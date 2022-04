Les États-Unis, ainsi que la Pologne et la République tchèque, ont contrecarré le passage de l’Ukraine en finale

Les États-Unis ont été les derniers à s’assurer une place en finale un jour où la numéro un mondiale polonaise, Iga wiątek, a battu le Roumain Andrea Brisacario 6-0 6-0 du 324e en 45 minutes et a scellé la victoire des hôtes à Radom.

L’Ukraine a à peine progressé dans une tentative passionnante de rebondir samedi, perdant 3-2 contre les États-Unis, qui ont obtenu une place dans la finale de la Coupe Billie Jean King.

Retardée 0-2 plus tôt dans la journée, l’Ukraine s’est imposée en simple face à Dayana Yastremska et Katerina Zavatska pour un match nul avant qu’Asya Muhammed/Jessica Pegola ne batte Yastremska et Ludmila Kiszynok en double décisif 7:6 (7/5), 6-3 . .

La finale a mis fin à une semaine intéressante à Asheville, en Caroline du Nord, car les joueurs ukrainiens ont admis qu’il était difficile de se concentrer sur la tâche à accomplir étant donné les inquiétudes de la famille et des amis à la maison pendant l’invasion russe en cours.

« J’ai toujours aimé représenter mon pays, mais en ce moment, c’est difficile de le décrire », a déclaré Yastremska après une victoire 6-3 6-4 contre Pegula. « Mon cœur reste à la maison, mais mon esprit est ici. »

Au moins l’Ukraine a eu des moments pour célébrer, y compris la victoire 6-3, 6-4 de Zavatska sur Shelby Rogers, 46 places, qui a fait match nul 2-2.

« J’étais dans la zone », a déclaré joyeusement Zavatska après sa première victoire en carrière dans le top 50.

« Tellement fier de nous », a déclaré wiątek, qui n’a perdu qu’un seul match en simple ce week-end.

« C’est un long voyage. Il nous a fallu quelques années, étape par étape, pour nous développer et enfin nous qualifier. »

La Pologne espère améliorer sa meilleure forme dans la compétition – les quarts de finale en 1992 – lors de la finale de novembre.

À Prague, les Tchèques ont battu la Grande-Bretagne dans la compétition décisive en double, et Karolina Mochova et Marketa Vondrosova ont battu Harriet Dart et Katie Swan 6-1, 7-5.

Vondrosova a battu la championne de l’US Open Emma Radocano 6-1 6-1 et a donné l’avantage aux hôtes lors de leur premier match en simple inversé.

« Le résultat semblait facile, mais c’était un match difficile et il a une blessure mineure », a déclaré Vondrosova.

Raducano a emmené l’Angleterre dans son premier match professionnel sur terre battue vendredi après une victoire difficile contre Teresa Martinkova, mais a rencontré des ennuis samedi.

« J’avais une vessie dans la jambe après le match d’hier », a-t-il déclaré. Bbc. « Cela m’a vraiment gêné dans mes mouvements, c’était même difficile d’attraper le ballon. »

Dart s’est ensuite retirée du niveau anglais malgré un moment de tension alors qu’elle battait Linda Frohvertova, 16 ans, 6-0, 5-7, 6-2.

Qualification du Kazakhstan

Elena Rybakina a remporté la victoire du Kazakhstan sur l’Allemagne avec une victoire 4-6, 6-3, 7-5 sur Angelique Kerber à Nur-Sultan pour envoyer son pays en finale pour la première fois.

En Sardaigne, Camila Giorgi a remporté 12 matchs de suite, battant l’équipe française Harmony Tan 6-2, 6-0, donnant à l’Italie une avance irremplaçable de 3-0.

Tan, classé 107e au monde, a favorisé la 34e tête de série Alize Cornet et a mené 2-0 avant que Giorgi ne prenne le contrôle total.

« Je suis content, c’était un super match », a déclaré Giorgi. « C’était un peu difficile au début, puis j’ai amélioré mon jeu. »

Depuis qu’elle a remporté le tournoi pour la troisième fois en 2019, la France a perdu les trois matchs.

L’Espagne a été la seule équipe à gagner à l’extérieur, puisque Sarah Soribes Tormo a réussi à assurer sa place en finale, battant Arantexa Ross 6-0, 6-4 contre S-Hertogenbosch aux Pays-Bas.

Le Canada a gagné 3-0 contre la Lettonie, battant Leila Fernandez 6-2 6-1 à Vancouver contre Daniela Vismani.

Les qualifiés entreront en finale en Suisse, en Australie, en Belgique et en Slovaquie plus tard cette année.

La Russie et la Biélorussie, défendant le titre, ont été exclues de la compétition en raison de l’invasion de l’Ukraine.

