Annulation de la transmission du Bayern : la Russie ne supporte pas le message de la Bundesliga

Lors du match de l’Arminia Bielefeld contre le Bayern Munich le dimanche de Pâques, les hôtes ont envoyé un signal clair sur le panneau d’affichage. « Arrêtez la guerre, Poutine ! écrit là. Trop pour le licencié russe MatchTV, qui a une nouvelle fois annulé la diffusion des matches de Bundesliga.

« Arrêtez la guerre, Poutine ! sur le panneau d’affichage de Bielefelder Alm alors que l’Arminia a perdu 3-0 contre le champion en titre, le Bayern Munich. Un message clair contre la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine, qui dure maintenant depuis près de deux mois. Une insulte à MatchTV, licencié de la Bundesliga russe, qui a cessé de diffuser les matchs le dimanche de Pâques.

Après près de 30 minutes, la diffusion du match s’est arrêtée sur quelques mots courts au milieu de l’offensive du Bayern. Les radiodiffuseurs continuent d’adhérer au principe de maintenir le sport à l’écart de la politique. « Le football et le sport sont apolitiques », a déclaré le commentateur du jeu. Ce n’est pas le premier incident de ce genre.

Il y a deux semaines, suite à un message de paix similaire dans le stade, les retransmissions du match entre le Borussia Dortmund et le RB Leipzig et le lendemain du duel entre le Borussia Mönchengladbach et le FSV Mainz 05 ont pris fin prématurément. Il est interdit aux médias russes d’utiliser des termes tels que « attaque », « invasion » et « déclaration de guerre » lorsqu’ils couvrent la guerre contre l’Ukraine. Moscou a décrit la guerre comme une « opération spéciale » militaire.

DFL surveille les progrès

Dans un communiqué début avril, la Ligue allemande de football (DFL) a déclaré qu’elle s’en tiendrait à son contrat avec Match TV, partenaire de la Bundesliga russe. Au lieu de la suspension et de l’abandon extraordinaires des retransmissions de la ligue en Russie, le DFL veut continuer à « atteindre le peuple russe avec un message de paix depuis les stades ». Cependant, le LDF a également menacé de mettre fin à la relation commerciale en cas de nouvelle interruption des transmissions. « Dans le même temps, bien sûr, nous surveillons de près si et dans quelle mesure cette option est toujours disponible », indique un communiqué diffusé par la ligue.

D’autres ligues majeures telles que la Premier League anglaise ou la Ligue 1 française ont suspendu leurs contrats en Russie. La Bundesliga, en revanche, continue actuellement de s’appuyer sur le pouvoir des images et d’utiliser les messages des stades pour avoir une influence au moins mineure sur la perception de la guerre au sein de la population russe. Le LDF a annoncé très tôt que « dans les circonstances actuelles, il ne bénéficiera pas du partenariat avec Match TV et contribuera à l’aide humanitaire tous les revenus exceptionnels du partenariat de cette saison ».

Outre la puissance d’image des stades allemands, les clubs de Bundesliga continuent de compter sur une grande solidarité avec l’Ukraine et les clubs du championnat ukrainien. Le Borussia Dortmund accueille le club de haut vol Dynamo Kyiv le 26 avril. Ce match sera retransmis en direct sur ZDF. Pendant ce temps, les émissions à la télévision russe n’étaient pas attendues.

« Nous vous demandons à tous, que vous souteniez le BVB ou une autre équipe, que vous soyez fan de football ou non, de bien vouloir acheter des billets pour notre match-bénéfice contre le Dynamo Kyiv », a expliqué le directeur général Carsten Cramer. « Faisons un signe de solidarité mondiale contre la guerre et pour la paix en Europe. Et surtout, aidons ensemble les populations locales. »