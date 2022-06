Les Russes ordinaires sont également à blâmer pour la guerre, déclare un journaliste ukrainien qui a écrit dans le nouveau sous-sol

Votre bureau éditorial est basé à Kiev. Comment la situation a-t-elle évolué depuis le début de la guerre ?

En février, le pain n’était pas disponible dans les magasins, puis nous nous sommes réjouis du premier café à ouvrir et maintenant la situation est plus calme. Mais nous vivons avec un sentiment constant d’anxiété que rien n’est encore fini. Lorsque la vie à Kiev semblait s’être calmée, des sirènes retentissaient et des missiles survolaient les quartiers de la ville pour rappeler que la guerre n’était pas finie.

J’ai lu que vous devriez mettre la salle de presse dans le bunker. Vous devez bouger tout le temps ?

A la veille de la guerre, nous avons loué un nouvel endroit qui était beau, mais pas sûr pour travailler. Certains camarades se cachent dans un bar localoù ils les laissent travailler au sous-sol. Nous y avons installé une salle de rédaction pendant un certain temps. Au début de la guerre, certains camarades ont aidé à préparer la nourriture pour nos soldats. Qui ne travaille pas au sous-sol, faisant de la maison.

Les membres de la rédaction travaillent dans le sous-sol d’un bar à Kiev Photo: Babylon.ua

Votre métier a-t-il changé ?

Nous avons lancé un podcast, le studio a été créé dans le même sous-sol. Nous avons publié de nombreux textes avec des histoires de personnes fuyant Marioupol ou d’autres villes du Donbass.

Concentrons-nous un instant sur la propagande qui était évidente des deux côtés en temps de guerre. J’ai trouvé, par exemple, les allégations de la médiatrice ukrainienne Lyudmila Denisova sur la façon dont les soldats russes ont violé des enfants ukrainiens, pour finalement montrer qu’elle n’avait pas suffisamment de preuves pour ces allégations. Est-il plus difficile de vérifier les informations pendant une guerre ?

Denisov et moi avons récemment dirigé Conversationoù nous nous concentrons sur cette question. Il a fourni des informations choquantes, mais n’a fourni aucune preuve aux procureurs. Il voulait pointer du doigt les atrocités commises par la Russie, mais en même temps on s’interrogeait sur un certain respect pour les victimes de ces actes, ainsi que sur leur volonté de parler de crimes de guerre. Sinon, la guerre n’a guère modifié le processus de vérification des informations.

Comment les journalistes ukrainiens surmontent-ils le facteur peur ? Après tout, plusieurs employés des médias sont morts pendant la guerre.

Personnellement, je ne le ressens pas, mais bien sûr, toute nouvelle nous surprendrait, car ces gens auraient pu vivre une vie calme et ordonnée, mais finir par la guerre. Par exemple, mon mari et moi avons refusé d’aller dans un refuge, même si notre environnement nous a convaincus que c’était une mauvaise décision. Mais je suis arrivé à la conclusion qu’il est impossible de se préparer à la guerre. Aucune région d’Ukraine n’est complètement sûre. Ils vous tueront ou non.

Tournons-nous vers l’opinion publique. L’Ukraine est-elle actuellement plus optimiste ou pessimiste quant à l’évolution de la guerre ?

Nous ne pouvons même pas supporter le pessimisme. Nous n’avons pas d’autre choix que de gagner cette guerre. Nous parlons aux citoyens et aux membres du gouvernement. Il me semble qu’il y a beaucoup de persévérance chez les Ukrainiens, et de plus ils ont la capacité de s’unir et de former une vision forte d’un ennemi commun. C’est la Russie maintenant.

En République tchèque, on entend souvent parler de la détermination et de la conviction du peuple ukrainien. Pouvez-vous encore le sentir ?

Bien que la situation à l’avant ait changé, notre foi en la victoire n’a pas diminué. Vous devez comprendre que dans notre histoire relativement courte, nous avons traversé de nombreux bouleversements. Deux révolutions en 2004 et 2014, l’annexion de la Crimée et désormais la guerre à part entière dans le Donbass. En tant que pays, nous survivons et prospérons toujours. Je veux voir des partenaires et des alliés croire en l’Ukraine autant que les Ukrainiens y croient. J’ai été offensé lorsque j’ai lu dans les médias des informations selon lesquelles l’Ukraine était sur le point de tomber. C’est une incompréhension absolue des capacités et de la détermination du peuple ukrainien. Une chose que nous savons avec certitude – nous ne devons pas avoir peur de la Russie, c’est la base de sa défaite.

