Vêpres siciliennes à Massimo en mémoire du héros anti-mafia – Sicile

La saison du Teatro Massimo de Palerme s'ouvre demain, entièrement consacrée au trentième anniversaire du massacre mafieux de 1992, mais aussi au 25e anniversaire de la réouverture du théâtre. Grand enthousiasme pour la première de « I Vespri Siciliani » de Giuseppe Verdi, mise en scène à 19h00 WIB, mise en scène par Emma Dante et le maestro Omer Meir Wellber sur le podium. Le maire Leoluca Orlando, le nouveau surintendant Marco Betta et le directeur musical Omer Meir Wellber, sans la présence d'Emma Dante, ont participé à la conférence de presse de présentation qui a eu lieu ce matin.

« Tous les chefs-d’œuvre – observe Betta – surmontent les barrières du temps et parlent donc de notre temps. Mais « Vesper » parle spécifiquement de nous et de ce que chacun de nous a vécu ». Ce qui en 1282 était une vêpres à Palerme contre les envahisseurs français, devient aujourd’hui une rébellion contre la pègre, la mafia, le crime qui a causé tant de douleur à la ville et à toute l’Italie. Il y a deux protagonistes absolus du spectacle : réalisé par Emma Dante et réalisé par Omer Meir Wellber. Deux compétences innovantes différentes qui se rencontrent dans le pays de Palerme que nous verrons dans la scène Carmine Maringola : la place, à partir de la Piazza Pretoria, avec une grande fontaine, des rues qui ont vu le sang des martyrs, mais aussi la réaction du peuple de 92, la colère et la souffrance des peuples opprimés, égaux et pires que la domination angevine. Sur scène, le jury met en scène Falcone et Borsellino, Piersanti Mattarella, Boris Giuliano, Peppino Impastato et bien trop d’autres. Pour la première fois à Palerme est montée la version originale de l’opéra, en français et en cinq actes, qui selon la coutume parisienne voulait des danseurs au centre de l’opéra. « Le grand-opéra – a-t-il déclaré à ANSA Wellber – comprend environ 30 minutes de danse, elles sont utilisées par la troupe de ballet mais aussi par le public qui mange et boit pendant ces 30 minutes. Aujourd’hui pour cette nouvelle production j’ai pensé à partager les danses où ils ont été utilisés pour la narration choisie par Emma Dante, après le duo d’amour nous interpréterons « la primavera », et « automne » qui est une sorte de tarentelle. Mais clairement toutes les notes sont Verdi, aucune attaque du tout. Et puis vous entendra l’écho de Nino Rota, Léopard, Visconti. Les vêpres déjà dès l’ouverture nous offrent une musique lumineuse et captivante. Chaque compositeur italien a sa propre identité, l’identité de Verdi découle de lignes mélodiques subtiles mais très profondes, comme dans le prologue du l’air le plus célèbre « O tu Palermo , terra adore ». Le plus important est de respecter le rythme authentique de Verdi qui n’est pas une valse facile, mais tout de même forte, sèche, audacieuse. ce n’est pas simple ». Au cinquième acte, alors que la cloche de Vesper sonne, une rébellion éclate, avec une dernière surprise annoncée que personne ne veut encore dévoiler. Mais il semble que l’imaginaire collectif de Palerme soit fini, et même celui de Santa Rosalia. Verdi a composé « I vespri » après le formidable succès de la trilogie, libre de toute contrainte et créant des peintures murales historiques comme il le fera plus tard avec « Don Carlos ». « Dans le parcours de Giuseppe Verdi – ajoute Betta – toute sa musique a une forte valeur politique.

Lorsque l'armée est venue en Sicile pour garder le territoire, n'oubliez pas qu'elle s'appelait « Opération Vesper ». Costumes de Vanessa Sannino, chorégraphie de Manuela Lo Sicco. Corps de ballet a été dirigé par Davide Bombana et le chœur par Ciro Visco. Parmi les protagonistes Selene Zanetti, Leonardo Caimi, Mattia Oliveri, et pour la première nuit le rôle de Jean da Procida sera interprété par Erwin Schrott, baryton-basse qui a connu un énorme succès lors du Concert du Nouvel An. Sur scène jusqu'au 26 janvier.