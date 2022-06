Les cheveux de Fuksu ont également été blessés pendant le virus, mais il n’a pas perdu son ambition de médaille

La première course Speed ​​Canoe Cup de l’année aura lieu à Račice du jeudi au dimanche. L’olympien Martin Fuksa sera également présent au départ. Bien que ses derniers préparatifs aient été légèrement interrompus par la maladie virale, tout allait bien. « Et je suis sûr que je n’ai pas perdu la bonne forme que j’avais avant », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avant le début de la saison.

Comment vous préparez-vous pour la nouvelle saison et en êtes-vous satisfait ?

Il est tres gentil. J’ai commencé une formation légère en octobre et en décembre, il était en Turquie pendant deux semaines. J’ai commencé l’année avec un camp d’entraînement à Livigno, en Italie, suivi de cinq semaines en Colombie. Le gros avantage est le temps chaud très agréable et la possibilité de s’entraîner à des altitudes idéales. J’essaie tout le temps d’écouter mon corps, donc de me reposer un moment. En chemin, j’ai découvert d’autres endroits dans ce pays intéressant.

Pouvez-vous dire que vous avez passé cinq semaines entières ?

Bien sûr! J’étais dans un petit village qui était une zone touristique avant les Jeux olympiques de l’année dernière. Je l’aime là-bas, donc je veux y retourner. Dans un environnement calme, personne n’a volé notre groupe de cinq, et j’ai pu réaliser mon plan d’entraînement en toute tranquillité. Cependant, on nous a signalé certains endroits où il nous était déconseillé d’aller pour des raisons de sécurité, ce que nous avons bien sûr respecté.

Comment le régime colombien vous convient-il ?

Leur nourriture normale est principalement frite, donc ils ne sont peut-être pas les plus sains et je n’y ai trouvé aucune popularité. Cependant, nous trouvons toujours quelque chose de bon et nous apprécions également le grand choix de fruits et de jus.

Lorsque vous rentrez chez vous, vous attrapez une maladie virale. Comment est-il indiqué sur votre formulaire ?

On le verra cette semaine sur Račice (le sourire). Je me sens très bien, mais la maladie me ralentit un peu. Je ne me suis pas entraîné depuis presque une semaine et tout mon corps, et peut-être mes cheveux, me font mal (rire). Mais j’ai peut-être besoin d’un peu de repos et ce n’est pas en vain de dire que tout ce qui est mauvais est bon pour quelque chose. Dommage que j’ai dû rater la course à l’investiture pour cause de maladie.

Quels sont vos souvenirs de course à Račice ?

Toujours très bon. Je veux me souvenir de la merveilleuse Coupe du monde qui s’est déroulée là-bas il y a cinq ans. Cela m’a seulement dérangé là-bas que la route menant au départ y soit très rocheuse, ce que je n’ai pas aimé sur le bateau.

Savez-vous déjà lequel des meilleurs canoës est à venir ?

Je ne sais pas exactement, mais d’après les premières informations, il y aura beaucoup de concurrence. J’ai décidé de courir 1000 et 500 mètres, ce qui est également une semaine plus tard pour la prochaine Coupe du monde à Poznan et pour tous les grands événements de l’année. Mon frère Petr et moi avons convenu que nous ne retournerions pas à Deblkanoi avant l’année prochaine, qui est l’année pré-olympique.

Et avec quelles idées ou intentions êtes-vous entré dans cette saison ?

Ce sont toujours les mêmes, donc ce sont des médailles. Cela s’applique également aux deux championnats, bien que les Championnats d’Europe d’août à Munich aient lieu neuf jours seulement après les Championnats du monde au Canada. Il y a donc la question de savoir quel impact ce tout petit saut de temps de l’étranger vers l’Europe aura sur nous.