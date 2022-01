L’Ukraine fait face à une pression brutale. Kiev a maintenant besoin du soutien de l’Occident, pas de la mort par peur

Selon des sources américaines, l’invasion russe de l’Ukraine est la plus probable des sept dernières années – depuis l’occupation de la Crimée et la guerre dans le Donbass. Moscou s’essaye à une version plus difficile de la fameuse vieille diplomatie « heavy metal ».

Le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, voit la situation avec plus d’urgence : « Le risque de guerre semble maintenant plus grand qu’à aucun moment au cours des trente dernières années », a-t-il déclaré la semaine dernière. La tension et l’émotion de l’annexion de la Crimée et de la guerre dans le Donbass en 2013-14 semblaient revenir à un rythme inattendu.

Selon des correspondants américains, il y a maintenant près de 100 000 soldats russes près de la frontière ukrainienne, dont certains ont même l’équipement pour attaquer les troupes. Une attaque contre un voisin qui a décidé de se libérer il y a sept ans Moscou sphère d’influence et se déplaçant dans une direction pro-occidentale (y compris des ambitions pour Alliance de l’Atlantique Nord une Union européenne) semble tomber. « Il ne fait aucun doute que la menace d’une invasion armée est élevée », a déclaré jeudi dernier le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

Les tensions n’ont pas disparu avec trois séries de pourparlers diplomatiques en janvier à Genève, Bruxelles et Vienne. Leur vainqueur de facto est le président russe Vladimir Poutine. Après des années d’isolement international et de sanctions économiques, il a reçu exactement ce qu’il cherchait : l’attention de la communauté mondiale.

Je vais vous déclarer la guerre !

Le désir de retrouver le statut de superpuissance perdu pendant la guerre froide est l’un des motifs de la politique étrangère de Poutine depuis 2000. Quoi qu’il en coûte, équilibrer au bord de la guerre. L’expert britannique sur la Russie, Mark Galeotti, l’a qualifié de combinaison agressive d’ultimatums, d’intimidation, de cyberattaques, de coups de feu et de chantage à l’énergie. « diplomatie du heavy metal ».

C’est Poutine selon lui, hérissonqui, à la bonne occasion, se dilate et étire de manière menaçante les épines. Il essaie de voir si et dans quelle mesure l’Occident a peur et veut faciliter les négociations avec lui. Cependant, ce n’était pas un affrontement direct, ce qui manque actuellement à la puissance de la Russie avec une économie aussi grande que l’Espagne. Il s’appuie sur un mélange déconcertant de menaces et d’actions locales ciblées qui peuvent plonger ses adversaires dans des erreurs tactiques.

« La Russie ne peut pas tenir un sommet autre que la menace de guerre aujourd’hui », rappelait récemment à l’hebdomadaire Respekt l’analyste Pavel Havlíček de l’Association pour les affaires internationales (AMO) du profond isolement dans lequel se trouve le Kremlin après une série de sanctions économiques et expulsions de groupes internationaux prestigieux. C’est pourquoi il l’a essayé agressivement « heavy metal » et après des années de jeûne a réussi, même plus de deux fois.

La première tentative – l’escalade au printemps dernier des troupes russes à la frontière ukrainienne – l’a conduit à un sommet avec le nouveau président américain Joe Biden à Genève. Après une rencontre de trois heures, les deux présidents ont salué l’ambiance « conviviale ». Biden a ajouté que Masque selon lui, « il ne cherche pas une nouvelle guerre froide », Poutine a de nouveau vanté son « expérience » et affirmé que les deux hommes d’Etat « parlent le même langage ». Rien ne signifie un problème plus grave.

Restez sous les projecteurs

Alors que s’est-il passé pour que Moscou et Washington aient perdu la capacité de « parler la même langue » si rapidement ? Le Kremlin semble comprendre qu’il peut obtenir un peu plus en balançant ses armes à travers la frontière ukrainienne. Ou du moins essayer.

