Les capitaines européens ne porteront pas OneLove à la Coupe du monde. La FIFA les a menacés d’un carton jaune pour cela

Les capitaines de sept équipes de football européennes ne participeront pas à la Coupe du monde avec des brassards arc-en-ciel dans le cadre d’une campagne anti-discrimination. Des représentants d’Angleterre, de Belgique, du Danemark, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Suisse et du Pays de Galles ont abandonné leurs plans après avoir été officiellement informés par la FIFA qu’ils recevraient un carton jaune dès leur entrée sur le terrain.

Les fédérations de football des sept pays l’ont annoncé dans un communiqué commun.

L’Angleterre, les Pays-Bas et le Pays de Galles entrent aujourd’hui dans le tournoi final au Qatar avec leur premier match de groupe. Le capitaine anglais Harry Kane a été le premier à être prêt à jouer avec des rubans arc-en-ciel dans le duel avec l’Iran. « Nous sommes prêts à payer l’amende qui suit généralement une infraction au code vestimentaire. Cependant, nous ne pouvons pas placer nos joueurs dans une situation où ils peuvent recevoir un carton jaune ou même être forcés de quitter le terrain », a déclaré la FA anglaise dans un communiqué conjoint. .

Selon la fédération néerlandaise, le fait que la FIFA veuille punir des équipes sur le terrain est extraordinaire. « Cela va à l’encontre de l’esprit sportif qui unit des millions de personnes. Nous soutenons le message de OneLove et continuerons à le diffuser, mais notre priorité numéro un est de gagner des matchs. Vous ne voulez pas qu’un capitaine commence un match avec un carton jaune C’est pourquoi c’est avec le cœur lourd qu’en tant que groupe de travail de l’UEFA, même en tant qu’équipe, ils ont décidé d’annuler nos projets », a ajouté la fédération néerlandaise dans un communiqué.

La FIFA a confirmé aujourd’hui sa position selon laquelle les équipements non autorisés ne peuvent pas être utilisés. « Cela est conforme à l’article 13.8.1 du Règlement d’équipement de la FIFA, qui stipule que pour les compétitions finales de la FIFA, le capitaine de toutes les équipes doit porter le brassard de capitaine fourni par la FIFA », a indiqué la fédération mondiale dans un communiqué. Les équipes auront désormais une collection de cassettes avec les mots « Pas de discrimination », que la FIFA avait initialement prévu d’utiliser uniquement à partir des quarts de finale.

La position de la FIFA a immédiatement attiré les critiques de groupes luttant pour les droits de la communauté LGBT+. « C’est très décevant, car la FIFA, le capitaine européen a été menacé de commencer le match avec un carton jaune pour avoir tenté de sensibiliser aux problèmes des droits de l’homme. La FIFA supprime leur droit fondamental à la liberté de parole et d’expression », a déclaré un représentant du Royaume-Uni. groupe de fans 3LionsPride.

L’Association anglaise des supporters de football (FSA) n’a que mépris pour la FIFA, selon sa déclaration d’aujourd’hui. « Citant le président de la FIFA Gianni Infantino – les fans de football LFBT + et leurs alliés ressentiront la colère aujourd’hui », a déclaré la FSA, faisant référence au discours d’Infantino avant le début de la Coupe du monde, dans lequel il a déclaré, entre autres, qu’il se sentait gay, handicapé ou salarié. . « Aujourd’hui, nous nous sentons trahis. Aujourd’hui, nous ressentons du dégoût pour une organisation qui a montré la vraie valeur des joueurs en carton jaune et la tolérance des cartons rouges », a ajouté la FSA.

La campagne « OneLove » a débuté en septembre, et pour la soutenir, les capitaines devaient porter un ruban avec des cœurs arc-en-ciel. Cependant, la FIFA n’a pas autorisé les équipes à concevoir leurs propres brassards et a insisté sur le fait qu’elles devraient jouer dans le kit fourni lors de la Coupe du monde. De plus, début novembre, la fédération a demandé aux participants au championnat de se concentrer sur le football et non sur les manifestations en faisant attention à la situation dans le pays hôte. Le capitaine français Hugo Lloris a annoncé qu’il se conformerait à la demande de la FIFA et ne jouerait pas avec des bandes arc-en-ciel.

Au total, 13 équipes européennes se sont qualifiées pour le championnat au Qatar. En plus des sept mentionnés ci-dessus, la France a également rejoint la campagne, ainsi que la Norvège et la Suède, mais ils ne se sont pas qualifiés pour le tournoi final.