Les universitaires de l’UPLA renforceront les échanges et les relations avec des campus prestigieux aux États-Unis et en Europe

Cette L’Université d’État du Colorado aux États-Unis et le Centre d’apprentissage collectif de l’Université de Toulouse, en France, et le Centre universitaire de Leiden pour l’étude des sciences et de la technologie, aux Pays-Bas, seront des campus avec lesquels ils se connecteront. Université de Playa Ancha .universitaires dr. Freddy Saavedra Pimentel vous Miguel Guevara Albornoz.

Tous deux ont été récompensés 20 millions de pesos pour mettre en place, en 12 mois, propositions de renforcement des ressources humaines, sélectionnées Concours de promotion des relations internationales pour les instituts de recherche régionaux (modalité de courte durée), appels 2021 pour l’Agence Nationale de la Recherche et du Développement (ANID).

Cette directeur du Laboratoire de télédétection environnementale (TeleAmb) Faculté des sciences naturelles et exactes, Freddy Saavedra, développera le projet « Renforcement des échanges internationaux et des relations de recherche et de formation des ressources humaines pour l’étude de l’évolution du paysage et de ses effets sur l’environnement montagneux ». Pendant ce temps il Directeur du Laboratoire de science des données (DatosLab.cl) de la Faculté d’Ingénierie, Miguel Guevara, se concentrera sur « La promotion des relations internationales de Central Macrozone University pour promouvoir l’étude de la dynamique de l’apprentissage collectif (Apprentissage collectif) à travers la science des données ».

La première initiative établira une relation directe avec la Colorado State University aux États-Unis, où le Dr. Saavedra était il y a quelques semaines., de travailler ensemble dans les zones montagneuses pour évaluer le changement général de la couverture terrestre. De plus, des stages de mise à niveau à court terme sont envisagés pour les étudiants en thèse de premier cycle, des cycles supérieurs et postdoctoraux du campus nord-américain de notre institution, ainsi que l’embauche d’un de ses chercheurs pour dispenser des cours en ligne aux étudiants de l’UPLA. Enfin, l’équipe du projet et ses partenaires aux États-Unis offriront des ateliers en plein air à d’autres universités du pays.

« Ce projet est une étape supplémentaire dans la consolidation de relations plus formelles entre la Colorado State University et l’Université de Playa Ancha. Certains de ses chercheurs ont soutenu plusieurs de nos projets et dirigé plusieurs thèses de doctorat interdisciplinaires en sciences de l’environnement. Nous cherchons à consolider les échanges et les relations avec cette université pour produire des projets d’échange avec des étudiants de premier cycle et des chercheurs et des étudiants des cycles supérieurs »a expliqué la communauté académique de la Faculté des sciences naturelles et exactes.

En parallèle, Faculté académique de génie À travers ses propositions, il cherchera à renforcer les ressources humaines avancées de notre Maison d’études et de l’Université de La Serena, en établissant des liens avec deux centres européens qui sont à la pointe des développements scientifiques et technologiques dans le domaine de l’apprentissage collectif dans une perspective guidée par la haute volumes de données et d’analyse de données liés à la production scientifique, respectivement. Il s’agit du Centre d’apprentissage collectif de l’Université de Toulouse, en France, et du Centre d’études des sciences et de la technologie de l’Université de Leiden, aux Pays-Bas, qui partagent tous deux une relation commune avec l’utilisation de la science des données comme outil analytique. et outil de recherche. .

A l’issue du projet, trois principaux bénéfices sont attendus pour les acteurs concernés, d’abord « Les liens entre les universitaires et les étudiants de toutes les institutions participantes seront établis par le biais de stages de formation à distance dans des institutions étrangères apparentées. Deuxièmement, la réalisation de cours ou d’ateliers de troisième cycle pour les étudiants des institutions nationales qui seront dirigés par des chercheurs étrangers et troisièmement, la diffusion de connaissances pertinentes à l’échelle mondiale par le biais de séminaires organisés conjointement entre les institutions concernées au pays et à l’étranger., a conclu l’académicien du Département de science des données et d’informatique de l’UPLA, Miguel Guevara.