Expert de longue date de la Russie, Galeotti souligne que Poutine n’est pas un stratège sophistiqué jouant aux échecs avec quinze longueurs d’avance. Pour attirer l’attention et gagner, il joue mécaniquement un scénario dangereux (Ukraine, Baltique, Libye, Syrie), où lui-même ne sait pas comment cela va se passer. Il testa les environs et attendit un espace dans la porte, où il mettrait son pied.

Ce que nous regardons très probablement maintenant. Le moment est venu pour le Kremlin. les états-unis d’Amérique ils se souviennent juste du retrait humiliant d’Afghanistan, la nouvelle administration Biden ne veut pas se brûler les doigts dans un nouveau conflit, ils ont les mains pleines de problèmes intérieurs et chinois. En Allemagne après 16 ans de règne d’Angela Merkels Le décor a vraiment changé, la France a connu une élection présidentielle et la volonté des Européens de se heurter au Kremlin a été historiquement très faible. D’autant plus s’ils sont désormais préoccupés par les prix élevés de l’énergie et les effets de la pandémie de coronavirus.

Alors pourquoi ne pas tester l’Occident avec une escalade massive de la crise et ramener le thème ennuyeux de la « sphère d’influence » ? Et pendant ce temps, masser psychologiquement l’Ukraine discours de plus en plus agressif? L’enjeu est toujours au Kremlin. Les services secrets américains proposent des scénarios possibles pour une invasion de l’Ukraine, les médias et le public occidentaux sont terrifiés, Kiev a désespérément besoin d’aide – et la Russie reste sous les projecteurs.

Les tentatives de résolution diplomatique de la crise ont échoué. Moscou continue d’évoquer son invasion de l’Ukraine avec des exercices militaires massifs près de la frontière polonaise, des déploiements de missiles au Venezuela et à Cuba.

Invasion oui, mais…

Dans une telle situation, quel est le risque d’une nouvelle guerre en Ukraine ? On ne peut pas l’exclure complètement, juste un stupide court-circuit du côté ukrainien (semblable à Attaque géorgienne contre Tskhinvali en Ossétie du Sud en 2008) et Moscou a reçu une raison d’attaquer. Mais si personne ne s’emporte dans un poker risqué, un conflit ouvert est peu probable. Ce serait trop risqué, sanglant et coûteux pour le dirigeant actuel du Kremlin. L’Ukraine de Crimée mais fortement pro-russe avec la flotte de la mer Noire est tombée de facto seule il y a sept ans. Il a jeté la rébellion du Donbass à la mer au moment même où elle commençait à interférer diplomatiquement.

Si la Russie avait une chance réelle d’occuper de grandes parties de l’Ukraine, ce serait en 2014 avec ses forces armées pleinement déployées, pas maintenant. Pas de moments de surprise. Armée ukrainienne avec plus de 200 000 soldats Bien qu’il ne soit pas encore dans un état idéal, il est passé ces dernières années vaste transformation et acquis des armes modernes, qui les ont fabriquées pour le Kremlin adversaire coriace et très motivé. L’OTAN a également changé en avançant le déploiement rapide de troupes, malgré l’arsenal occidental de sanctions économiques sévères qui sépareraient la Russie du monde civilisé en cas d’invasion. Le Kremlin sait tout cela, même s’il essaie de prétendre qu’il s’en fiche.

Qu’est-ce que ça veut dire? L’Ukraine a un besoin urgent d’attention et d’assistance internationales, que des dizaines de milliers de soldats russes se replient sur ses frontières ou que le conflit avec le Kremlin soit dans une phase moins houleuse. L’Occident n’a alors eu d’autre choix que d’accepter de savoir que la désillusion de Poutine à l’égard de la maîtresse (perte du statut de superpuissance) ne guérirait aucune concession diplomatique. S’il en avait, il en redemanderait immédiatement. Cependant, le hérisson dispersé du Kremlin ne menace de prendre le pouvoir que si son propre adversaire lui donne du poids et lui laisse déterminer les règles du jeu.

