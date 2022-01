Les compagnies aériennes américaines craignent le chaos sur les réseaux 5G. Czech analyse également les risques pour les avions

Le déploiement du réseau de données 5G a provoqué une vague d’inquiétude parmi les compagnies aériennes américaines. Ils craignaient que le nouveau réseau n’affecte l’équipement des aéronefs et ne provoque des interruptions de trafic à grande échelle. Ils veulent interdire les réseaux dans les grands aéroports. Les sociétés de télécommunications américaines AT&T et Verizon Communications ont jusqu’à présent retardé le déploiement de la 5G dans certains aéroports. Les Tchèques ont également examiné la sécurité du trafic aérien dans ce contexte.

L’introduction de la technologie aux États-Unis était prévue pour le 5 décembre 2021 dans la bande de fréquences 3,7-3,8 GHz et a ensuite été reportée à plusieurs reprises en raison de préoccupations concernant l’impact des émetteurs à proximité des aéroports sur le trafic aérien.

AT&T mercredi annoncéqui, après le retard, coopérera avec le régulateur pour résoudre le différend. Verizon a déclaré plus tard qu’il « avait volontairement décidé de réduire son réseau 5G autour de l’aéroport ».

Airbus et Boeing ont été parmi les premiers à alerter sur l’impact du nouveau réseau 5G sur le bon fonctionnement de certains instruments de bord. Des compagnies aériennes telles qu’American Airlines, Delta Air Lines et United Airlines ont averti cette semaine dans une lettre adressée au directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche Brian Dees, au secrétaire aux Transports Pet Buttigieg, au chef de la FAA Steve Dickson et à la chef de la FCC Jessica Rosenworcel que le lancement du nouveau service pourrait empêcher les transporteurs d’utiliser la plupart de leurs avions long-courriers car cela affecte le bon fonctionnement de leurs instruments.

Selon la compagnie aérienne, l’arrêt de l’avion signifierait également que des dizaines de milliers d’Américains seraient bloqués à l’étranger et que le transport aérien serait chaotique. La compagnie aérienne souhaite que le réseau 5G ne soit pas utilisé dans certains aéroports importants à une distance d’environ 3,2 kilomètres de la piste.

Les compagnies aériennes étrangères telles que Dubai Emirates ou la japonaise All Nippon Airways ne sont déjà pas sûres de lancer des réseaux 5G procéder à l’annulation de certains vols aux États Unis.

La Federal Aviation Administration (FAA) a averti que le nouveau réseau pourrait théoriquement causer des interférences avec certains appareils sensibles – tels que les altimètres, et réduire considérablement la visibilité avec une visibilité réduite. Il a ajouté qu’il continuerait à travailler pour s’assurer que les voyages sont sûrs même si les opérateurs de téléphonie mobile introduisent la 5G.

Cependant, AT&T s’est plaint du bon fonctionnement du système dans de nombreux pays. « Nous sommes frustrés par l’incapacité de la FAA à faire ce que près de 40 pays ont fait, déployer en toute sécurité la technologie 5G sans perturber les services aériens », a déclaré AT&T à CNN.

La 5G pour les avions est aussi un sujet en République tchèque

La fiabilité des appareils embarqués par rapport au fonctionnement du réseau 5G a également été analysée par l’Autorité de l’aviation civile de la République tchèque. Il a été libéré en décembre dernier déclarationqui informe les exploitants d’aéronefs de la situation aux États-Unis.

« L’Autorité de l’aviation civile est consciente d’éventuelles interférences avec le radioaltimètre de l’avion en raison de l’utilisation du réseau 5G et est en contact avec les exploitants d’aéronefs sous ses responsabilités de surveillance et, entre autres, l’AESA. (Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne, ndlr), qui traite cette question au niveau réglementaire au sein de l’UE », a déclaré le porte-parole du bureau Vítězslav Hezký pour le quotidien en ligne Aktuálně.cz.

L’AESA en fin d’année il a déclaréqu’aucun risque lié aux interférences radio de l’altimètre n’a été identifié, mais a néanmoins émis quelques recommandations aux opérateurs et aux pilotes. Par exemple, il peut être nécessaire de signaler toutes les anomalies au constructeur de l’aéronef ou d’inclure une simulation d’une fonction altimétrique non fiable lors du décollage et de l’atterrissage lors des tests des pilotes.

Par exemple, France LED Selon la télévision tchèque, un éventuel conflit avec le nouveau réseau en février dernier recommandait d’éteindre les téléphones 5G. L’Autorité de l’aviation civile française a déclaré que l’interférence du signal à des fréquences proches de la radio de l’altimètre pourrait entraîner une erreur d’atterrissage « critique ».

Hezký a déclaré sans plus de détails que le bureau tchèque analysait toujours les informations disponibles pour le fonctionnement du réseau 5G. « Pour le moment, nous n’avons aucune indication de l’AESA qu’il soit nécessaire de prendre des mesures immédiates dans le cadre du trafic aérien en République tchèque ou dans l’UE », a ajouté Hezký.

La 5G s’appuie sur les générations précédentes de réseaux 3G, qui ont étendu Internet aux téléphones mobiles et ont conduit à l’avènement des smartphones, et la 4G, qui offre des transferts de données plus rapides et permet de regarder des vidéos en streaming en déplacement, par exemple.

En République tchèque, l’opérateur Vodafone est le plus éloigné de la couverture du signal 5G, représentant 60 % de la population en 5G. T-Mobile comptait environ 25% de la population à la fin de l’année. O2 couvre actuellement certaines parties de Prague et certaines régions de Moravie. Selon l’entreprise, un demi-million de foyers seront au premier trimestre et leur nombre doublera presque pour atteindre environ 900 000 d’ici la fin de l’année.