Dernier adieu. Le Brésil dit au revoir à Pelé

Pour la dernière étape du voyage, Pelé a été transporté à Santos depuis l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, où l’icône brésilienne est décédée d’une défaillance organique après une bataille contre le cancer. Les Brésiliens ont commencé leurs adieux en beauté. Le transfert du corps a eu lieu avant six heures du matin, heure de Santos, bien que les fans se soient levés, mais ont accompagné l’icône lors du dernier voyage. Il est bordé de feux d’artifice.

La demande d’Infantino et le message du juge

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été le premier à atteindre le cercueil et s’est joint aux célébrités pour rendre hommage à Pelé.

« Nous demanderons aux fédérations du monde entier de nommer au moins un de leurs stades après Pelé. Les générations futures devraient savoir qui était Pelé et quelle joie il a apportée au monde », a déclaré Infantino aux journalistes, quelques minutes plus tard, exprimant déjà ses sincères condoléances à sa femme. enfin Pelé Marcia Cibele Aokiova et son fils Edinho.