Vous n’êtes pas obligé d’arrêter le gaz, vous risquez d’avoir très froid. Désaccord des météorologues Nkte

Selon le Copernicus Climate Change Service (C3S), la probabilité d’une vague de froid en Europe en décembre est inférieure à l’ECMWF, mais les prévisions ne sont toujours pas tout à fait exactes. Surveillez de près les marchés traditionnels de l’énergie et les prévisions du CEPMMT de novembre, qui couvriront également la seconde moitié de l’hiver.

Laissons de côté la chaleur de l’été et sachons que les hivers se refroidissent. Mais les prévisions que nous avons publiées aujourd’hui (vendredi) suggèrent que la possibilité d’une vague de froid avant Noël cette année est inhabituelle, a déclaré Carlo Buontempo, rédacteur en chef de C3S.

L’ECMWF collecte les données du service météorologique national via un superpot et publie une prévision sombre glissante. Les informations sur le moment d’un tel demi-hiver dans les terriers et la nature sauvage ne sont donc pas actuellement disponibles.

La vague de froid de décembre sera associée à des hautes pressions, qui apporteront des vents froids d’est et des températures plus basses en Europe.

Buontempo a déclaré que les gouvernements européens devraient prendre autant de données que possible, non seulement pour se préparer au prochain front froid, mais aussi pour prévoir la progression des pénuries de vent et de pluie qui affecteront la production d’énergie renouvelable.

Calme Vdci

Mais les températures ont tendance à être bien au-dessus de la normale pendant la saison de chauffage maximale entre décembre et la Norvège, selon des scientifiques du Copernicus Climate Change Service, qui ont mis à jour jeudi leurs perspectives saisonnières.

Selon eux, les Européens et les résidents de l’est des États-Unis seront très probablement confrontés à des températures douces cet hiver, et non à de la neige épaisse. Cela pourrait atténuer l’impact des restrictions sur les combustibles de chauffage à un moment où les coûts de l’énergie augmentent fortement, a écrit l’agence. Bloomberg.

Selon les scientifiques, des températures anormalement élevées pourraient réduire la demande de gaz naturel, dont le prix a été poussé à des niveaux record par l’agression de la Russie contre l’Ukraine.

Dernière mise à jour de #Climat copernicien Les prévisions saisonnières de Change Service ont été publiées. Vous vous demandez comment bien utiliser ce produit ? Regarde nous #prévisions de la saison guide pour un aperçu complet https://t.co/oeq3fgP2AK pic.twitter.com/ZX6oePobui — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) 14 octobre 2022

Les scientifiques de l’organisation copernicienne affirment ainsi qu’en Grande-Bretagne, sur les rives de la mer Méditerranée et dans plusieurs centaines de régions d’Europe centrale, les températures seront très probablement bien supérieures à la moyenne. Selon eux, le reste du continent a 50% de chances de casser la moyenne historique.

Les experts diffèrent

Copernicus a collecté des données auprès de scientifiques de Grande-Bretagne, de France, d’Allemagne, d’Italie et des États-Unis. Pour les prévisions, les résultats des satellites, des navires, des aéronefs et des stations météorologiques sont spécialement utilisés.

Cependant, la perception d’un hiver frais n’est pas tout à fait universelle chez les météorologues. Le Commodity Weather Group, une firme météorologique américaine, estime que les hivers européens seront probablement plus froids que la moyenne et légèrement plus froids que la moyenne décennale.

Le météorologue William Henneberg a déclaré à Bloomberg que l’hiver de cette année comptera 2 330 jours, selon Commodity Weather, contre 2 085 jours l’an dernier. Une moyenne de dix ans en 2 233 jours. L’hiver européen risque d’être froid, caractérisé par un temps froid et humide, a-t-il ajouté à l’opinion publique.

Malgré les conseils des météorologues, le continent a du mal à faire face à la diminution des approvisionnements en gaz naturel en provenance de Russie. Les prix du gaz ont plus que triplé, ce qui n’est pas typique pour cette année. L’Allemagne a mis en garde contre les pannes d’électricité et la poussière, et le Royaume-Uni avait les plus petites réserves de mauvaises sources d’énergie en sept ans, selon Bloomberg.

Cependant, Katja Yafimava, chercheuse principale à l’Oxford Institute for Energy Studies, a ajouté que les coupures de courant et les arrêts industriels ne peuvent être exclus.

Vous pouvez regarder la météo actuelle à Prague sur pmm diffusée depuis iDNES.tv :