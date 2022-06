Laissant de côté le voile des citations et des références à Abraham Lincoln, qui a vécu à une autre période de l’histoire, certaines idées clés demeurent. Premièrement, le gouvernement défend ses actions actuelles comme n’étant pas du babillage, mais des actes. Cependant, ses actions ont finalement été évaluées par les citoyens. Selon l’enquête STEM/MARK, 70 % des personnes pensent déjà que le gouvernement ne les aide pas assez avec l’inflation.

La hausse générale des prix est tellement généralisée que sans être adepte des slogans RP d’Andrej Babi, il est facile de conclure que c’était bien et que c’était mieux avant. Les actions du gouvernement reflètent également le fait que la contribution réfléchie de 5 000 CZK par enfant du ministre du travail et des affaires sociales Jurečka n’est pas encore venue et qu’il s’accompagne de chaos, tandis que les tarifs sociaux semi-finis pour l’énergie sont encore en train de rôtir.

On s’attend généralement à ce que d’autres fournisseurs d’énergie viennent s’ajouter à l’augmentation de prix annoncée par CEZ en juillet de 70 à 80 %. Dans ce cas, l’allocation logement, même au ratio fixé à 30 % hors de Prague et 35 % à Prague par rapport aux salaires, ne prendra effet qu’à l’automne, selon la réglementation en vigueur. Le quart-temps précédent a été décisif.

Monsieur le ministre, avec le fait que beaucoup de gens vivent de plus en plus mal, et je ne donnerai que quelques exemples, je n’ai pas parlé des prix alimentaires, il a fait la paix avec le pont des ânes. Premièrement, le président russe Poutine est à blâmer, et deuxièmement, Poutine est à blâmer, et selon Lipavsky, nous ne devons pas oublier les erreurs du gouvernement précédent, Babishova. Il y a là une contradiction évidente, qui admet que l’inflation et la hausse des prix ont déjà commencé. Alors au moins vient alors la reconnaissance que cela ne s’améliorera pas et l’espoir que nous pouvons le faire ensemble. Et quand? Des questions se posent.

Ensemble, c’est un concept relatif, car les loups rendent la forêt affamée, les gens dans les rues des difficultés économiques. Plus la patience des gens est mise à rude épreuve, plus le risque d’instabilité est grand. L’explosion du mécontentement public n’a alors pas nécessité les sombres ruses de la désinformation dont parlaient les maîtres de la diplomatie tchèque. Aparatchik avant 1989, qui, entre autres, ne pouvait pas remplir correctement le réfrigérateur, peut en dire quelque chose, alors leurs oreilles de cruche se sont déchirées.

Une autre thèse clé, bien sûr, concerne l’Ukraine, la Russie, la guerre. Le ministre Lipavsk n’est pas surprenant, les contours de sa croyance en la défaite de la Russie et l’application idéologique de notre gratitude pour la lutte du gouvernement actuel pour la liberté non seulement pour nous, mais même pour toute l’Europe, parlent d’eux-mêmes. On pourrait dire que les sanctions n’ont pas contribué à la paix que toute personne sensée espère. La confiance du ministre dans notre sécurité avec le gaz liquéfié américain se vérifie à la lumière de la bonne décision du Premier ministre Petr Fiala de négocier une exemption de l’embargo sur les importations de pétrole russe et des nouvelles informations après le sommet de l’UE selon lesquelles l’embargo sur le gaz ne passera pas.

Soit dit en passant, la Russie a tiré plus de deux fois par mois de ses exportations l’année dernière, et jusqu’à présent, rien n’a changé. Ni la fourniture d’armes, ni l’exclusion d’athlètes ou d’artistes n’ont jusqu’ici contribué à la paix. Le ministre n’a pas voulu négocier avec la Russie, et a promis une victoire finale malgré la Russie, la Chine et les tenailles locales. Ce sont tous des gens qui ne partagent pas avec lui la croyance en la seule vérité révélée et croient que la chose la plus précieuse en démocratie est le débat libre, mené dans l’argumentation et la décence.

Cela inclut également de vérifier la possibilité d’obtenir le mot diplomatie. Le ministre Lipavský ne le pensait pas, car à son avis, s’asseoir avec la Russie à la table et traiter avec lui était un contact avec des cannibales. Mais il est clair que les représentants de pays qui ont beaucoup à dire en termes de pouvoir et d’influence ne le pensent pas. Par exemple, la France, Israël, la Turquie, l’Italie et l’Allemagne maintiennent également des lignes de communication. Même les États-Unis ont peur d’une escalade excessive, de la guerre directe de l’OTAN avec la Russie, de la dernière étude qui ne danse pas seulement autour du lance-roquettes à salve.

La réflexion du ministre Lipavsk vaut la peine d’être prise en considération, car qu’il ait écrit lui-même le texte ou non, on ne peut qu’espérer que d’autres membres du gouvernement sauront enlever les lunettes idéologiques et tenter de résoudre tous les problèmes bénis de manière pragmatique et directe. Nous ne devrions pas parler de ces lunettes roses, que Lipavsk dit que le gouvernement ne veut pas porter, car de nombreux citoyens peuvent chercher dans leur esprit à quoi ils ressemblent vraiment. La dernière question est de savoir comment Lipavsk peut vraiment parler avec autorité au nom du gouvernement dirigé par le Premier ministre au nom de l’ODS.