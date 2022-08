Schillerová à Komín, ministre à Klánovice. Le député essaie aussi de poster à la mairie

Entre autres, les prochaines élections municipales démontreront le niveau de confiance des députés et des sénateurs envers leurs résidences. Selon les conclusions d’Aktuálně.cz, près de 150 membres de la Chambre des députés et des dizaines d’autres sénateurs envisagent de se présenter. Alors que les candidats se défendaient en affirmant qu’être élus à la mairie les aidaient dans leur travail parlementaire, les détracteurs avançaient qu’il s’agissait d’un cumul inapproprié de fonctions. Surtout s’il les choisit maire.

Lorsque le gouverneur de la région de Liberec, Martin Půta, devait prendre la parole lors de la récente assemblée du STAN, il s’est excusé à l’avance qu’il pourrait toucher certains des participants. Il a commencé à évoquer le problème du cumul des fonctions, qui concerne aussi plusieurs membres du Maire et les indépendants actuels. « Chacun de nous a tendance à le garder pour soi, parce que nous n’avons pas de meilleure personne pour le faire à notre place, ou nous n’avons pas le courage de nous dire que tout a une fin claire », dit-elle. à l’époque.

Le fait que les législateurs et les sénateurs travaillent également dans les conseils municipaux et certains même en tant que maires est loin d’être simplement STAN. L’analyse d’Aktuálně.cz montre que plus de 170 députés et sénateurs seront candidats aux élections municipales de septembre. Sur un total de 281 législateurs, cela représente près des deux tiers.

Beaucoup briguent la banquette arrière de la liste des candidats dans le but d’être un simple représentant. Cela est également arrivé à certains politiciens bien connus, par exemple le ministre des Transports Martin Kupka, le ministre de l’Éducation Vladimír Balaš, la chef du club parlementaire ANO Alena Schillerová ou le président du Sénat Miloš Vystrčilo.

« Je veux surtout soutenir notre candidat en position de leader. Je suis également président de l’organisation régionale Moravie du Sud, donc je suis très proche des événements politiques dans la région et directement à Brno », a déclaré Alena Schillerová à propos de sa candidature à chez lui à Brno – Komín, convaincu qu’il s’occupera de tout. « J’ai bien géré mon temps en tant que ministre, donc je n’y vois pas de problème. Je passe tous les lundis dans mon bureau de pieu, où je rencontre des gens. Et chaque fois que la Chambre ne se réunit pas, je continue mon chemin », a-t-il déclaré.

Pourtant, nombreux sont les politiciens qui ont l’ambition de travailler au conseil municipal ou d’occuper directement le poste de maire. De la première place sur la liste des candidats, où les partis placent habituellement leur candidat à la mairie, quarante députés et douze sénateurs se sont rendus aux urnes. De plus, plusieurs autres travaillent dans des directions régionales pour lesquelles ils n’ont pas été élus cette année.

Il n’est plus possible de poursuivre en justice, dit le législateur qui ne veut pas continuer à gouverner

Cependant, certains législateurs ont souligné que même en termes de succès électoral, ils n’envisageaient pas de diriger la mairie. Parmi eux se trouve, par exemple, l’actuel maire de Mnichov Hradiště, Bohême centrale, Ondřej Lochman (STAN).

« Cumuler les postes de maire d’une ville de 9 000, adjoint et père de trois enfants peut être cumulé, mais à un coût énorme. Chacun est dans des situations différentes, bien sûr il y a des collègues qui peuvent gérer les deux. Je l’ai évalué il est donc temps de lui faire de la place. le nouveau maire, qui aura le temps d’être là », a déclaré Lochman. Il s’est présenté au conseil municipal à partir de la deuxième place, et bien qu’il ne voulait plus être maire, il était au moins prêt à devenir membre du conseil.

Le sénateur Jan Tecl (ODS), qui dirige toujours Havlíčkov Brod, ne sera plus maire. « Je ne pensais pas que je chercherais un poste dans la gestion de la ville. La combinaison du travail au Sénat et à la mairie a été très bénéfique. La seule chose qui me manquait était du temps pour ma vie personnelle. C’est pourquoi je ne suis pas plus longtemps pour l’administration municipale. » De même, le maire de Nové Paky et le sénateur Josef Cogan (STAN) ou l’ancien sénateur et maire Mikulov Rostislav Koštial (ODS) finiront de la même manière.

