Les cas mondiaux de démence tripleront d’ici 2050

L’étude a analysé quatre facteurs de risque de démence (tabagisme, obésité, glycémie élevée et faible niveau d’éducation).

La première analyse complète prédit la prévalence de la démence dans 195 pays et territoires et examine l’impact des tendances attendues de l’exposition à quatre facteurs de risque majeurs : le tabagisme, l’obésité, l’hyperglycémie et le faible niveau d’instruction.

D’ici 2050, 153 millions de personnes devraient vivre avec la démence dans le monde, contre 57 millions en 2019, en grande partie en raison de la croissance démographique et du vieillissement de la population.

Les cas de démence augmenteront dans tous les pays, avec les plus faibles augmentations attendues en Asie-Pacifique à revenu élevé (53 %) et en Europe occidentale (74 %), et la croissance la plus élevée en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (367 %) et en Europe de l’Est . Afrique saharienne (357%).

Les experts prévoient qu’un meilleur accès à l’éducation pourrait réduire 6 millions de cas de démence dans le monde d’ici 2050.

Cependant, ils ont averti que cette baisse serait compensée par les 7 millions de cas supplémentaires prévus de démence associés aux taux prévus d’obésité, d’hyperglycémie et de tabagisme.

Les auteurs appellent à des efforts de prévention plus agressifs pour réduire le risque de démence grâce à des facteurs liés au mode de vie tels que l’éducation, l’alimentation et l’exercice, ainsi qu’à étendre les ressources de santé et de soins sociaux indispensables.



Décomposition de la variation en pourcentage du nombre de personnes atteintes de démence entre 2019 et 2050 dans le monde et par région du monde. GBD = Étude du fardeau mondial des maladies, des blessures et des facteurs de risque.

Le nombre d’adultes (âgés de 40 ans et plus) vivant avec la démence dans le monde devrait presque tripler, passant d’environ 57 millions en 2019 à 153 millions en 2050, principalement en raison de la croissance et du vieillissement de la population. L’étude Global Burden of Disease est la première à fournir des estimations pronostiques pour 204 pays dans le monde et est publiée dans Lancet Santé Publique .

L’étude a également examiné quatre facteurs de risque de démence – tabagisme, obésité, glycémie élevée et faible niveau d’éducation – et a souligné leur impact sur les tendances futures. Par exemple, un accès accru à l’éducation mondiale devrait réduire la prévalence de la démence de 6,2 millions de cas dans le monde d’ici 2050. Cependant, cela sera compensé par les tendances prévues en matière d’obésité, d’hyperglycémie et de tabagisme, qui devraient entraîner 6 · 8 millions de cas de démence.

Les auteurs soulignent le besoin urgent de mettre en œuvre des interventions adaptées localement qui réduisent l’exposition aux facteurs de risque, ainsi que des recherches pour trouver des traitements modificateurs de la maladie efficaces et de nouveaux facteurs de risque modifiables pour réduire le fardeau futur de la maladie.

« Notre étude offre de meilleures estimations de la démence aux niveaux mondial et national, fournissant aux décideurs et aux experts en santé publique de nouvelles informations pour comprendre les moteurs de cette augmentation, sur la base des meilleures données disponibles », a déclaré l’auteur principal Emma Nichols de l’Institute for Health. Metrics and Evaluation (IHME) à l’Université de Washington, USA. « Les gouvernements nationaux peuvent utiliser ces estimations pour s’assurer que les ressources et le soutien sont disponibles pour les personnes, les soignants et les systèmes de santé dans le monde. »

Il a poursuivi : « Dans le même temps, nous devons nous concentrer davantage sur la prévention et le contrôle des facteurs de risque avant qu’ils ne provoquent la démence. Même les progrès les plus simples dans la prévention de la démence ou le ralentissement de sa progression produiront des résultats extraordinaires. Pour avoir le plus grand impact, nous devons réduire notre exposition aux principaux facteurs de risque dans chaque pays. Pour la plupart, cela signifie étendre les programmes à faible coût adaptés localement qui soutiennent une alimentation plus saine, plus d’exercice, le sevrage tabagique et un meilleur accès à l’éducation. Et cela signifie également continuer à investir dans la recherche pour identifier des traitements efficaces pour arrêter, retarder ou prévenir la démence. »

La démence est actuellement la septième cause de décès dans le monde et l’une des principales causes d’invalidité et de dépendance chez les personnes âgées dans le monde, avec des coûts mondiaux estimés en 2019 à plus de 1 000 milliards de dollars. [2]. Bien que la démence touche principalement les personnes âgées, elle n’est pas une conséquence inévitable du vieillissement. La Commission Lancet publiée en 2020 a suggéré que jusqu’à 40 % des cas de démence pourraient être évités ou retardés si l’exposition à 12 facteurs de risque connus était éliminée : faible niveau d’éducation, hypertension artérielle, perte auditive, tabagisme, obésité à l’âge mûr, dépression, troubles physiques. inactivité. , diabète, isolement social, consommation excessive d’alcool, traumatisme crânien et pollution de l’air.

