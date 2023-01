Les migrants s’entassent dans la Manche. Il y en a des dizaines presque tous les jours

Les efforts pour faire monter les migrants à l’arrière des camions allant de la France vers l’Angleterre ne s’arrêtent pas là. Les conducteurs tchèques le savent aussi (par exemple 14 migrants sont montés dans un camion tchèque. Les Britanniques ont accusé le chauffeur de contrebande). Il a également été essayé sur des cargos ou des ferries. Cependant, les contrôles aux frontières sont devenus de plus en plus stricts et, d’autre part, le désir de faire passer clandestinement des personnes avec la perspective d’une lourde peine de prison a diminué.

Les migrants qui s’accumulent sur le sol français mais pensent qu’ils seront mieux en Angleterre tentent également la voie la plus facile, bien que la plus dangereuse. La plupart en font l’expérience en Méditerranée. Après avoir lutté pendant des centaines, voire des milliers de kilomètres, tout à coup, trente à quarante kilomètres ont dû leur sembler plus faciles.

Mais les hivers dans la Manche sont beaucoup plus rigoureux. Des rafales de vents forts presque constantes et des vagues montantes soudaines pouvant atteindre plusieurs mètres peuvent plus facilement renverser les bateaux. Quiconque se retrouve dans l’eau glacée deviendra rapidement hypothermique.

Voyager à travers la Manche est extrêmement dangereux pour les migrants, notamment en raison de la forte densité de navigation. Il serait exagéré de dire que cette route maritime est une sorte d’autoroute D1 pour les cargos.

Comme en Méditerranée, les autorités constatent que les passeurs exercent à nouveau une influence majeure. « Nous avons des preuves qu’un gang criminel organisé était à l’origine de cette tentative illégale de petits bateaux de traverser la Manche », a déclaré le site d’information de la BBC citant un porte-parole du ministère de l’Intérieur. Selon lui, les autorités britanniques travaillent avec leurs homologues français pour attraper les membres de ces gangs qui « profitent des personnes vulnérables et risquent leur vie ».

Selon les chiffres officiels, les personnes qui se rendent au Royaume-Uni sont beaucoup plus susceptibles d’être des migrants économiques que des réfugiés. Même s’il est difficile de parler de sécurité d’un point de vue européen dans le pays d’origine. Par exemple, le groupe de 40 personnes capturées dans la Manche à Noël provenait d’Irak, d’Iran et d’Afghanistan. La plupart sont généralement des hommes.

Débarquement de migrants en Espagne :