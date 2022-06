En raison de l’importance de la Présidence tchèque dans l’Union européenne (CZ PRES), le Centre tchèque prépare diverses activités. Sous la devise Vision pour l’Europe, il existe une institution culturelle tchèque dans l’UE

même les destinations non européennes présentent 10 projets soviétiques, qui forment la ligne principale de la saison culturelle à venir. Le programme a été créé avec le soutien du ministère des Affaires étrangères de la République tchèque, et les conseils sont associés à sa mise en œuvre avec les centres tchèques à l’étranger.

Au total, 10 projets ont été créés par des centres tchèques en collaboration avec des partenaires étrangers et tchèques au cours de l’année écoulée. Une chose, par exemple

o Agence technologique R, Bibliothèque Vclav Havel, Magistrt p. Prague et un certain nombre d’autres entités.

Pour nous, la présidence signifie flexibilité pour une présentation globalement positive sur le terrain dans le monde. Telle est la composition du programme, impliquant l’ensemble des 17 centres européens et 7 centres étrangers non européens pour le second semestre, ekl Ondej ern, rédacteur en chef du centre tchèque.

La présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne vnmm comme une plate-forme importante en termes de présentations étrangères dans les domaines de la politique, des affaires et de la culture. Il est important de renforcer la réputation d’un pays dans le monde grâce à la diplomatie culturelle. Grâce au programme intéressant des centres tchèques, que nous avons préparé ensemble pour la présidence, nous avons pu présenter la République tchèque comme un pays démocratique développé, ouvert à la coopération étrangère, qui ne se soucie pas des soi-disant difficultés internationales, ddv Jan Lipavsk, ministre des Affaires étrangères de la Rc.

Tous les projets sont unis par l’obscurité de l’avenir de l’Europe, telle est la devise du programme Visions pour l’Europe. Le projet est construit sur ces grands axes, à savoir la durabilité, l’innovation

et la créativité. En particulier, le motif le plus fort est la première obscurité de la durabilité, qui traite le projet ODD : Innover pour un avenir durable. Un état de préparation aux réalités changeantes est un objectif du développement durable, soit

de la République tchèque et du monde pour remplir cette tâche. Projet Laboratoire du futur rechercher la conception durable, l’obscurité de la durabilité des communautés urbaines et des espaces publics, puis développer des projets modèles Rue Remplir (peinture murale) Art. Certains projets traditionnels de centres tchèques, tels que soirée littéraire ou Dialogue européen de Vlav Havel.

Les personnes qui ont participé au projet, mais des intellectuels et des artistes sélectionnés, se retrouveront ensuite dans le projet Vision pour l’Europeoù, à travers de courtes vidéos, ils présentent leur vision personnelle de l’Europe et ce qu’ils en disent eux-mêmes. Notre objectif principal est de créer un programme qui ne soit pas purement tchèque, mais véritablement européen. Nous ne représentons pas

personnalité tchèque en premier lieu et pressée, celle-ci sera bien sûr incluse dans le projet. Cependant, nous voulons être responsables de la communication des ténèbres de l’Europe et essayer d’écrire à leur sujet à Tom Sacher, responsable du programme C pour la présidence de l’Union européenne.

Dans ce contexte, le centre tchèque sera à l’avant-garde Bruxelles sdlc en métropole et en europe. Tout au long du mois de juillet, d’importants bataillons d’artistes tchèques et européens voleront à côté de la Commission européenne. Bien sûr, nous invitons également des artistes ukrainiens à cette installation artistique prestigieuse et visible. La tête du tafet français en République tchèque prendra place sous la forme d’un dieu en l’honneur de Ztopkov. Allons-y

je mdn pehldku jeune eskch un belgickch nvrh adu dalho. eskou kulturn stopu v Bruxelles donc urit ne manquera pas, fermé Jitka Pnek Jurkov, rédactrice en chef du Centre tchèque Bruxelles.

10 PROJET eskch center k CZ pRes :

VISION POUR L’EUROPE :

Platine fixe (www.visionsforeurope.cz) pour le projet CZ PRES.

FUTUR LABORATOIRE

Le projet encourage l’interaction et la discussion sur la durabilité, l’environnement et l’impact des nouvelles tendances sur la société et l’économie.

ODD : INNOVATION POUR UN AVENIR DURABLE

Des expositions interactives sont présentées dans diverses réalités.

DIALOGUE EUROPÉEN PAR VCLAV HAVL

Une conférence internationale qui vise à ouvrir et à développer la discussion sur les sujets qui définissent l’Europe contemporaine d’aujourd’hui, en tenant compte de l’héritage de Václav Havel.

NUIT LITTÉRATURE

Festivals littéraires traditionnels organisés par des centres tchèques dans plusieurs pays européens, dont R.

RENCONTRE AVEC LE STREET ART (MURAL)

L’intervention d’artistes plasticiens tchèques dans les espaces publics de villes étrangères.

EUROPE 2050

Un projet impliquant la plus jeune génération dans le programme CZ PRES. Nous travaillons sur des centaines de manches européennes et sur votre compétition dans l’avenir de l’Europe.

ARTMAT & CENTRES TCHÈQUES

La création progressive d’artistes sélectionnés à travers des machines réhabilitées qui font revivre puissamment les villes dans l’espace public.

TCHÈQUE EN

Cette exposition présente les gisements innovants de la récolte mondiale issus de ses rencontres

instant actuel.

ALLER VERS LE FUTUR

Le projet fonctionne avec une participation active à des événements sportifs thématiques pendant la présidence.

Ces projets sont décrits plus en détail dans le document de projet soviétique du Centre tchèque pour la présidence de l’Union européenne.

