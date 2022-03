Ukraine : fusillade massive dans la ville. Plus de victimes

Kharkiv a été attaqué, des bombes ont été larguées sur Kiev, assiégé Marioupol, où les gens sont morts de faim et se sont affrontés avec des manifestants anti-occupation à Kherson et Berdiansk. Voici à quoi ressemble le dimanche 20 mars en Ukraine.

Selon le conseiller du président Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, la Russie n’a ni les moyens ni la capacité de percer les défenses des villes ukrainiennes. Le ministère britannique de la Défense a annoncé il y a quelques jours que dans une telle situation, la Russie, si elle ne parvient pas à prendre le contrôle de la ville, intensifiera les frappes aériennes. Et c’est ce qui s’est passé.

Dans la matinée, des alarmes anti-aériennes ont été annoncées, entre autres, à Lviv, Vinnitsa, Zaporijia, Kryvyi Rih, Sumy, Kiev, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr, Dnepropetrovsk et Odessa Oblast. À la suite de la fusillade nocturne à Kharkiv, cinq civils ont été tués, dont un garçon de 9 ans. Les troupes russes attaquent les logements de cette ville jour après jour.

À Tchernihiv, les Russes ont ouvert le feu sur l’hôpital et la ville était dans une catastrophe humanitaire, mais comme l’a assuré le maire de la ville, Władysław Atroshenko, Tchernihiv survivrait. À Kreminna, dans la région de Lougansk, 56 personnes sont mortes dans une fusillade dans une maison de retraite. Deux autres sont morts lorsque les Russes ont lancé des grenades parmi les gens dans une rue de Trościaniec dans la région de Sumy.

Au total, 12,5 mille personnes ont été évacuées de l’oblast de Lougansk. Selon le chef de l’administration militaire et civile de la région de Louhansk, Serhiy Gaidai, malgré les combats en cours à Popasna et Rubizhne. Lors du sauvetage d’habitants, Mykola Khanatov, chef de l’administration militaire et civile de la ville de Popasna, a été blessé. À Energodar, des envahisseurs russes ont enlevé Ivan Samoidiuk, le premier adjoint au maire. On ne sait pas où il se trouve ni ce qui lui est arrivé.

Marioupol est dans une situation tragique. La Russie a largué une bombe sur une école d’art locale, où se cachaient environ 400 habitants. Des bâtiments sont détruits, le nombre de victimes continue. La ville a également été bombardée par quatre navires de la marine russe. Les membres du conseil municipal de Marioupol ont informé que certains habitants du quartier de la rive gauche ont été transportés de force en Russie et que leurs passeports ukrainiens ont été confisqués en échange d’un certificat qui n’est pas juridiquement contraignant. Les habitants de la ville mouraient de faim, car la Russie n’autorisait pas l’aide humanitaire, l’évacuation s’est déroulée avec des obstacles et des troubles dus aux tirs.

Kiev a également été bombardée, des roquettes ont touché des maisons. Huit sauveteurs ont été blessés lorsqu’un camion de pompiers a explosé après avoir heurté une mine près de Kiev. L’artillerie ukrainienne a détruit un détachement d’artillerie russe près de Kiev, et une seule unité de parachutistes a survécu au 331st Kostroma Guards Parachute Assault Regiment.

Les manifestations anti-russes à Kherson étaient toujours en cours, les manifestants scandant « louez l’Ukraine ». Les occupants russes ont utilisé la force pour disperser les manifestations. Il en va de même à Berdiansk, où des manifestations contre l’occupation ont également lieu.

L’armée russe manquait de plus en plus de personnel: l’armée refusait de se battre, malgré le fait que des officiers, ainsi que des représentants du FSB, menaçaient de se venger de leurs familles. En Russie, le bureau d’enrôlement militaire a diffusé des annonces sur le recrutement de recrues, flirtant avec de bons revenus. Un projet devrait également être préparé pour inclure dans l’armée des enfants de 17 ans appartenant à l’organisation paramilitaire « Junarmia », selon les renseignements ukrainiens. Il y en a 16 millions en Russie.

L’Ukraine a perdu sa connexion ferroviaire avec la Biélorussie grâce aux responsables des chemins de fer locaux soutenant l’opposition, qui ont endommagé ses voies. Cela exclurait certainement une éventuelle attaque de l’autre côté, ce que les chefs de l’armée ukrainienne, selon le bureau du président Volodymyr Zelensky, considéraient comme très probable.

Les sanctions contre la Russie se poursuivent : l’Italie a saisi un autre yacht de luxe en Ligurie, qui, selon elle, appartient à Poutine. La Banque centrale des Bahamas affirme que ses actifs liés à la Russie et à la Biélorussie valent près de 3 milliards de dollars – les Bahamas soutiennent les sanctions contre la Russie et la Biélorussie. La France a gelé les actifs de la banque centrale russe d’une valeur de 22 milliards d’euros, et la Bulgarie a déclaré qu’elle ne prolongerait pas l’accord avec Gazprom – qui court actuellement jusqu’à la fin de 2022. « Il existe des alternatives aux approvisionnements en provenance de Russie », a déclaré Asen Vasilev, vice-Premier ministre et ministre des Finances.

L’Australie a offert des visas humanitaires temporaires à l’Ukraine qui sont valables trois ans et offrent un emploi, une éducation et un accès aux soins de santé. Il a également annoncé un nouveau programme d’aide militaire à l’Ukraine d’une valeur de 15,5 millions de dollars. Le groupe Queen a sorti des images de concert à Kharkiv en 2008 et a organisé une collecte de fonds pour aider l’Ukraine.

Le président Zelensky s’est exprimé aujourd’hui en ligne à la Knesset, le parlement israélien. Jusqu’à présent, Israël s’est éloigné des sanctions imposées à la Russie et n’a pas non plus apporté beaucoup de soutien à l’Ukraine. Zelenskiy a comparé la situation de l’Ukraine à celle des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, rappelant le bombardement russe de Babi Yar, un site commémoratif où de nombreux Juifs ont été tués pendant la guerre.

« La solution finale au problème concernant l’Ukraine », a déclaré Zelenski. « C’est ce qu’on dit de nous à Moscou maintenant, comme on dit de la « solution finale à la question juive ». Cela nous concerne, nos vies. Le monde entier a entendu parler de cette tragédie. Et cela ressemble à la situation en Europe il y a 80 ans. Les Israéliens, pendant cette guerre, des missiles russes sont à nouveau tombés sur Babi Yar. Vous connaissez ce pays. Il existe d’innombrables endroits de ce type en Ukraine, déchirés par une terrible guerre. Je me souviens des mots dans ton cœur et le mien. Puisque vous savez ce que nous ressentons en ce moment, pouvez-vous expliquer pourquoi, lorsque nous demandons de l’aide, j’entends seulement des questions et aucune réponse ? ”

La Russie a jusqu’à présent perdu près de 15 000 emplois en Ukraine. militaires, ainsi que 96 avions et 118 hélicoptères, a résumé sur Facebook l’état-major des forces armées ukrainiennes. Le 21 mars commencera le prochain, déjà cinquième cycle de négociations russo-ukrainiennes.

