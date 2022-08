Les fans de parkour à Paris éteignent les lumières des vitrines la nuit et flashent les publicités

Parkour consiste à être capable de surmonter les obstacles dans la ville. Les promoteurs de l’initiative essaient d’éteindre les vitrines ou les bannières publicitaires clignotantes. Les interrupteurs d’urgence sont souvent à quelques pieds au-dessus du trottoir.

Un groupe d’amateurs de parkour, sport qui consiste à franchir des obstacles en milieu urbain, à Paris pratique en éteignant les veilleuses des vitrines et les publicités clignotantes. Ils pensent que cela permet d’économiser de l’énergie et de réduire la pollution lumineuse dans la ville. Les membres du groupe affirment qu’ils ne font rien d’illégal, car un décret ministériel exige que les lumières des magasins soient éteintes pendant la nuit depuis 2018, a rapporté DPA. Au bout de deux ans, l’extinction des vitrines éclairées s’est propagée de Paris aux parkouristes des autres villes françaises.

Un groupe de plusieurs jeunes s’est rassemblé à un arrêt de bus dans le centre de Paris vendredi soir. Au bout d’un moment, ils ont commencé à bouger. Mais leur objectif n’est pas les boîtes de nuit ou les bars. Fait partie de groupe On The Spot Parkour, qui rassemble les fans de ce sport urbain qui veulent faire quelque chose pour l’environnement.

Dans le centre de Paris la nuit, il y a beaucoup de vitrines ou de panneaux publicitaires illuminés, alors que cela ne devrait pas être le cas. Le ministère de l’Environnement a publié un décret il y a quatre ans, qui exigeait que l’éclairage soit éteint de une à sept heures du matin. Cependant, de nombreux propriétaires et exploitants ne le savent pas ou ne prêtent pas attention à la réglementation, bien qu’ils encourent des amendes de 150 euros (près de 4 000 couronnes) voire jusqu’à 750 euros (18 500 couronnes) pour non-respect répété. . obligation.

Le parkour consiste en la capacité à surmonter les obstacles dans la ville, et ses supporters pratiquent l’escalade sur différentes surfaces. C’est ce que l’initiative susmentionnée utilise. Lorsque les membres voient des vitrines éclairées ou des bannières publicitaires lors d’une promenade nocturne dans la ville, ils essaient de les éteindre. Ils y sont principalement parvenus en ils ont trouvé interrupteur d’urgence, qui est souvent situé à quelques pieds au-dessus du trottoir.

Selon Kevin Ha, qui a participé à des événements similaires pendant deux ans, l’objectif de l’initiative est de « combiner plaisir et avantages ». « Nous nous entraînons régulièrement ensemble, le black-out n’est qu’un bonus », a déclaré le jeune homme. Dans le même temps, les membres de l’initiative nient que leurs actions aient une connotation politique.

Cette année, un certain nombre de villes, voire de pays entiers comme l’Espagne, ont commencé à leur ordonner d’éteindre les publicités lumineuses, les éclairages de vitrines ou les bâtiments publics pour économiser de l’énergie. Mais la mairie de Paris a approuvé il y a quatre ans un arrêté pour limiter la pollution lumineuse, dont certains habitants se plaignent et qui, selon l’adjoint au maire de Paris Christophe Najdovski, a un « impact désastreux sur la biodiversité » de la capitale française. Les vitrines et les panneaux d’affichage éclairés, par exemple, tuent les insectes en excès et ont un impact négatif sur les oiseaux et les arbres. Il nuit également aux personnes car la lumière entrant dans l’appartement perturbe leur sommeil.

Briller? C’est contraire aux règles.

Najdovski et sa compagne Anne Souyris, adjointe au maire pour la lutte contre la pollution, ont salué les actions des jeunes sportifs, écrit le journal Libération. Selon Kevin Ha, les réactions des passants sont généralement positives. « Certains nous ont félicités, d’autres ont même proposé leur aide », a-t-il déclaré au quotidien de gauche.

Habituellement, il n’y a pas non plus de problème avec la police, bien que selon le jeune homme, parfois certains policiers ne connaissent pas le décret. Selon lui, la réponse à leur événement a également été bonne car elle était acrobatique, non conflictuelle et apolitique. Des groupes similaires ont émergé dans d’autres villes françaises ces derniers mois, par exemple à Marseille, Rennes, Toulouse ou Aix-en-Provence.