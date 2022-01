Netflix confirme les troisième et quatrième saisons d’« Emily in Paris » | Films et télévision

Oh la la! Bonne nouvelle de la capitale française : Netflix a confirmé les troisième et quatrième saisons Emilie à Paris. Notre plaisir coupable préféré est de retour avec une série de nouveaux épisodes. Et pas étonnant que la série soit devenue un phénomène mondial qui a fait parler les gens depuis sa première !

Soit à cause du stéréotype français, soit à cause des vêtements que portent les personnages, soit à cause de l’âge du protagoniste, Emilie à Paris Il est devenu la référence en matière de divertissement.

La série, avec Lily Collins, raconte l’histoire d’Emily, une jeune américaine qui part à Paris pour travailler pour une société de publicité pendant un an, et des amis qu’elle se fait dans la ville. Ainsi, dans la deuxième saison, nous voyons le protagoniste le plus impliqué dans la vie française. De plus, comme le savent ceux qui ont vu la saison deux, il y a beaucoup de questions à résoudre. Ainsi, deux saisons fictives confirmées donneront aux fans ce dont ils ont besoin : des réponses.

Cela a été annoncé par Lily Collins

L’actrice a partagé la nouvelle avec ses abonnés via son compte Instagram. Juste debout et portant le T-shirt où elle est apparue dans Emily a Paris, Lily a partagé une publication avec le message suivant. Et il n’a pas voulu attendre pour annoncer la nouvelle :

« Je me suis réveillé ce matin pour vous apporter des nouvelles très excitantes… Emily à Paris est de retour pour la saison trois… Et attendez, une quatrième aussi ! Je ne sais pas si Emily aimera ou détestera cette publicité, mais elle criera. Je vous aime tous tellement, merci beaucoup pour le grand soutien. Sérieusement, je ne peux plus attendre. Merci beaucoup !! «

Sans aucun doute, Emily à Paris a apporté beaucoup de joie à Lily Collins, qui est également productrice exécutive de la série.