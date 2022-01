Gaspard Ulliel, acteur de « Moon Knight », est décédé à l’âge de 37 ans

L’acteur français Gaspard Ulliel est décédé ce mercredi 19 au matin après avoir été hospitalisé dans un état grave suite à un accident dans une station de ski. Ulliel fait partie de la série Disney+ « Moon Knight », dont la bande-annonce est sortie récemment et dont la première est prévue en mars de cette année. Selon les médias français, la cause de la mort de l’acteur était un traumatisme crânien causé après une collision avec d’autres skieurs dans la station de ski de La Rosire dans les Alpes françaises.

Ulliel est l’un des acteurs français les plus acclamés internationalement de sa génération. Dans la série Marvel, il joue le Midnight Man. L’acteur était également dans le film « Hannibal : Origin of Evil », jouant le tueur Hannibal Lecter dans sa jeunesse. Elle a également participé aux films « Saint Laurent », dans lesquels elle incarne le génie de la mode Yves Saint Laurent, « Ce n’est que la fin du monde », du réalisateur canadien Xavier Dolan et « L’amour éternel », de Jean-Pierre Jeunet.

Gaspard Ulliel est père d’un fils de six ans et double lauréat du César, le plus important du cinéma français. En 2005, à l’âge de 21 ans, il a remporté le prix du meilleur nouveau venu pour son travail sur Eterno Amor. En 2017, il a remporté le prix du meilleur acteur pour le film « C’est juste la fin du monde ».