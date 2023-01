Les candidats présidentiels et leurs voitures. Certains des experts du château seraient choqués par ce sur quoi ils roulaient

Pavel Fisher



Comme tous les candidats sont triés par numéros tirés au sort, la tribune commence par le sénateur et ancien ambassadeur en France, Pavel Fischer. Il conduit, même dans le contexte des autres candidats, une voiture très séduisante. En tant que voiture familiale, il utilise un monospace Toyota Previa de 23 ans avec un moteur à essence de 2,4 litres et une transmission automatique. « C’est une voiture magnifique et il nous sera difficile de dire au revoir, car nous avons parcouru des centaines de milliers de kilomètres et elle a encore l’échappement d’origine, par exemple », rappelle le candidat à la présidentielle à propos de la fiabilité réputée. d’une voiture japonaise.

Fischer a également révélé que dans le passé, il avait conduit, par exemple, une Volvo V40, une Mitsubishi Lancer, une variante VW Passat ou une Skoda 125 L. « C’était toujours la voiture du bazar », dit-il. En plus des voitures privées, en tant qu’ancien diplomate, Pavel Fischer utilise également des limousines d’État. En France, par exemple, au lieu d’une BMW Série 7, il conduit une Škoda Superb dans la configuration la plus élevée Laurin & Klement, il parcourt Paris sur une moto Jawa, et à Monaco, par exemple, il attire l’attention dès son arrivée là dans son rétro Gordon Roadster. .