L’un des participants actifs au séminaire contre l’Union européenne est le député européen Ivan David (SPD) | PHOTO : Union européenne

Les lundis après-midi et soirs, un séminaire contre l’Union européenne intitulé Enough is Enough is Brussels se déroule à Novotný lávka Prague. Ils se sont croisés dans trois blocs de discussion microphone de personnalités célèbres de diverses strates d’opposants nationaux à l’UE. Paradoxalement, parmi eux se trouvent des personnes qui ont siégé au parlement bruxellois dans le passé, ou qui y siègent encore. Le modérateur est l’ancien président étudiant de novembre 1989 Michal Semín, qui en 2019 n’a pas réussi à faire du SPD Okamur son candidat au Conseil CTK.

Le premier panel a discuté des mérites et des pièges d’un référendum, et en plus des « experts » des médias de Petrantovsk, Zuzana Majerová Zahradníková, présidente de Tricolor, et Jakub Olbert ont pris la parole. Il s’est surtout fait connaître comme organisateur de manifestations contre les amendements à la loi sur la pandémie. « L’Union européenne est un mal et un moyen de se rendre », a déclaré Olbert, qui soutient Majer Zahradníková, qui a déclaré un instant plus tôt que « l’assouplissement des relations avec l’UE, y compris les apparences », est important car « les décisions doivent être prises chez nous, pas à Bruxelles ou à Berlin. . »

Dans la deuxième partie, les intervenants se sont demandé si « Sommes-nous prêts à restaurer la souveraineté de l’État ? « L’Union européenne est un outil efficace et efficient pour impliquer le mal social dans les États membres », a déclaré Ladislav Jakl, représentant l’Institut Václav Klaus. Ivan David, député, ancien ministre de la Santé, psychiatre et membre de la présidence du SPD Okamura, s’est précipité à l’usine patriotique avec peu. Son discours peut également contenir des passages qui ont des connotations relativement malvenues en Bohême et en Moravie, car il parle de « la volonté du gouvernement de gouverner un protectorat et de devenir le bras d’une puissance étrangère ». Sur l’exemple de l’abolition du tribut dans l’histoire ancienne, il cherche maladroitement des parallèles avec la position actuelle de la République tchèque dans l’Union européenne :

L’ancien ministre et ambassadeur en Russie et en Ukraine, l’ancien social-démocrate et actuel membre du SPD Jaroslav Bašta, l’ancien ambassadeur en France Petr Drulák et Petr těpánek, vice-président de Tricolor, se sont présentés lors du troisième panel final intitulé « La nouvelle internationale des détenus souverains République Tchèque ». Et c’est peut-être lui qui franchit la ligne des goûts lorsqu’il parle du nouveau gouvernement : « Nous saignons pour des affaires de superpuissance et d’autres intérêts dans d’autres pays. Nous venons de sortir de l’anus de Moscou, nous nous sommes plongés à Bruxelles, Berlin ou Washington. »

Michal Semín a également clairement exprimé son attitude négative vis-à-vis de la situation actuelle pendant la modération, selon laquelle « des élections ont lieu dans notre pays, à partir duquel le cabinet le plus sophistiqué que nous ayons jamais créé ». Il a également déclaré que « ce que Bruxelles nous a pris, c’est de la politique ». Selon lui, la République tchèque ne joue que pour une véritable politique d’autonomie.