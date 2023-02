Les meilleurs canapés du monde. Bienvenue dans le monde des tapas espagnoles

Nous regardons les canapés tchèques traditionnels avec un certain dédain. C’est le genre de vertu dégoûtée par nécessité, un peu de restes dans le réfrigérateur barbouillés sur une bobine, juste ce qu’il faut pour une série. Les tapas espagnoles, en revanche, sont dans une ligue complètement différente.

Imaginez quelques exemples pour vous mettre en appétit. Croquettes de pommes de terre frites croustillantes remplies de tendre queue de bœuf rôtie aux poivrons rouges. Ragoût de porc noir épicé servi sur une pâte feuilletée. Des figues mûres fourrées d’une forte mousse de fromage de brebis. Boulettes de fromage de chèvre saupoudrées de pignons de pin et arrosées d’une cuillerée de miel. Crevettes grillées recouvertes de chapelure d’amandes. Doit-on continuer ? Nous pouvons.

Un conte de fées pour adultes

Peut-être que vous voulez de petits escalopes faites avec de la langue de veau et servies avec une cuillerée d’aïoli au citron vert, une subtile variation de mayonnaise. Ou que diriez-vous d’un cornet au roquefort, zeste de citron et miel ou poivre rôti fourré d’un morceau de poisson blanc cru mariné uniquement au citron ?

Si vous avez bavé, vous êtes dans la même situation que tous ceux qui ont succombé à la collection variée de « canapés » espagnols bien avant vous. Si vous voyagez dans toute l’Espagne et que vous vous concentrez uniquement sur la dégustation de tapas, vous remarquerez des centaines de variantes différentes. C’est tout simplement un merveilleux conte de fées culinaire qui sert les Espagnols soit en accompagnement d’un verre l’après-midi, soit en dîner complet. Juste une douzaine de tapas et la faim est partie. Même si vous en voulez encore plus.

King veut avec couverture

La cuisine espagnole, peut-être à l’exception de la célèbre paella, n’est pas aussi connue et populaire dans le monde que, par exemple, la cuisine italienne, française ou grecque. Mais chaque gourmet ou gourmand aime ces joyaux culinaires finement affinés. En République tchèque, ils n’ont pas bien réussi depuis des années et n’ont prospéré qu’au cours de la dernière décennie. Mais nous y reviendrons plus tard. Tout d’abord, parlons de quand, comment et pourquoi les tapas sont apparues.

Photo : Libor Budinský, Seznam Zpravy Même les amateurs de fruits de mer ne seront pas déçus.

Selon une histoire souvent citée, il y a cent ans, le roi d’Espagne a commandé du vin dans le sud du pays, mais comme il y avait du vent, le serveur l’a recouvert d’un morceau de jambon sec pour empêcher le sable d’entrer dans les environs. plage. entrer dans le vin. Et quand le roi commanda un autre verre, il le demanda avec le « bouton » dessus.

Le meilleur jambon du monde

Bien sûr, cela ne pouvait être qu’une légende. Le mode de vie des Espagnols est encore plus important. Dans tout le pays, le dîner était très tard, généralement jusqu’à dix heures environ, mais dans le sud, il était assez tard, et le dîner commençant vers minuit ne faisait pas exception.

Et comme la veille du dîner est assez longue, c’est une bonne idée de prendre un repas avec un verre de vin. Qu’il s’agisse de quelques olives sur une assiette, d’une tranche de fromage affiné, ou de quelques tranches du fameux jambon du porc noir qui vit dehors et se nourrit de glands, qui s’appelle jamón iberico de bellota et est précédé d’une réputation de la meilleure guérison. jambon dans le monde.

Se lancer en Thaïlande À la fin du siècle dernier, personne ne connaissait la cuisine thaïlandaise. Mais après le succès retentissant du film The Beach, suivi d’un boom du tourisme de masse, la cuisine thaïlandaise s’est frayé un chemin dans le top 10 des plats les plus appréciés au monde.

Vous pouvez obtenir des tapas dans tous les bars, mais il s’agit généralement de la tranche de jambon déjà mentionnée, de quelques tranches de fromage, d’olives ou de sardines. Mais il y a aussi les entreprises qui se concentrent sur la fabrication des tapas uniques et raffinées mentionnées au début de notre texte.

Il est payé par bâton

Un restaurant bien connu de Barcelone, situé au milieu du quartier médiéval « gothique », peut servir de modèle pour un bar à tapas. Le restaurant s’appelle Katedrála, car il se trouve sur la place devant la cathédrale de St. Eulália, patronne de la ville. Seules et exclusivement des tapas sont préparées dans la salle divisée, qui sont triées sur le volet par les invités directement dans la vitrine.

Photo : Libor Budinský, Seznam Zpravy Offres riches sur la cathédrale de Barcelone.

Chaque morceau de tapas est embroché sur un bâton, ce qui a des raisons purement pratiques – lorsqu’un client veut payer, le serveur compte simplement le nombre de bâtons, qui est multiplié par un prix fixe par bâton. Excellente idée, qui s’est progressivement propagée à de nombreux pays, dont la République tchèque.

Mangez avec vos yeux

Plusieurs entreprises intéressantes se trouvent déjà en République tchèque. Comme déjà mentionné, lorsque les premiers bars à tapas ont été créés à Prague au début de ce siècle, ils n’ont pas bien fonctionné et ont fermé à nouveau peu de temps après. Les Tchèques ne sont absolument pas habitués à un tel style de fête.

La malédiction des bars à tapas n’a été brisée qu’il y a une dizaine d’années. Et c’est grâce au « remake » réussi de la société mentionnée Barcelone – car il est parfois plus facile de ne rien inventer de nouveau, mais simplement de copier ce qui fonctionne déjà quelque part.

Un bar à tapas de Prague appelé Špejle est brièvement situé dans la rue Jindřišská. Le système est exactement le même – les clients sélectionnent leurs tapas préférées au comptoir et lorsqu’ils ont fini de manger, le serveur compte simplement le nombre de bâtonnets restant sur la table (les boissons sont généralement commandées et apportées par le serveur).

Photo : Archives Spejle, liste des actualités Tapas à la pragoise, au restaurant Špejle.

Bistro Le Bistro et Hokus pokus

Vous pouvez essayer des tapas beaucoup plus chères et aussi beaucoup plus raffinées et raffinées à l’impressionnant bistrot de la rue Londynská, appelé The Bistro. Les portions sont également plus grandes ici, donc cinq tapas ou plus font un dîner complet (par opposition aux brochettes, que vous devriez commander au moins une douzaine). Et qu’est-ce qui vous intéresse ici ? Les plus populaires sont peut-être les crevettes frites en tempura et servies avec de la mayonnaise japonaise. La ventrèche grillée à la salade de céleri, le ceviche de daurade à la sauce citron vert et gingembre, le tartare à la mayonnaise au wasabi ou le saumon fumé à la crème de raifort sont également appréciés.