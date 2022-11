Frédéric Leclerc Imhoff : Un journaliste français a été tué par les Russes lors de l’évacuation en Ukraine

« L’évacuation a été officiellement arrêtée », a déclaré le gouverneur, ajoutant qu’un véhicule blindé d’évacuation était en route pour récupérer dix personnes lorsqu’il a essuyé des tirs ennemis. « Journaliste français accrédité il a été grièvement blessé au cou documentant l’évacuation. Le policier en patrouille est sauvé par son casque », a écrit Hajdaj sur la plateforme de communication Telegram.

Le gouverneur a également ajouté plusieurs photos de la scène sur les réseaux sociaux. Il a montré les éclats de verre du véhicule d’évacuation et les corps des journalistes décédés.

Le journaliste français Frédéric Leclerc Imhoff est décédé lors de l’évacuation de civils de la région de Lougansk | Télégramme – Serhij Hajdaj



Selon les informations du serveur Bbc Imhoff a été touché par des éclats d’obus. Son collègue journaliste Maxime Brandstaetter était également sur les lieux à l’époque et n’a pas été blessé. BFMTV a commenté la situation immédiatement après l’événement, précisant ce qui suit dans sa déclaration écrite : « Cet événement tragique nous rappelle les risques auxquels sont confrontés tous les journalistes couvrant le conflit. Ils risquent leur vie depuis plus de trois mois maintenant. Le journaliste travaille ici depuis six ans.

Les informations sur sa mort ont ensuite été confirmées par le président français Emmanuel Macron. « Je partage ma douleur avec la famille, les amis et les collègues de Frédéric Leclerc Imhoff, à qui je souhaite adresser mes plus sincères condoléances », a écrit Macron sur Twitter. « Je veux une fois de plus il a souligné le soutien inconditionnel de la France à ceux qui accomplissent des tâches exigeantes pour fournir des informations depuis le champ de bataille.

Enquêter sur un double crime

Le Parquet national antiterroriste (PNAT) a annoncé qu’à la suite du décès de Leclerc Imhoff a lancé une enquête sur les crimes de guerre. Cela concerne également les blessures subies par son partenaire Brandstaetter lors du reportage, a rapporté le PNAT.

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui s’est rendue aujourd’hui en Ukraine, a annoncé qu’elle avait également demandé aux autorités ukrainiennes une enquête rapide et transparente. « C’est un double crime quand un convoi humanitaire et des journalistes sont pris pour cible », dit Colonne.

32 journalistes tués et les condoléances de Zelensky

Plusieurs journalistes ukrainiens et étrangers sont morts en Ukraine pendant plus de trois mois de l’invasion russe. Président de l’Ukraine Volodymyr Zelensky dans son message du soir, il a déclaré que Leclerc Imhoff est le 32e travailleur des médias à mourir depuis le début de l’invasion russe. L’organisation internationale Reporters sans frontières (RSF) a déclaré avoir recensé au moins huit journalistes tués dans l’exercice de leurs fonctions en Ukraine. « Sincères condoléances aux collègues et à la famille de Frederic », a ajouté Zelenskyy.

À la mi-mars, l’armée russe sur Irpini ils ont tiré sur les associés du New York Times Brent Renaud, qui en tant que cinéaste a également couvert les guerres en Irak et en Afghanistan. Peu de temps après, les Russes se sont approchés de Kiev ils ont tué un caméraman franco-irlandais Pierre Zakrzewski de la chaîne américaine Fox News et sa collègue locale Oleksandra Kuvshynova.

Il est mort à Kiev le 23 mars lors d’un bombardement la journaliste russe Oxana Baulinová, qui travaille pour le portail d’opposition The Insider. Fin avril, également à Kyiv, une Ukrainienne a été tuée dans une attaque à la roquette contre un immeuble résidentiel Collègues de Svoboda Radio Vira Hyryčová.

Mais il y a beaucoup plus de victimes de la guerre en Ukraine parmi les journalistes. Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a rapporté à la mi-mai qu’un total de sept journalistes étaient morts alors qu’ils couvraient les combats en Ukraine. Le CPJ enquête sur au moins six autres journalistes, si leur mort est liée au travail journalistique.

Selon les informations de l’agence DPA, le gouvernement allemand veut limiter le prix du gaz et de la chaleur pour les ménages dès janvier, même si jusqu’à présent il était comptabilisé en mars. La libération du Kinburn Spit permettra à l’Ukraine de contrôler le port et d’augmenter ses activités maritimes, écrit Nexta, se référant à l’Institut pour l’étude de la guerre. Selon les analystes, grâce à la libération de Kosa, l’Ukraine a pu se déplacer sur la rive gauche du Dniepr. De plus, les Russes ne pourraient pas y tirer, les Ukrainiens pourraient donc traverser la rive gauche avec moins de tirs que s’ils avaient traversé le Dniepr. Le Kinburn Spit, un terrain sablonneux et marécageux, se trouve à l’embouchure du fleuve Dniepr vers la mer. Les médias ont rapporté la libération de la zone ces derniers jours. Les pannes d’électricité et les pannes d’électricité en Ukraine causées par les attaques russes contre les infrastructures énergétiques pourraient durer jusqu’au printemps. C’est ce qu’a déclaré le chef de la société énergétique ukrainienne Yasno Serhiy Kovalenko. Dans son discours de ce soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau appelé les Ukrainiens à économiser l’électricité. « Malgré le mauvais temps, les travailleurs de l’énergie font maintenant de leur mieux pour terminer la restauration (du réseau) avant que le temps froid ne s’installe. Et bien qu’il y ait moins de pannes de courant maintenant, je veux que tout le monde comprenne : les Ukrainiens devront probablement vivre avec coupures de courant au moins jusqu’en mars. » Kovalenko a écrit dans un post Facebook. « Préparez des vêtements chauds, des couvertures, réfléchissez aux options qui vous permettront de durer longtemps », ajouta le travailleur de l’énergie. L’Ukraine fait face à une agression militaire russe depuis le 24 février, qui vise les infrastructures énergétiques ukrainiennes depuis octobre avec l’arrivée de l’hiver. Selon les autorités ukrainiennes, Moscou a mené son attaque la plus importante à ce jour le 15 novembre. En raison des attaques, les autorités ukrainiennes ont mis en place des pannes planifiées pour stabiliser le réseau électrique, mais des pannes se produisent également fréquemment.

Remplir en ligne