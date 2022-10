Les théâtres Spejbla et Hurvínek ont ​​commencé une nouvelle saison

L’une des marraines de la nouvelle saison théâtrale est la chanteuse Marta Jandová. Photo: S + H. Théâtre

Le programme d’automne est présenté par le Théâtre Spejbla et Hurvínek, quelques nouveautés sont préparées. Les journalistes en ont été informés par des représentants du théâtre. La chanteuse Marta Jandová et les actrices Dana Batulková, Sabina Laurinová et Michaela Tomešová sont les marraines de la saison théâtrale 2022/23.

Le directeur de théâtre pour enfants et écrivain Jiří Jelínek, le dramaturge et écrivain Tereza Lexová, l’artiste Bára echová et le compositeur de musique primé Zdeněk Král ont créé une nouvelle pièce pour le théâtre S+H intitulée « Spejbl, Hurvínek et moi ». La première aura lieu le 20 octobre.

« Je suis très heureux que Jirka et son équipe aient été si enthousiastes à l’idée de se réunir sous le toit de notre théâtre et aient immédiatement proposé des idées ludiques et magiques incroyables, qui, j’en suis sûr, intéresseront nos petits et nos grands public », a déclaré David Janošek, directeur artistique des théâtres Spejbla et Hurvínek, qui sera également l’un des protagonistes du spectacle. Avec lui, une nouvelle génération d’acteurs et de marionnettistes a émergé et, bien sûr, Spejbl et Hurvínek y apparaîtront.

Je vole, Houston

Le centre de contrôle spécial « Spejblův Houston », créé au cours de l’été dans le foyer du Planétarium de Prague, est désormais pleinement opérationnel. Il y a M. Spejbl, qui communique avec Hurvínek en orbite et découvre comment les choses se passent dans l’espace.

Dans le théâtre lui-même, les préparatifs du tournage d’un film éducatif pour enfants dans le dôme du Planétarium de Prague battent leur plein. La réalisatrice de ce projet est Miki Kirschner, dramaturge D S+H. Ce format de traitement est vraiment extraordinaire pour le théâtre, c’est pourquoi il est précédé de nombreux tests, exercices de caméra et préparations très exigeantes.

Ateliers pour enfants

Depuis 2022, Teater S+H fait partie de la Theatre Lecturer Association et organise des ateliers non seulement pour les jardins d’enfants et les écoles élémentaires, mais aussi pour la communauté au sens large. Les conférenciers rapprochent le public enfant des spectacles qu’ils ont vus et approfondissent ainsi l’expérience. Le contenu de l’atelier est aussi le développement du thème de la performance dans des activités pratiques à travers des activités théâtrales.

Spejbl et Hurvínek sur la route

A l’occasion de la présidence tchèque au Parlement européen, le S+H Theater a été invité à monter son spectacle à Bruxelles. Dans le cadre du festival Czech Puppet Week, le Théâtre Peruchet accueillera un spectacle appelé Spectacle musical Spejbl.

Comme le veut la coutume, ce sera dans la langue du pays où se trouve le théâtre, cette fois en français. Après le spectacle, un atelier de marionnettes sera proposé aux personnes intéressées, ce qui viendra étoffer l’offre du programme.

Un autre voyage qui aura lieu cette saison théâtrale est une visite en France. En juin, une nouvelle production de l’écrivain et metteur en scène à succès Miki Kirschner et de son équipe – Robin Krále et Jiří korpík – sera ajoutée au répertoire. Il s’appelait Hurvínek et le roi des puces.

Les théâtres Spejbla et Hurvínek ont ​​poursuivi leur tournée dans les villes tchèques et moraves. Il visitera notamment Borovany le 15 octobre, Slavkov u Brno le 12 novembre et Brno le 13 novembre avec sa pièce pour enfants « Hurvínek et les invités non invités ».