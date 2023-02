Judista Krpálek s’est blessée au Grand Chelem de Paris et attend de se reposer

Dans la course pour le bronze, le représentant tchèque de 28 ans attend le numéro un du tournoi Luka Maisuradze de Géorgie, médaillé de bronze aux championnats du monde de l’an dernier. Klammert a longtemps résisté au quatrième homme du classement mondial et a amené le match au « score d’or ». À la troisième minute, Maisuradze a montré sa première action réussie et après six minutes et 22 secondes de combat, il a gagné sur ipon.