L’étude estime que la plus forte augmentation de la prévalence se produira en Afrique subsaharienne orientale, où le nombre de personnes atteintes de démence devrait augmenter de 357 %, passant de près de 660 000 en 2019 à plus de 3 millions en 2050, principalement grâce à la croissance. population : Djibouti (473 %), l’Éthiopie (443 %) et le Soudan du Sud (396 %) ont enregistré les plus fortes augmentations. De même, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, les cas devraient augmenter de 367 %, passant de près de 3 millions à près de 14 millions, avec des augmentations particulièrement importantes au Qatar (1 926 %), aux Émirats arabes unis (1795 %) et à Bahreïn.

En revanche, la plus faible augmentation du nombre de cas de démence est prévue dans la région Asie-Pacifique à revenu élevé, où le nombre de cas devrait augmenter de 53 %, passant de 4,8 millions en 2019 à 7,4 millions en 2050 – une très faible augmentation. au Japon (27%). Dans cette région, le risque de démence devrait diminuer pour chaque groupe d’âge, ce qui suggère que les mesures préventives, y compris l’amélioration de l’éducation et des modes de vie sains, ont un impact.

De même en Europe occidentale, le nombre de cas de démence devrait augmenter de 74 %, passant de près de 8 millions en 2019 à près de 14 millions en 2050 (tableau 1). Une augmentation relativement faible des cas est attendue en Grèce (45%), en Italie (56%), en Finlande (58%), en Suède (62%) et en Allemagne (65%). Au Royaume-Uni, le nombre de cas de démence devrait augmenter de 75 %, passant d’un peu plus de 907 000 en 2019 à près de 1,6 million en 2050.

À l’échelle mondiale, la démence touche plus de femmes que d’hommes. En 2019, le nombre de femmes atteintes de démence a dépassé celui des hommes atteints de démence de 100 à 69. Et cette tendance devrait se poursuivre jusqu’en 2050. « Ce n’est pas seulement parce que les femmes ont tendance à vivre plus longtemps », a déclaré le co-auteur Dr. Jaimie Steinmetz de l’IHME, Université de Washington, États-Unis. « Il existe des preuves de différences entre les sexes dans les mécanismes biologiques sous-jacents à la démence. Il a été suggéré que la maladie d’Alzheimer peut se propager différemment dans le cerveau des femmes que chez les hommes, et plusieurs facteurs de risque génétiques semblent être associés au risque de maladie selon le sexe.

Selon le co-auteur, le professeur Theo Vos de l’IHME, Université de Washington, États-Unis, « les pays à revenu faible et intermédiaire en particulier devraient mettre en œuvre dès maintenant des politiques nationales susceptibles de réduire les facteurs de risque de démence à l’avenir, telles que la priorité à l’éducation et aux modes de vie sains. . Veiller à ce que les inégalités structurelles dans l’accès aux services de santé et de protection sociale soient résolues et que les services puissent être mieux adaptés aux besoins sans précédent d’une population âgée croissante ayant des besoins de soins complexes nécessitera une planification minutieuse à la fois au niveau local et national. »

Les auteurs reconnaissent que leur analyse est limitée par le manque de données de haute qualité dans différentes parties du monde, notamment en Afrique subsaharienne, en Europe de l’Est et en Amérique centrale, et par des recherches utilisant différentes méthodologies et définitions de la démence. Ils ont également noté qu’ils ne pouvaient pas prendre en compte les 12 facteurs de risque du rapport de la Commission Lancet 2020 car ils se limitaient aux facteurs de risque inclus dans l’étude GBD et n’incluaient que les facteurs de risque avec des preuves solides d’association. Cependant, l’inclusion de facteurs de risque supplémentaires ne conduit pas nécessairement à des changements dans les prévisions de prévalence, à moins que des changements dans l’exposition à des facteurs de risque spécifiques ne soient également attendus. Enfin, ils notent que l’étude a examiné la prévalence globale de la démence et les sous-types cliniques possibles, tels que la démence vasculaire.

Dans un commentaire connexe, le Dr Michaël Schwarzinger et le Dr Carole Dufouil, du CHU de Bordeaux en France (qui n’étaient pas impliqués dans l’étude) ont déclaré : « À notre avis, les efforts des auteurs pour tirer parti de GBD 2019 simplifient encore problème sous-jacent. mécanismes qui causent la démence [ellos] ils fournissent des projections apocalyptiques qui ne prennent pas en compte les changements de mode de vie souhaités tout au long de la vie. Il existe un besoin considérable et urgent de renforcer les approches de santé publique de la démence afin de mieux informer les individus et les décideurs sur les moyens appropriés de retarder ou d’éviter ces projections désastreuses. »