Il est très difficile de savoir dans quelle mesure un homme politique a réussi à combiner le travail d’un député ou d’un sénateur avec celui d’une mairie. Il n’y a pas de critères faciles à mesurer. Les statistiques sur la participation à la Chambre des communes sont souvent rapportées dans les médias, mais elles ne sont pas révélatrices. Une personne vote dans presque tous les cas, mais est par ailleurs inactive, une autre, en revanche, n’a pas besoin de trop lever la main, mais participe intensivement, par exemple, à l’élaboration d’une nouvelle loi.

Hejtman Půta a donné un exemple, il a critiqué le cumul des fonctions car il n’était pas satisfait des activités du club parlementaire STAN. « Nous avons 34 membres, mais quand je regarde l’activité des députés, ce n’est pas évident que nous ayons un si grand club », explique-t-il désormais.

On a un projet fragmenté, dit l’homme politique avec l’ambition de continuer à diriger la mairie

Les politiciens eux-mêmes, désireux de continuer à être maires, ont fait valoir qu’ils arrangeraient tout au profit de leurs chambres et de leurs villes. « Je n’aime pas laisser les travaux en cours. Nous avons un grand nombre de projets en cours dans la ville et je veux vraiment aider à les mener à bien », a déclaré le député et maire Františkovy Lázně Jan Kucha (STAN). Comme beaucoup d’autres, il a également ajouté que le contact direct avec la politique de la ville l’avait beaucoup aidé lors de la prise de décisions à la chambre basse.

Le maire de longue date de Bohumín et sénateur Petr Vícha (ČSSD) a également l’intention de conserver son poste à la tête de la ville. « Toute notre équipe a décidé de se présenter à nouveau. Les élections sont la seule possibilité réelle d’obtenir un certificat pour notre travail. Lors des cinq dernières élections, nous avons toujours reçu plus de cinquante pour cent et nous voulons savoir comment nous réussirons dans cette situation difficile. période », a déclaré Vícha.

Le maire de Vrchlabí, Jan Sobotka (STAN), a expliqué sa décision en disant qu’il avait promis aux électeurs en 2018 lorsqu’il s’était présenté au Sénat. « Certaines personnes m’ont dit que si je ne continuais pas à la mairie, elles ne voteraient pas pour moi au Sénat. Je l’ai promis et j’ai tenu parole », explique Sobotka. Et il a également ajouté que lier les fonctions était difficile, mais précis, et que l’expérience de la mairie se reflétait dans la législation approuvée.

Les politologues affirment que les recherches montrent que le cumul des fonctions présente des avantages et des inconvénients et que chaque homme politique doit être évalué individuellement. Dans certains autres pays européens, il est courant que les hommes politiques occupent plusieurs fonctions.

« Je citerai, par exemple, la France, où certains premiers ministres sont aussi maires de petites villes. Je pense que c’est aussi le cas dans notre pays. D’abord, avec les sénateurs, et avec la montée des starosts et des indépendants lors de l’élection de l’an dernier , également dans la chambre basse », a déclaré le procureur constitutionnel de l’Université Charles, Jan Wintr.

Selon lui, les sénateurs de la mairie sont plus faciles que les députés, car ils n’ont pas autant d’emplois au parlement que leurs homologues de la chambre basse. « Le maire d’une petite ville est confronté à tellement de problèmes graves liés à la politique de l’État que c’est un avantage pour lui de participer à la législation. En même temps, je pense que les députés et les sénateurs conservent leurs fonctions à la mairie aussi parce que ce poste est pour eux. aussi plus sûr à l’avenir que les postes au parlement », estime Wintr.

Un politologue de la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles, Lukáš Hájek, a partagé une opinion similaire dans une interview pour Aktuálně.cz dans le passé. « Le législateur est souvent accusé d’être détaché du quotidien, mais si l’on cumule, par exemple, les mandats d’un député et d’un maire, on peut supposer que la connaissance des problèmes de sa ville se traduira par une meilleure application de la loi. », précise-t-il.