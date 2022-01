Gaspard Ulliel est décédé : quel âge a-t-il ? Âge, petite amie, enfants, film, corps, taille, cicatrices, Instagram

Dans les dernières heures des nouvelles de la mort tragique de l’acteur français Gaspard Uliel surfer rapidement sur le Web, mais que lui est-il arrivé ?

Comment est mort Gaspard Ulliel ?

Gaspard Ulliel est décédé tragiquement après un accident lors d’une session de ski dans le sud-est de la France. L’acteur français n’a que 37 ans. L’horrible incident s’est produit hier, mardi 18 janvier, juste avant 16 heures. Gaspard a été immédiatement transporté par hélicoptère dans un hôpital de Grenoble après avoir percuté un skieur, mais son état est rapidement devenu très grave et fragile.

Biographie

Gaspard Ulliel est né près de Paris en novembre 1984 et au moment de sa mort il était tout juste 37 ans. Son père, Serge Ulliel est un créateur de mode très réussi et sa mère Christine l’aide à organiser plusieurs défilés de mode et créations de vêtements. Pourtant, dès son plus jeune âge, Gaspard montre un grand intérêt pour le cinéma et espère devenir réalisateur ; à seulement 12 ans, il fait ses débuts à l’écran.

Taille, physique et cicatrices

Gaspard Ulliel mesure 177 cm et sa beauté est connue dans le monde entier. Comme beaucoup le savent, l’acteur français a ce qui semble être une fossette sur la joue, mais c’est en fait une cicatrice due aux griffes de Doberman quand Gaspard était enfant. Voici ce que le bel acteur avait à dire dans une ancienne interview :

C’est ma marque de fabrique ! Je pense que je devrais remercier mon chirurgien, parce que ça ressemble à une fossette. Quand j’avais environ 6 ans, j’étais à la maison de campagne de quelques amis de la famille en France et ils avaient ce chien. Le chien dormait et j’ai sauté sur son dos, comme si je montais à cheval ou quelque chose comme ça. Il [il cane] il n’était pas agressif ou méchant, mais vraiment surpris et à cause de cela, il m’a frappé la joue avec sa grosse patte. Mais c’est vrai, peut-être que la cicatrice m’a aidé d’une manière ou d’une autre, peut-être qu’elle a ajouté quelque chose à mon visage. C’est intéressant parce que c’est asymétrique. C’est comme une fossette qui n’est que d’un côté de mon visage. Plusieurs réalisateurs l’ont utilisé dans leurs films. La scène dont je me souviens le plus et peut-être la plus mémorable est la scène de A Very Long Engagement où j’embrasse Audrey Tautou et elle passe son doigt le long de la cicatrice.

Film

On a vu Gaspard Ulliel dans plusieurs oeuvres cinématographiques dont :

chevalier de la lune (son travail à partir d’aujourd’hui sera posthume)

Alias

Semaine passionnée

Hannibal Lecter – L’origine du mal

Julien Stagiaire

Confrérie des Loups et Belfegor – Fantômes du Louvre

Est perdu

Petit ami et enfants

On est sans nouvelles de la vie personnelle de Gaspard Ulliel, mais on sait qu’il n’a pas d’enfant. On ne sait pas s’il a actuellement un partenaire ou non.

Instagram

Un profil du nom de Gaspard Ulliel est apparu sur Instagram, qui est très populaire, mais on ne sait pas si l’acteur lui-même s’en est occupé. QUI lien.