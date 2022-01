Fitness et Tour de France : Nairo Quintana parle de ses objectifs pour l’année prochaine

Pour 2022, Nairo Quintana espère disputer à nouveau le Tour de France, où il est déjà monté deux fois sur le podium (2013 et 2015). Photo : REUTERS/Stephane Mahé

En termes de résultats, 2021 Nairo Quintana peut-être pas le plus optimal, compte tenu de ses capacités et du respect qu’il a gagné dans le peloton international. Victoires d’étapes et classement général de la Vuelta Asturias ils n’encadrent que leurs deux victoires cette saison; pendant ce temps à Tour française, par exemple, se termine 28º dans ce monde.

Malgré ses difficultés, le Colombien est clair sur le fait que veulent trouver une meilleure version pour 2022. L’accident qu’il a subi au début juillet l’année dernière, et ajouté cascade sur le Tour quelques semaines plus tard, il a été contraint a subi une opération aux deux genoux en raison d’une déchirure dans certains cartilages. De là, son apparence a connu des hauts et des bas et sa préparation physique n’est pas idéale non plus, comme révélé il y a quelques semaines.

Le cycliste colombien de l’équipe Arkea, Nairo Quintana, célèbre sur le podium la victoire obtenue à la Vuelta Ciclista a Astutias, après la dernière étape entre Cangas del Narcea et Oviedo avec la ligne d’arrivée au sommet de Naranco. EFE/Eloy Alonso



JUSQU’EN 2022 :

« Tout va bien pour mon genou, plus de douleur», a récemment déclaré Nairo dans une interview à un journal français, Télégramme. Cependant, loin d’être satisfait, le double vainqueur du Grand Tour admet que 2021 est en deçà de ses attentes. « Ce n’est pas la meilleure saison de ma carrière. Mais après m’être cassé les deux genoux, j’ai mis du temps à récupérer et à revenir à un bon niveau. J’ai travaillé dur pour arriver en forme. Mais en fait, gagner la course est difficile« .

Face à plusieurs buts cette saison, Quintana a déclaré que, comme d’habitude, tous les efforts d’Arkéa Samsic seront concentrés sur le Tour de FranceEh bien, en tant que soldat local, votre invitation est presque certaine.

« L’équipe attendait beaucoup de moi et je devais trouver le bon engagement pour donner le meilleur de moi-même. J’aurai trois blocs. Le premier, je veux bien faire, avec Paris-Nice comme premier objectif. Ensuite, je serai sur le Tour de France, qui est généralement ce sera l’objectif le plus important de ma saison. Et après la fin de saison, je ne sais toujours pas. L’équipe décidera de mon programme, a déclaré le coureur boyacense.

Bien que Nairo ait assuré qu’aujourd’hui, l’idée de gagner la «Grande Boucle» était beaucoup plus difficile, compte tenu du niveau montré par des cyclistes comme Tadej PogaçaR, Primoz Roglic et même des compatriotes Egan Bernal, ne désespérez pas vous aussi de monter sur le podium la troisième fois dans sa carrière (2013 et 2015) : « L’équipe doit être très forte. Mais je ne sais pas si je peux gagner le Tour. Des années auparavant, j’y allais pour gagner. Mais trois, quatre ans ont passé, ça a été difficile pour moi… Mais j’espère être sur le podium« .

Nairo Quintana frappe sur l’étape 15 du Tour de France 2021. Photo : REUTERS/Stephane Mahé



QUE S’EST-IL PASSÉ AVEC LA MISE À JOUR DE NAIRO ?

Possibilité pour Arkéa d’accéder à la promotion catégorie cycliste la plus élevée (World Tour) pour l’année 2023 sera l’une des conditions pour Quintana décide de mettre à jour ou non. Rappelons que l’équipe de France fait partie de la catégorie Équipe Pro UCI (Deuxième Division), dont la présence dans les trois grands tours cette année n’est pas garantie, à moins d’être invité.

Sur l’avenir de la Colombie et de la France Warren Barguila, deux chefs d’équipe, chef d’équipe, Emmanuel Hubert, Il a déclaré: « Nous verrons comment ça se passe. S’ils se sentent bien, nous parlons. Si ce n’est pas le cas, nous couvrirons peut-être un peu plus. Jusqu’à présent, nous n’avons parlé de rien. Nous le ferons en début de saison. Mais cela fait partie de la vie. Ils peuvent nous quitter, on peut encore mieux recruter», selon un entretien avec Télégramme.

Rappelons qu’il est encore possible pour Arkéa d’atteindre la catégorie la plus élevée. Équipe Continuez, propriété de Tour du monde, n’a pas été en mesure de renouveler sa licence et, dans l’incertitude, Union Cycliste Internationale (UCI) le remettre 23 décembre pour déterminer votre situation. Dans cette situation, le règlement prévoit que : Les équipes qui terminent aux deux premières places du classement ProTeam pourront accéder aux trois premiers: Alpecin-Fenix ​​​​est en tête de liste, tandis que l’équipe Quintana est Lundi.

