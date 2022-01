Vinotinto de Futsal joue son premier match amical

Ce mercredi, l’équipe de Futsal Vinotinto a disputé son premier match préparatoire à la CONMEBOL Copa América de Futsal. Ceux dirigés par Freddy Miguel González ont battu le Bambi Futsal Club 4-1, lors d’un duel organisé au gymnase couvert de l’Université centrale du Venezuela.

Dans le cadre de sa préparation, l’Equipe Nationale de Futsal a ajouté sa première minute d’action, dans un engagement marqué par l’ordre, une bonne possession de balle et une rotation constante.

Dès le coup de sifflet d’ouverture, le Venezuela a eu le ballon et a commencé à créer un danger. A la troisième minute de jeu et après triangulation, Carlos Sanz a ouvert le score pour Vinotinto.

Quelques minutes plus tard, l’équipe de Mirandino a égalé l’action par l’intermédiaire de Carlos Moreno. Dans la 20e faction, le Venezuela a repris l’avantage après le coup dur de Kevin Briceño. Avec le score en leur faveur et montrant un bon niveau, le Venezuela est entré dans la pause.

En seconde période, Vinotinto a maintenu son approche et a continué à chercher plus de buts. Alexander Moreno a, à plusieurs reprises, creusé l’écart et scellé la victoire de l’équipe de Vinotinto (4-1).

Wilson France rejoint la formation

Le centre Wilson Francia a rejoint l’entraînement de Vinotinto Futsal ce mercredi après-midi, après avoir été absent pendant plusieurs jours en raison d’engagements personnels avec son nouveau club, l’Espagnol O Parrulo Ferrol FS.

La France s’est mise à la disposition de l’équipe d’entraîneurs, ajoutant des minutes lors d’un match amical contre le Bambi Futsal Club.

