Les ministres de la défense de l’UE complètent une « boussole » dans un contexte de guerre

ECe Conseil « Jumbo » – nom donné à une réunion conjointe des chefs de la diplomatie et des ministres de la défense de l’UE – a lieu au début d’une semaine très chargée à Bruxelles, avec les célébrations du sommet extraordinaire des dirigeants de l’OTAN jeudi lundi, et le Conseil de l’Europe, jeudi, jeudi et vendredi, où le président américain, Joe Biden, sera invité, au cours duquel les chefs d’État et de gouvernement de l’Union doivent adopter une « boussole ».

Les ministres des affaires étrangères et de la défense de l’UE, dont Augusto Santos Silva et João Gomes Cravinho, représentant le Portugal, se réuniront en trois formats tout au long de la journée, commençant à travailler le matin uniquement à la tête de la diplomatie, après quoi, dans l’après-midi, le Suivra le Conseil « Jumbo », et dans l’après-midi, une réunion des ministres de la défense.

Alors que l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine dominera à nouveau une réunion des chefs de la diplomatie et des ministres de la défense – cette dernière avec la participation, par visioconférence, du ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov -, le Conseil « Jumbo » sera ensuite consacré à la approbation d’un document décrivant la politique de sécurité et une nouvelle défense du bloc européen pour les 10 prochaines années, qui sera formellement adopté par les dirigeants de l’UE en fin de semaine.

Le dernier projet de document, accessible à Lusa, inclut déjà l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine, et la nécessité pour l’Union européenne de faire un « bond quantique » en avant, dans un « environnement de sécurité plus hostile ».

Réunis lors d’un sommet informel à Versailles, en France, les 10 et 11 mars, les dirigeants européens ont convenu « d’augmenter considérablement les dépenses de défense » en renforçant les capacités et en investissant dans des technologies innovantes, un besoin souligné par les opérations militaires russes en route vers l’Ukraine.

La « Déclaration de Versailles » indiquait qu' »une Union européenne plus forte et plus capable dans le domaine de la sécurité et de la défense apporterait une contribution positive à la sécurité mondiale et transatlantique et compléterait l’OTAN, qui reste la base de la défense collective de ses membres » et indiquait que « la ‘boussole stratégique’ La prochaine section fournira des orientations pour l’action sur toutes ces dimensions de sécurité et de défense afin de faire de l’Union européenne un fournisseur de sécurité plus fort et plus capable. »

