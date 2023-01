Unifions la fiscalité des entreprises, exhorte l’Union française. L’exil britannique le dérangeait

Le ministre français de l’Economie, Emmanuel Macron, a accusé certains pays de l’UE de dumping fiscal et a appelé à la mise en place d’une marge autorisée à l’échelle de l’UE pour l’impôt sur les sociétés. Des pays comme le Royaume-Uni et l’Irlande ont de faibles impôts sur les sociétés pour profiter de leurs voisins, a déclaré Macron.



« Les taux d’imposition des sociétés en Irlande et au Royaume-Uni atteignent des niveaux insoutenables », a déclaré Macron. « C’est un problème qui doit être résolu au niveau européen, sinon nous en paierons tous le prix », a-t-il déclaré.

La France perçoit un tiers des bénéfices de l’entreprise, l’un des niveaux les plus élevés de l’UE. L’Irlande a longtemps maintenu ce taux à 12,5 %, au grand dam des principaux pays de l’UE. Le chancelier britannique de l’Échiquier, George Osborne, a annoncé ce mois-ci une nouvelle baisse des taux à 17 % en 2020, contre 20 % aujourd’hui et 30 % il y a dix ans.

« Si les impôts sur les sociétés tombent en dessous de 18 ou en dessous de 15%… c’est du dumping fiscal éhonté », a déclaré Macron. Paris a longtemps poussé à l’harmonisation de l’impôt sur les sociétés et, en 2010, alors qu’il négociait une aide financière à l’Irlande, il a demandé à Dublin de l’augmenter. « Nous devons renforcer notre intégration en fixant un certain corridor pour le taux d’imposition des sociétés, sinon cela nous poussera à faire la course vers le bas », a déclaré le ministre.