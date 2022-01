Présentation de l’équipe Movistar – Diario de Noticias de Navarra

Revoir la présentation de L’équipe Movistar Pour cette saison :

Eusébio Unzue, team manager, salué ce jeudi La carrière sportive d’Alejandro Valverde, qui prendra sa retraite à la fin de la saison, et a déclaré que Murcian a contribué à faire « un pays passionné de cyclisme » ces dernières années.

A 41 ans -42 en avril- Alejandro Valverde affronte sa dernière saison en tant que cycliste. Il l’a fait avec un palmarès étendu qui comprend 130 victoires, la première place en Retour en Espagne (2009), podium à Tour française (3 ans 2015) et en Tour d’Italie (3 en 2016) et une médaille d’or à la Coupe du monde d’Innsbruck (2018).

« Nous avons passé de très bons moments ensemble. Je n’oublierai jamais cette entrée sur les Champs Elysées. Cela nous a valu une victoire en Coupe du monde, un classique en Belgique et en bonne voie pour égaler le grand monstre de l’histoire, c’est-à-dire Eddy Merckx« , a déclaré Unzué, lors de la présentation de l’équipe pour la saison.

« Valverde est le seul pilote qui peut garantir que tous les types de courses auxquelles nous participons sont des options pour la victoire. Ce fut un immense privilège de partager tant d’années, tant de sacrifices et tant de joie avec lui, en particulier pour les gens formidables qui ont contribué à rendre le pays passionné par le cyclisme », a-t-il souligné.

En ce qui concerne la course de trois semaines, l’idée de Movistar avec Valverde est qu’il coure le Giro d’Italia et la Vuelta a Espaa.

« À son tour Je veux qu’Alejandro profite et nous fasse profiter. L’idée n’est pas de se lancer dans une lutte pour le classement général, même si on ne sait pas à quel point c’est ambitieux. Il commencera de la même manière qu’il s’est terminé. Avec lui, je me contenterai de penser qu’il se fait plaisir et qu’un jour il peut gagner une belle étape contre nous. Ça suffit », a-t-il conclu.