Le lieu d’origine de la rédaction babylonienne Photo: Babylon.ua

Les Ukrainiens veulent-ils gagner la guerre à tout prix, ou veulent-ils y mettre fin, quitte à perdre du territoire, par exemple ?

Le coût de la guerre était déjà élevé. Mes réseaux sociaux se transforment chaque jour en avis de décès parce que mes amis ou connaissances meurent ou se blessent. D’autres ont dû quitter leur foyer et recommencer quelque part à l’étranger, une douleur atroce pour tout le monde. Quand on parle de territoire, on entend avant tout les gens qui y ont vécu et qui y ont perdu leur quotidien. L’Ukraine ne commercera jamais avec son territoire.

Les Ukrainiens ressentent-ils plus de haine envers la Russie en tant que groupe ethnique ou blâment-ils simplement le président Vladimir Poutine et son environnement immédiat pour la guerre ?

Je vais partager mon expérience personnelle. Au cours des premières semaines de la guerre, comme beaucoup d’Ukrainiens, j’ai essayé de persuader la Russie dans diverses discussions. Nous espérions, par exemple, forcer la Russie à manifester massivement dans les rues à la fin de la guerre, ce qui ne s’est pas produit. J’avais des collègues journalistes en Russie qui travaillaient en Ukraine lorsque la révolution a eu lieu en 2014. Ils ont demandé pourquoi nous avions besoin d’eux. Les mêmes personnes sont maintenant silencieuses sur la guerre. Ils ne m’ont même pas demandé comment je me sentais. Je crois donc que même les Russes ordinaires étaient responsables de la guerre. Ils soutiennent la guerre en silence, font la paix ou argumentent « que puis-je faire en tant qu’individu ? ».

Les politiciens qui parlent d’entrer en guerre avec Poutine et non avec la Russie se trompent à mon avis. D’où viendra le soutien de Poutine ? De plus, ni la génération actuelle de Russes ni la génération suivante ne peuvent croire leurs regrets. Pour eux, la guerre en Ukraine n’est qu’une partie d’une question de confort personnel. Ils n’ont pas à payer par carte ni à se rendre en station. Ce sont tous des désagréments temporaires.

Mais de nombreux Russes sont exposés à la propagande et ne savent pas ce qui se passe réellement en Ukraine. Et ceux qui dénoncent la guerre ont souvent des ennuis et finissent en prison.

Vous avez raison, j’appelle ces gars des mocassins. Essayent-ils de comprendre ce qui se passe ? Je ne soutiens pas la séparation des Russes ordinaires de Poutine. Sans leur soutien, il n’aurait pas déclenché une guerre. Comme l’a dit un jour l’écrivain russe Sergei Dovlatov: « Du matin au soir, nous avons maudit le camarade Staline. Il n’y a aucun doute pour quoi. Mais j’ai encore une question: qui a écrit les quatre millions de déclarations? Ils ont été écrits par des Soviétiques ordinaires. «

Comment l’Ukraine perçoit-elle les sanctions imposées par les pays occidentaux et les programmes d’aide ou les livraisons d’armes en général ?

La gratitude pour l’aide des partenaires occidentaux s’applique. L’approvisionnement en armes doit simplement être plus rapide et nos partenaires ne doivent pas non plus douter de notre victoire. La Russie ne respecte pas les règles et il est impossible de négocier avec elle. L’Occident doit comprendre cela. Nous devons agir de manière plus décisive, car des vies ukrainiennes se cachent derrière chaque acte hésitant. Je ne parle pas seulement des militaires, mais aussi des civils. La Russie a beaucoup pardonné – l’annexion de la Crimée, l’agression dans le Donbass, mais aussi dans d’autres pays, comme la Moldavie ou la Géorgie. La Russie ne comprend que les positions de pouvoir.

La journaliste ukrainienne Maria Zartovska Photo: Babylon.ua

L’Union européenne parle souvent d’aide coordonnée à l’Ukraine, mais l’unité, c’est un peu le bazar. Comment l’Ukraine perçoit-elle ces différends et ces négociations ?