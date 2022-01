Les célébrités réagissent à la mort de Gaspard Ulliel

acteur français Gaspard Uliel, l’un des protagonistes de la prochaine série Merveille, chevalier de la lune, est décédé ce mercredi après un accident de ski dans les Alpes, ont confirmé des médias américains.

Selon la revue Variation, l’acteur skiait en Savoie lorsque est entré en collision avec un autre athlète à l’intersection, a subi une grave blessure à la tête.

« Victime d’accident de ski, a tué Gaspard Ulliel», lit-on dans un bref communiqué envoyé par l’agence de traduction à l’agence de presse AFP.

Ulliel est connu pour avoir participé à películas como Hannibal Rising Saint Laurent Ce n’est que la fin du monde Un très long engagement, entre autres.

Il a récemment été signé par Marvel pour participer à la série tant attendue Moon Knight, où ils ont également participé avec Oscar Isaac et Ethan Hawke.

Dans la fiction, Ulliel serait homme de minuit, un personnage connu dans les bandes dessinées pour avoir volé de grandes œuvres d’art et des bijoux à temps au milieu de la nuit.

Réaction:

En raison de la mort inattendue d’Ulliel, différentes personnalités ont réagi à travers leurs réseaux sociaux. Alors que certains se souviennent de la trajectoire, d’autres présentent leurs condoléances aux amis et à la famille.

Acteur, réalisateur et scénariste, Xavier Dolan, qui est producteur dans le film « C’est juste la fin du monde », dans lequel Ulliel est le protagoniste, a posté sur son Instagram une photo accompagnée du message suivant:

« Ça n’a aucun sens, c’est fou, et ça fait tellement mal de ne serait-ce que penser à écrire ces mots. Ton rire sage, tes yeux attentifs. tes cicatrices, tes talents, tes chuchotements, ta gentillesse. Tous les traits de votre personne, en effet, découlent de l’éblouissante douceur. Votre existence entière a changé ma vie, quelqu’un que j’aime profondément et que j’aimerai toujours. Je ne peux rien dire de plus, je suis fatigué, abasourdi par ton départ« .

Premier ministre français, Jean Castex, laissant dans un tweet ses propos face à la mort de l’acteur :

« Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s’aiment à la folie. C’est avec grand regret que nous allons maintenant nous pencher sur ses plus belles interprétations et connaître cet aspect particulier. Nous avons perdu un grand acteur français. »

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s’aiment à la folie.

C’est avec le cœur lourd que nous allons maintenant regarder son interprétation la plus belle et la plus épanouissante de ce look particulier.

Nous avons perdu un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU — Jean Castex (@JeanCASTEX) 19 janvier 2022

Egalement ancien ministre français des Solidarités et de la Santé, Roselyn Bachelot, écrit : « La sensibilité et l’intensité de son jeu font de Gaspard Ulliel un acteur hors pair. Le cinéma d’aujourd’hui passe à côté d’un grand talent.

Il a conclu en déclarant: « J’envoie mes condoléances à ses proches et ma sollicitude affectueuse à tous ceux qui le pleurent aujourd’hui. »

La sensibilité et l’intensité de son jeu font de Gaspard Ulliel un acteur hors du commun. Le cinéma d’aujourd’hui perd son extraordinaire talent.

J’adresse mes condoléances à ses proches et mes pensées affectueuses à tous ceux qui le pleurent aujourd’hui. pic.twitter.com/ro4VYhwY2B — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) 19 janvier 2022

Ancien membre du Sénat français, Caroline Cayeux, il l’entretient : « Sa carrière a été marquée par de nombreux rôles qui, de par son talent et sa sensibilité, il nous a émus. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. »

Talentueux, gracieux, magistral dans son rôle d’Yves Saint-Laurent, extraordinaire dans « Juste la fin du monde » de Xavier Dolan, l’acteur français César et mannequin Gaspard Ulliel est mort dans un accident de ski à l’âge de 37 ans. pic.twitter.com/kxSABBJ1GM — Caroline Cayeux (@carolinecayeux) 19 janvier 2022

Cette studio le plus important, détaillé sur son compte Twitter officiel : « C’est avec tristesse que nous apprenons la perte de Gaspard Ulliel, un acteur talentueux très apprécié pour ses rôles dans des longs métrages. Longue semaine de mariage« .