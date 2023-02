Rétro : Vladimr Dvok et Jiina Bohdalov chez Televariet

Sans Vladimr Dvok (*19251999), ce groupe serait inconnu. Il a été inspiré lors de vacances en France, lors d’une visite au club Olympia. C’était en 1964. J’étais intrigué par le fait que la première partie du programme consistait en l’inclusion d’un danseur, d’un chanteur, d’un magicien et d’un artiste, suivie d’une heure consacrée à un seul artiste, se souvient Dvok.

Cette connexion a immédiatement commencé à tourner dans sa tête. Que diriez-vous de faire quelque chose de similaire chez vous à Prague ? Il était tellement obsédé par l’idée qu’il n’a rien dit, il a pris du gras et du poivre et a commencé à gratter la peau. Quand il a fini de l’écrire, il est immédiatement tombé amoureux d’elle à la télévision slovaque. J’avais la mauvaise impression que tout le monde resterait immobile à cause du format, mais j’avais tort, a-t-il dit.

Vladimr Dvok et Jiina Bohdalov dans l’émission Televariet

Il n’a pas abandonné Ovem. Il était sûr qu’il aimerait le sauvage. Ce n’est que lorsque le projet a obtenu le feu vert que sept ans se sont écoulés. Et lorsque Dvok est devenu rédacteur en chef des idées libres, il a pu réaliser son rêve. Je dois juste changer le nom. Au lieu de Variet TV, qui ressemblait à de l’anglais, sur Televariet, a-t-il expliqué.

Ensuite, la recherche d’un endroit approprié pour camper commence. Les conditions étaient une projection conséquente depuis le sol et un théâtre désireux de libérer de l’espace. En fin de compte, le meilleur théâtre s’est avéré être à Mlenko, où le premier long métrage a été tourné en 1971, dit Dvok. L’accompagnement musical à cette époque était assuré par l’orchestre Karel Vlach. Après quelques respirations, il est passé de Mlenko à Kutn Hora et a provoqué d’autres changements.

Les mouches sont progressivement éliminées, les insectes sont attrapés. Cela a perturbé le programme général de la conférence et n’a pas été bien accueilli par les hommes portant le signe, qui était toujours porté par deux femmes. Par conséquent, les annonces de chaque village ont été reprises par les télédiffuseurs. Tout a son propre développement naturel, de sorte que les types de programmes changent également de temps en temps. Quand nous avons commencé, il n’y avait pas beaucoup de stars nationales, c’est pourquoi les compositeurs sont apparus plutôt que les interprètes, généralement des succès mondiaux, a-t-il expliqué.

Après quelques années, le programme s’est réchauffé et a commencé à devenir ennuyeux. Nous avons essentiellement utilisé tout ce que la Slovaquie gratuite pouvait fournir à ce moment-là, admet l’auteur. Et il y a un problème. Jaroslav Homuta , rédacteur en chef de divertissement télévisé à l’époque, envisageait d’annuler la commande, car l’émission musicale est-allemande Ein Kessel Buntes avait commencé à être reprise. Comme nous le savons, il est richement subventionné. Lorsque ces deux mondes se rejoignent, Televariet semble mal parti.

Il but donc ce dont il avait peur, le 25e jour étant le dernier. Il se termine au bout de cinq ans. Dvok ne va en aucun cas s’en tirer comme ça. Cependant, il avait un inconvénient car il n’était qu’un dramaturge ST, et il ne pouvait pas beaucoup influencer les choses ici.

Mais il prie et se bat comme un lion pour son produit. Le programme tente d’innover pour réussir auprès des aînés. Je chante avec la proposition qu’il y aura plus d’humour, qui sera entrecoupé de performances musicales et de couplets variés par les stars les meilleures et les plus populaires non seulement de Slovaquie, mais aussi du monde entier. J’ai agité le programme de la conférence qui l’amènerait, lui et la femme, se souvient-il.

Quand il est passé par un tel concept pour la première fois, il était hors de lui. Afin de ne pas gâcher le plaisir, il est conseillé de modérer l’événement et de choisir une maison pour lui-même. Jiina Bohdalov, avec qui j’ai collaboré pour la première fois en 1956, m’a tout de suite sauté dessus, raconte Dvok.

Qu’avons-nous apprécié Seril à propos de certains poads : Spectacle de variété 13.2. magicien 20.2. Arrêt des vidéos 4.3. est coup au chapeau 12.3. Peut-être même qu’un magicien viendra 22.3.

Étonnamment, ce nom apparaît. Et l’actrice a beaucoup derrière elle à cause de son rôle principal dans le film de voûte Ucho. Vladimr Dvok a des coudes très pointus, et on peut voir l’actrice les bercer au soleil. Ensuite, je suis passé au Karln Music Theatre de Prague et j’ai recommencé.

Suivant la tradition de l’orchestre de l’Orchestre de la télévision slovaque interprété par Vclav Zahradnk ou Vclav Hyb, le duo d’animateurs salue le public, échange quelques répliques humoristiques et présente le premier couplet. L’artiste vedette s’assoit avec des sketches comiques du matin Dvoka s Bohdalová. Tout a été écrit par Vladimir, qui a beaucoup aimé, dit l’actrice.

Dvok a pu inviter des artistes non seulement des pays socialistes, mais aussi d’Allemagne de l’Ouest, d’Italie ou de France. Et il se laissa m dl vc. Lorsque les contours sont affinés, les paroles incluent la rime, qui est invariablement récompensée par une ovation debout du public. La popularité de Televariety a culminé en 1982, devenant même le programme principal du réveillon du Nouvel An.

Nrod a été amusé par la façon dont Dvok Bohdalka l’a fait à nouveau. Le dernier DL pré-révolution a été diffusé une semaine avant novembre 1989, mais contrairement à d’autres émissions de changement de régime, Televariet a dirigé le DL. Dvok peut appliquer de nouveaux thèmes dans le programme, et le sketch ne perd rien du tout.

Le dernier long métrage a été réalisé en 1998, lorsque Vladimr était malade. Il est mort moins d’un an plus tard. Le nombre de films tournés au cours des décennies s’élève à 74. Et soyons honnêtes, c’est un spectacle qui a parfois été sans gras.