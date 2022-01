Football 5 contre : le Brésil bat la France et s’assure la première place du groupe A des Jeux paralympiques | paralympiques

L’équipe brésilienne de football à 5 ​​a battu la France lundi soir au Brésil (mardi matin au Japon) et s’est assuré la première place du groupe A. Quatre fois championne paralympique, l’équipe nationale reste invaincue et pousse son jeu devant la victoire de la Coupe d’Europe. équipe 4 -0, avec deux buts de Raimundo Nonato et deux de Jardiel.

Meilleur moment : France 0 x 4 Brésil, pour Football 5 – Jeux paralympiques de Tokyo 2020

But du Brésil ! Nonato capitalise sur le rebond et ouvre le score !

Avec ce résultat, le Brésil a remporté neuf points dans le groupe A et finira deuxième du groupe B en demi-finale. Les adversaires seront connus ce mardi matin au Brésil. L’Argentine, l’Espagne et le Maroc sont des rivaux potentiels en demi-finale.

1 sur 1 Le Brésil a remporté les trois matchs du groupe A aux Jeux paralympiques — Photo : Takuma Matsushita/ CPB Le Brésil a remporté les trois matchs du groupe A aux Jeux paralympiques — Photo : Takuma Matsushita/ CPB

La France a quitté la compétition sans raison, dernière du groupe A. Hormis le Brésil, la Chine a réussi à se hisser dans la course aux médailles. L’équipe asiatique a marqué six points et s’est qualifiée pour la deuxième place.

Bartolomucci a réalisé deux superbes arrêts d’affilée et a empêché le deuxième but du Brésil !

Le match a commencé avec la France s’efforçant de faire ses adieux à Tokyo avec dignité. Le Brésil a tenté d’atteindre le but, mais s’est heurté à une défense européenne solide, qui a réussi à bloquer l’offensive principale du Brésil. Mais, à quatre minutes de la fin de la première mi-temps, Thiago a donné un coup de pied, le gardien a fourni le rebond et Raimundo Nonato a ouvert le score. Thiago et Nonato jouaient toujours bien après le but, mais le gardien français a réalisé deux superbes arrêts et a empêché le score de s’allonger.

Le talent de Raimundo Nonato est revenu lorsque l’arbitre a accordé un penalty au Brésil, six minutes après le début de la seconde mi-temps. Il a touché trois doigts, a lâché le gardien et est passé à côté. Avec des buts marqués ce lundi, il est le meilleur buteur de la compétition.

But du Brésil ! Nonato a parfaitement tiré le penalty et s’est converti !

Raimundo Nonato a également eu une influence directe sur le troisième but. Il a fait un grand mouvement, frappant fort en l’air, le gardien a touché le ballon, qui touchait toujours le poteau, jusqu’à ce que Jardiel soit autorisé à gonfler le filet. Et Jardiel a marqué un but de plus à une minute de la fin du match et a scellé la victoire.