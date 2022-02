un ancien joueur français donne à Kylian une « recette du succès » basée sur Benzema

Paris Saint Germain et Real Madrid Ils s’affrontent mardi soir dans le match le plus important de la saison pour les deux équipes.

Le Parc des Princes accueillera les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions avec de nombreuses incitations : Léo Messidoute Neymar vous Benzémal’absence de Sergio Ramos… et l’avenir Kylian Mbappé.

L’ancien joueur de l’équipe de France s’est exprimé sur la star française Petit Emmanuel dans « Le Parisien ». Les analystes de ‘RMC Sport’ évaluent maintenant que l’attaquant du PSG devrait remplacer Benzema en tant que star française, après avoir remplacé Henry.

« Après être parti Thierry HenryPour moi, son successeur en tant qu’attaquant français est Karim Benzema. Et maintenant, nous avons l’aide de Kylian Mbappe pour les prochaines années. C’est une question d’excellence. Ils sont un exemple pour leur génération. Le curseur a été placé très haut avec Henry, Benzema et Mbappe. Et on se dit qu’ils peuvent aller encore plus loin. »

À son tour, il a analysé l’amélioration de Mbappe, suggérant qu’il doit se tourner vers Benzema pour continuer à s’améliorer.

« Il comprend qu’il ne peut pas faire une différence tout le temps seul. Surtout contre les grosses équipes, avec des joueurs plus âgés, plus matures tactiquement en termes de mouvement, de portée et plus forts dans les duels. Comme l’a fait Karim. Pour être honnête, quand je regarde la concurrence à laquelle ils sont confrontés… Kylian devrait s’inspirer de Benzema. Je sais que vous êtes très exigeant envers vous-même. Il savait très bien que sa capacité de percussion et sa vitesse devaient être compensées à un moment donné par l’intelligence du jeu et les relations avec leurs pairs« , il a souligné.

Concernant le match, Petit a analysé les deux équipes : « Nous avons le Real Madrid, qui sont très habitués à gérer ce match, avec des joueurs très expérimentés habitués à ce genre de pression. Et, d’un autre côté, il y a le PSG, qui reprend confiance après la finale et la demi-finale. Mais beaucoup de connotations… Karim Benzema, Carlo Ancelotti qui entraîne le PSG, Lionel Messi, les rumeurs autour de Kylian Mbappé… ».

« Il y a tellement de questions et de questions sans réponse. C’est pourquoi j’attends aussi ce match avec impatience. Comme tous les fans du PSG, ceux qui aiment un peu le PSG ou ceux qui veulent une bonne performance du club français, Je veux que le PSG fasse un show XXL. Je ne demande pas trop : je voulais juste voir un grand jeu, que nous avons tous apprécié et dire « quel jeu incroyable », il l’a fait.