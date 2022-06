Les réparations de la ligne de tramway Koterovská ont commencé, les travaux de construction compliquent les transports et retardent les liaisons de transports en commun Transport News Please Drbna

À Pilsen, une réparation de trois mois de la ligne de tramway d’un kilomètre sur la rue Koterovská pour 70 millions de couronnes commence aujourd’hui. Dès le matin, il y a une écluse sur la ligne de tramway numéro 2 de la place General Píky à Světovar. Les voitures ne passeront pas dans les deux sens dans la même section. Des colonnes se forment sur le site. Les lignes de transport public ont retardé la construction et il y avait aussi des problèmes avec les camions quittant la ville pour la zone industrielle, au sud de la région de Pilsen et l’autoroute D5 de Prague à Rozvadov.

Une partie de cette construction est la reconstruction du seuil de décélération à l’arrêt de l’hôtel de ville slovaque. De plus, des réfections routières approfondies seront effectuées dans toutes ces sections.

Des colonnes se forment parfois sur la rue Francouzská, au rond-point sous le centre commercial Dvořák et également sur la section de la rue Koterovská de la ville, où vous ne pouvez vous rendre que dans la zone commerciale, mais parfois les conducteurs souhaitant continuer vers Světovar s’y rendront également. L’escorte là-bas a commencé à être organisée par la police et le nombre de voitures se rendant au centre commercial a diminué.

« Nous avons déjà commencé la construction, toutes les parties de Koterovska sont fermées », directeur de la construction a déclaré Pétra Magera. Selon lui, il y a des problèmes avec l’accès autorisé aux centres commerciaux le long du chantier. « Ils n’iront pas plus loin, nous les laissons passer par l’avenue de service du centre commercial », a dit. Selon Magera, les files d’attente et les ronds-points français ne se forment plus après 10 heures. Selon le conducteur, cependant, toute la ville était à l’arrêt, ce qui a été affecté par les travaux de construction qui ont commencé aujourd’hui. Les camionneurs doivent suivre un détour marqué plus loin et non à travers la France, le trouver sur place et conduire lentement, a-t-il déclaré.

« J’ai conduit quatre kilomètres de Lobez à Světovar le matin pendant environ une demi-heure, maintenant ça va mieux, même avec Dvořák. » a expliqué à 10h30 le chauffeur. Il existe des barrières mobiles et des restrictions d’entrée sur Koterovská, Světovar et les rues secondaires. « Le retard des bus et des trolleybus des transports publics a causé cela sur les routes d’ástkova, Slovanská, Nepomucká et Malostranská. De plus, depuis Slovan, ils doivent se rendre à Bory, ils ne peuvent pas se rendre au centre, car Zborovská est fermé jusqu’à la fin de juin », l’adjoint au maire s’explique Michal Vozobule (UP 09). Les bus 30 et 29 et les trolleybus 10 et 13 ont été retardés jusqu’à 20 minutes.

« Maintenant, les conduits d’aération sont en train d’être enlevés, les équipements et les marquages ​​​​des tramways sont en train d’être enlevés, et nous allons commencer par arracher les rails qui sont dans les panneaux de béton. Cela prendra au moins 14 jours. » a ajouté le directeur de la construction. Une quinzaine d’ouvriers se relayeront sur le chantier, travaillant sept jours sur sept du matin au soir.

« Au lieu de verrouiller le bus, les passagers pourront utiliser la connexion prolongée de la ligne de tramway numéro 1, qui passera par l’arrêt Vozovna Slovany jusqu’au dernier arrêt Světovar au lieu de Slovaquie. Transport alternatif sur le tronçon de la ligne de tramway numéro 2 entre Nous. Les arrêts General Píky et Brojov ne seront pas fournis, les passagers ont d’autres arrêts de transports en commun sur les lignes 12 ou 29 et 30 à distance de marche « prévenir le porte-parole de la mairie Eva Barborková.

Les travaux de construction affecteront également les automobilistes, qui devront emprunter un détour sur les tronçons français, Slovanská et K Dráze pour le tronçon Koterovská du rond-point à l’intersection avec Slovanská aleja. Les rues de Blatenská, Ječná, Petřínská, Pivovarská, Krejčíkova, Brojova et Sladová et U Světovaru à Koterovská seront fermées pendant la construction. L’entrée du parking souterrain du centre commercial Galerie Slovany z Koterovská sera conservée.

La piste est déjà en très mauvais état

La ligne de tramway, qui a été construite en 1962, a subi sa dernière révision majeure en 1997, lorsque les rails en toile d’origine encastrés dans la surface d’asphalte ont été remplacés par des panneaux dits BKV.

Le principal problème avec la piste est la piste et le panneau BKV où la piste est stockée. Les panneaux BKV sont un type spécial de panneau en béton armé avec des rainures dans lesquelles sont installés des rails de tramway. Le panneau remplace le roulement, tandis que la surface supérieure du panneau sert également de couverture pour la surface de la piste. La durée de vie de ces panneaux posés sur une base plane en asphalte ou en béton est comprise entre 10 et 30 ans. Les habitants de Koterovska sont au seuil de leur vie.

« Les panneaux existants ne sont plus utilisables en raison de la corrosion de leurs parties en acier, mais aussi de l’instabilité. A ce titre, ils seront supprimés. La nouvelle technologie qui sera installée ici permettra de conserver la dalle de base en béton d’origine et, grâce à les roulements plats en acier, pour restaurer l’âme des rails et suivre les voies en asphalte. Cette nouvelle technologie a d’abord été utilisée dans une petite mesure dans la reconstruction du dépôt slovaque, de sorte que la plus grande utilisation sur la voie elle-même est en première à Pilsen, » expliqué Jan Hakl de l’administration générale des plantations de la ville de Pilsen.