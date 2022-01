Les Corinthians signent le défenseur Robson Bambu, de Nice de France

Sao Paulo, 20 janvier (EFE) .- Le club brésilien Corinthians a annoncé ce jeudi la signature du défenseur Robson Bamb, originaire de Nice en France et qui est au chômage depuis près d’un an en raison d’une blessure, selon São Tim Paulo sur son réseaux sociaux.

« Bienvenue Robson Bambú », les Corinthians ont salué leurs nouvelles recrues sur leur profil Twitter, arrivant à un poste où l’entraîneur Sylvinho avait demandé des renforts pour les ajouter aux expérimentés Gil, Joao Víctor et Raúl Gustavo.

Le défenseur de 24 ans arrive en prêt et à titre gracieux, car Nice veut que le joueur renoue avec le rythme de la haute compétition, qu’il a vaincu en mars 2021 alors qu’il souffrait d’une grave blessure.

Le défenseur s’est entraîné pour la première fois ce jeudi avec l’équipe de pré-saison du Championnat Paulista, le tournoi régional de l’État de Sao Paulo ; Ligue brésilienne et Copa Libertadores.

Robson Bamb a émergé à Santos et s’est ensuite démarqué à l’Athletico Paranaense de Curitiba, avec des performances qui l’ont vu rejoindre l’équipe olympique du Brésil en 2020 et être transféré au football français pour 8 millions d’euros.

Outre Robson Bambi, les Corinthians ont confirmé ces derniers jours l’arrivée de l’ailier Bruno Melo, de Fortaleza, et du milieu de terrain expérimenté Paulinho, ancien barcelonais d’Espagne et qui revient au club après 8 ans.

Le club de São Paulo attend également une réponse de l’attaquant Espagne-Brésil Diego Costa, qui est à Madrid et a demandé quelques jours pour étudier la proposition, et clôt les négociations avec le gardien Iván, de Ponte Preta de Campinas en deuxième division. et qui a rejoint l’équipe nationale de base.