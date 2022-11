Il n’a jamais été aussi bon. Mais la guerre faisait rage sur la droite française

Guerre civile. Pour autant, la lutte actuelle de l’extrême droite française, qui vit une primaire imaginaire avant l’élection présidentielle, peut être qualifiée de telle. Les candidats ayant des opinions similaires sur la politique étrangère, l’immigration et un certain nombre d’autres sujets se disputent les électeurs et les politiciens de haut niveau.

L’exemple le plus récent de défection de Marine Le Pen (présidente de l’Association nationale) au profit d’Erik Zemmour est l’eurodéputé Nicolas Bay. Le politicien, qui avait été l’un des visages les plus visibles de Lepenovci au fil des ans, a quitté le parti dans des circonstances dramatiques. Mardi, la présidence l’a démis de toutes ses fonctions et l’a accusé d’avoir fait fuiter des informations au camp de Zemmour pendant plusieurs mois. Mercredi dernier, Bay, ancien numéro deux du parti, a annoncé officiellement son soutien à l’ancien commentateur politique.

Le Pen inspire l’indifférence

« La candidature de Le Pen inspire une certaine indifférence », a-t-il dit, ajoutant que les nombreux « revers et échecs » du chef du parti n’ont fait qu’affaiblir la mobilisation électorale.

Dans le même temps, Bay n’est pas le seul membre influent du parti à avoir participé à la compétition « plus pointue ». Le 19 janvier déjà, un autre eurodéputé et chef de la délégation des Associations nationales au Parlement européen, Jérôme Rivière, changeait les couleurs de son parti. Fait intéressant, jusqu’à son départ, il était l’un des porte-parole de la campagne de Marine Le Pen. Il a dit de lui qu' »il n’était pas en mesure de gagner l’élection présidentielle ».

Il a été suivi deux jours plus tard par un autre député Gilbert Collard et début février par sa collègue Maxette Pirbakasová. Il n’a pas trop repris la serviette : les gens autour de Le Pen ne formeraient plus un parti politique, mais plutôt un clan, le serveur le cite Franceinfo.

Le départ de Pirbakas pour Zemmour pourrait en surprendre plus d’un – l’homme politique est originaire de l’île de Guadeloupe et est noir. Dans le même temps, Zemmour a été qualifié de raciste et de xénophobe par de larges pans du spectre politique, et dans le passé, il a également été puni à plusieurs reprises pour avoir propagé la haine religieuse. Mais Pirbakas pense que Zemmour n’est pas raciste car « il était déjà en Guadeloupe ».

Après le départ de Bay, l’Association nationale a parlé de la trahison et de Le Pen lui-même il ditqu’il s’y attendait. Cependant, le Parti No. 2 Jordan Bardella affirme qu’il ne s’agit pas d’un « bain de sang » – les joueurs en carton sont habitués à perdre. Selon le serveur d’enquête Rubrique média le parti a perdu la moitié (!) de sa représentation locale depuis 2017.

Un récent sondage de l’agence Ifop indique une certaine résurgence de la campagne de Zemmour. Alors qu’après l’annonce de sa candidature, l’essayiste controversée s’est rapidement hissée à la deuxième place et a dépassé Le Pen, elle a récemment oscillé à environ 15% à la quatrième place, derrière la candidate républicaine conservatrice Valéria Pécresse.

Mais dans le sondage publié mercredi, il devance Pécresse et est séparé d’un point de Le Pen.

Trois candidats de droite ou de droite se battent pour la deuxième place, l’actuel chef de l’Etat prend les premières places dans tous les sondages d’opinion (il a obtenu 26% à la dernière place).

Zemmour a été élue par la classe moyenne, mais pas par les femmes

Bien qu’il existe un chevauchement programmatique considérable entre Le Pen et Zemmour, en même temps, les deux diffèrent à plusieurs égards. La présidente de l’Association nationale a longtemps évoqué la « dé-diabolisation » du parti, à savoir son basculement vers le mainstream, et elle a pris ses distances avec son père fondateur antisémite, Jean-Marie Le Pen.

Zemmour, d’autre part, aime provoquer avec ses déclarations, et là où Le Pen semble être modéré, il n’a aucun scrupule à utiliser des déclarations embarrassantes en attendant son procès.

Le journaliste a donné quelques informations sur la campagne de Zemmour Pendant plus de trois mois, le reporter de vingt-sept ans Vincent Bresson s’est fait passer pour un membre de l’association identitaire Génération Z, qui a soutenu la candidature d’Erik Zemmour. Le journaliste s’est infiltré dans le cercle des proches politiques et décrit le racisme qui y règne. Zemmour aurait également employé une équipe Facebook qui publie des centaines de messages le louant dans divers groupes. Dans le même temps, les trolls de Zemmour ont tenté à plusieurs reprises de réécrire ses articles sur Wikipédia.

Il existe également des différences dans les bases électorales des deux dirigeants de droite. Comme il l’a expliqué au serveur Euractiv Mathieu Gallard, directeur de recherche à l’institut Ipsos, la base électorale diffère socialement et selon l’âge.

Le Pen mise avant tout sur la classe ouvrière : 34 % des ouvriers voteront pour lui, mais seulement 6 % des cadres. A Zemmour, l’écart est beaucoup plus faible, c’est-à-dire que les électeurs appartiennent plus souvent à la classe moyenne et aisée.

En termes d’âge, les personnes âgées de 30 à 50 ans ont choisi Le Pen, tandis que les plus âgés ont choisi nettement moins. A Zemmour, la composition de l’électorat est là encore plus variée.

Selon Gallard, cet écart s’explique en partie par le fait que Zemmour est devenu le favori de plusieurs anciens électeurs républicains, notamment le conservateur François Fillon, dont les chances ont été mises à mal en 2017 par un scandale impliquant le travail fictif de sa femme.

Le Pen avait un certain avantage dans la mesure où les femmes votaient également pour lui, les électeurs de Zemmour étant majoritairement des hommes. Bien que les hommes votent généralement pour l’extrême droite, Le Pen a réussi à gommer ce handicap lors de la dernière élection. Cependant, Zemmour ne convaincra probablement pas beaucoup de femmes avec ses déclarations anti-féministes.