz lors de sa visite de décembre à Varsovie mentionnéqu’il souhaitait régler cette affaire au plus vite.

Dans le contexte hongrois, le fait que les partis de la coalition allemande composée des sociaux-démocrates, des Verts et du FDP n’ont pas à coopérer avec le parti au pouvoir hongrois Fidesz au Parlement européen joue également un rôle. Jusqu’à l’année dernière, il faisait partie du Parti populaire européen (PPE), où il siégeait avec les démocrates-chrétiens allemands de la CDU/CSU. L’appartenance des deux partis au même bloc parlementaire a donc quelque peu atténué le conflit entre Berlin et Budapest. Le gouvernement des feux tricolores n’est plus lié par cette alliance « forcée », il affronte donc le Premier ministre hongrois Victor Orban plus de marge de manœuvre.

Accent accru sur les droits de l’homme

Cependant, malgré l’État de droit, Berlin a indiqué vouloir approfondir la coopération avec la région d’Europe centrale et la République tchèque. Un changement dans l’approche de l’Allemagne face aux questions européennes devrait être important à cet égard. Alors que la chancelière Merkel soulignait dans la politique européenne la nécessité d’aborder les problèmes à l’échelle de l’Union, le gouvernement Scholz, en revanche, a clairement indiqué qu’il souhaitait renouveler son approche dite communautaire et rechercher le consensus, notamment au niveau régional. Dans le cadre de V4, cela pourrait concerner, par exemple, les questions de migration.

Berlin pourrait également trouver un accord avec le nouveau gouvernement tchèque dans son accent sur les valeurs et le droit international dans la politique étrangère. « Les droits de l’homme font depuis longtemps partie de la politique allemande et tchèque. Cependant, on espère que les deux pays les mettront davantage en avant dans leur approche de la Chine ou de la Russie », a déclaré le directeur de recherche à l’Institut des relations internationales et professeur adjoint à l’Université d’économie pour EURACTIV. cz Jakub Éberlé.

L’Allemagne est restée du côté de Visegrad et de la République tchèque, même en ce qui concerne l’élargissement de l’UE aux pays des Balkans occidentaux. La République tchèque en a fait l’une de ses priorités présidentielles au sein du Conseil de l’Union européenne. Berlin a indiqué vouloir coopérer avec le V4 sur cette question et maintenir le dialogue avec les pays des Balkans.

« L’Allemagne est un allié du V4 pour avoir complètement laissé le sujet des Balkans occidentaux sur la table. Ni la France ni les Pays-Bas ne s’en soucient beaucoup. Il y a toujours de l’ouverture. Mais c’est une politique de petits pas. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que ces pays rejoignent l’UE dans un avenir proche. Ce n’est pas quelque chose qui sera discuté dans les cinq ou dix prochaines années », a averti Eberle, ajoutant que les partis au pouvoir en Allemagne avaient clairement indiqué dans l’accord de coalition que les Balkans occidentaux devraient avoir une perspective d’adhésion.

Nord Stream 2 comme pierre d’achoppement

En raison de son importance géopolitique, le projet Nord Stream 2 a longtemps divisé non seulement les États membres, mais également la coalition au pouvoir en Allemagne elle-même. Les divergences d’opinion entre les Verts et le SPD, qui étaient déjà évidentes lors de la campagne électorale de l’année dernière, se sont creusées lors des tensions accrues avec la Russie.

Alors que les sociaux-démocrates ont mis l’accent sur les avantages économiques et ont vu le pipeline comme un pont vers la Russie, les Verts ont longtemps été les opposants les plus virulents. Outre des raisons environnementales, ils craignent que la Russie n’abuse du gazoduc pour faire pression sur l’Allemagne et l’Union européenne. « D’un point de vue géopolitique, c’est une erreur », a déclaré le vice-chancelier allemand pour les Verts Robert Habeck.

La construction de NordStream 2 s’est achevée en septembre dernier. Il fait actuellement l’objet d’une enquête par la soi-disant Agence fédérale des réseaux, l’autorité de régulation allemande. Selon le communiqué, il pourrait rendre un verdict sur la conformité du projet avec la loi allemande d’ici le milieu de cette année.

Actuellement, les différends de la coalition tournent principalement autour de la question de savoir comment procéder en cas d’éventuelle agression russe contre l’Ukraine. Ministre des Affaires étrangères Green Annalena Baerbockova précédemment il a déclaré, que : « En cas d’escalade du conflit, il est impensable de raccorder la canalisation au réseau. »

« La différence peut être vue dans la façon dont les deux parties parlent de la possibilité que la Russie attaque l’Ukraine. Nous avons deux points de vue très opposés au sein de la coalition, et les Verts ont déclaré avec insistance qu’ils mettront fin à Nord Stream 2. La situation est maintenant sur le glace, car les décisions techniques sont en cours. Nous attendons donc d’être décidés par l’agence et ce que Poutine fera », a déclaré un analyste d’Eberle.

Des petits pas aussi pour un problème européen plus souverain

La question d’une intégration plus étroite de l’UE dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité reste également ouverte. C’est ce que prône depuis longtemps la France, qui souhaite des avancées plus substantielles durant la présidence en cours du Conseil de l’Union européenne. Bien que le gouvernement allemand se soit engagé à construire une Union plus forte et plus capable, sa position spécifique sur la « souveraineté stratégique » doit encore être clarifiée par le cabinet Scholz. Les trois partis de la coalition ont des points de vue différents sur une intégration plus étroite.

« La politique des Verts et du SPD va plus loin à cet égard que celle de la chancelière Merkel. Ils sont plus ouverts à une vision plus large. Les voix des Verts, et surtout leur aile gauche, réclament même une UE très forte en matière de politique étrangère et de sécurité « En revanche, des pragmatiques comme le chancelier Scholz feraient de petits pas politiques, comme l’a fait Merkel. Le FDP était alors généralement plus sceptique quant aux efforts d’intégration dans ce domaine », explique Eberle.

Bien que Scholz soit considéré comme un politicien plus pro-européen que la chancelière Merkel, Eberle a déclaré qu’une politique étrangère européenne plus forte ne devrait pas être une priorité pour Berlin. « L’Allemagne ne forcerait certainement pas cette question toute seule. Il est également vrai que le lien transatlantique est également très important pour eux », a-t-il déclaré.