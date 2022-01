Nouveau trio en Europe

La France, la République tchèque et le soi-disant trio d’États présidentiels ont l’une des principales institutions de l’Union européenne dans les dix-huit prochaines villes.

La France occupe le siège imaginaire de la présidence du Conseil de l’Union européenne depuis janvier 2022, et les deux pays l’ont publié huit fois. Le rôle du président n’est pas simple; L’État dirigeant, dans un rôle dit de véhicule impartial, doit faire avancer la discussion de la première règle. Cela nécessite une connaissance approfondie des fonctions de l’UE ainsi que des capacités de négociation et de coordination pour obtenir des résultats aussi rapidement que possible et maintenir les processus de travail quotidiens, ainsi que la continuité des activités de l’UE au sein du Conseil. et les représentants extérieurs de l’UE.

Le trio de nouveaux présidents a une série de défis. Beaucoup d’entre eux sont liés à la crise pandémique en cours. Par conséquent, dans un programme conjoint, la France, la République tchèque et la Hongrie se sont engagées à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les turbulences économiques et sociales, notamment en soutenant pleinement les investissements par la transformation écologique et numérique et en renforçant la résilience et la compétitivité de l’UE.

Programme Francouzsk

Les priorités présidentielles françaises ont été officiellement annoncées par le président Emmanuel Macron le 9 décembre. En tant que membre de la présidence, il a annoncé la transformation de l’Europe en un jeu puissant et souverain sur la scène mondiale. Cela devrait, entre autres, permettre à l’Europe de contrôler ses frontières. La France veut donc œuvrer à réformer le système Schengen, renforcer les défenses européennes et assurer la stabilité et la prospérité au sein de l’Union européenne.

Sur le plan symbolique et dans le contexte actuel, les reflets sombres de la devise présidentielle sont : La première partie du slogan rappelle la situation pandémique, l’espoir des particularités et la livraison de l’économie par la coopération au niveau européen. Cela a donné lieu à la capacité de l’UE à défendre et à défendre ses valeurs et ses intérêts. La cohérence renvoie alors à la création et au développement d’une vision commune de l’Europe à travers une culture, des valeurs et une histoire partagées.

Statistiques prioritaires France

Les statistiques fixent les priorités de la présidence. En juin 2021, un programme conjoint des conseils statistiques de France, de République tchèque et d’Allemagne a été convenu, qui a organisé les cycles de la présidence précédente et a coopéré avec les membres du système statistique européen. Ils veulent adhérer à une réponse adéquate aux besoins des utilisateurs de statistiques, tirer parti de la variabilité offerte par les nouvelles sources de données et technologies, et enfin garantir des données fiables, transparentes et fiables.

Entre autres, l’homologue français de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) veillera à ce que le cadre législatif révisé tienne compte des besoins particuliers de la statistique publique, notamment en matière d’accès aux données privées. secteur. Pendant la présidence, les discussions sur le cadre pour les statistiques agricoles (SAIO) se poursuivront et les révisions des lignes directrices sur les systèmes européens de groupements nationaux et régionaux commenceront.

Il est opérationnel vis-à-vis de la Présidence française en statistique page Web. Un événement pour le président du comité des statistiques aura lieu à Lyon en avril 2022, qui comprendra des discussions sur une éventuelle révision de l’acte statistique européen.