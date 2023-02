Après une baisse significative en 2020, le commerce extérieur s’est accompagné d’une nouvelle croissance en 2021. L’effet positif sur le solde total avec les marchandises était principalement dû à un excédent plus élevé du commerce de l’électricité de 27,0 milliards CZK

Commerce extérieur de biens de la République tchèque – données annuelles – 2021

Après une forte baisse en 2020, le commerce extérieur s’est accompagné d’une nouvelle croissance en 2021. Par rapport à 2020, chiffre d’affaires du commerce extérieur augmenté de 16,5 % (1 121,0 milliards CZK) et atteint une valeur de 7 907,2 milliards CZK.

Le solde du commerce extérieur de biens s’est soldé par un déficit 9,0 milliards de couronnes tchèques. Le passage d’actifs de 179,9 milliards CZK en 2020 à des passifs en 2021 a exacerbé le solde de 188,9 milliards CZK. Selon les données définitives pour 2021, les exportations ont augmenté de 13,4 % d’une année sur l’autre pour atteindre 3 949,1 milliards de CZK et les importations de 19,8 % pour atteindre 3 958,1 milliards de CZK.

Balance commerciale totale des biens étrangers négativement affecté surtout, un déficit de balance plus important d’une année sur l’autre avec le pétrole et le gaz naturel de 83,5 milliards de CZK en raison de la hausse des prix sur les marchés mondiaux et de l’augmentation des importations. En outre, le déficit commercial des métaux de base a augmenté de 48,7 milliards CZK, celui des produits chimiques et préparations de 25,4 milliards CZK et celui des équipements électriques de 19,7 milliards CZK.

Influence bénéfique dans la balance commerciale totale des marchandises avec l’étranger, en particulier, il y avait un excédent commercial d’électricité plus élevé de 27,0 milliards de CZK en raison de la hausse des prix et de l’augmentation des quantités d’électricité exportées. L’excédent de produits liés aux déchets a également augmenté de 13,9 milliards CZK.

La balance commerciale reste le poste d’exportation le plus important et le principal porteur d’excédents véhicule à moteur (y compris pièces de rechange et accessoires). En 2021, le bilan se solde par un excédent de 424,9 milliards CZK, ce qui représente un résultat inférieur de 1,3 milliard de CZK d’une année sur l’autre. Les exportations ont augmenté de 43,2 milliards CZK à 957,7 milliards CZK et les importations de 44,5 milliards CZK à 532,8 milliards CZK.

Excédent du commerce extérieur avec les pays de l’Union européenne[2] atteignant 709,9 milliards CZK et 53,0 milliards CZK de plus qu’en 2020. La plus forte augmentation des actifs a été enregistrée dans les échanges avec l’Allemagne de 26,0 milliards CZK, la Slovaquie de 15,5 milliards CZK et l’Autriche de 12,9 milliards CZK. En 2021, le solde négatif avec la Pologne s’est creusé d’une année sur l’autre de 7,8 milliards CZK.

Déficits du commerce extérieur de biens avec les pays hors Union européenne a augmenté d’une année sur l’autre de 237,2 milliards de CZK pour atteindre 694,4 milliards de CZK, ce qui a considérablement affecté la valeur de la balance commerciale totale de la République tchèque. Le passage de l’actif au passif a aggravé la balance commerciale avec la Fédération de Russie de 87,9 milliards de CZK, la Turquie de 13,5 milliards de CZK, l’Ukraine de 13,4 milliards de CZK et le Kazakhstan de 13,0 milliards de CZK. Dans le même temps, le déficit commercial avec la Chine a augmenté de 68,1 milliards CZK, le Japon de 22,2 milliards CZK et la République de Corée de 11,0 milliards CZK.