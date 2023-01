« Ils vont te vendre comme un légume et te violer comme une prostituée. Les réseaux sociaux ont rendu possible la prostitution rampante depuis l’Afrique | Monde

« Ils m’ont déshabillé, le grand prêtre m’a coupé les cheveux et les poils pubiens. Il m’a forcé à manger des foies de poulet crus et m’a dit que si je n’écoutais pas maman Alicia, si j’essayais de la fuir ou de la renier, elle me tuerait », a-t-il déclaré plus tôt. par un tribunal français fin mai Naomi – une fille amenée du Nigeria en France par des esclavagistes modernes et forcée à se prostituer. La police française a réussi à démanteler un groupe de proxénètes qui amenaient plus de cinquante filles d’Afrique en Europe. Sur les seize suspects, onze sont des femmes.

Naomi et les autres filles, toutes âgées de 23 à 30 ans, se sont laissées leurrer par des connaissances ou des réseaux sociaux pour des offres de gros sous en peu de temps. « Happy a dit 2 000 euros tous les 10 jours, moins 450 euros par mois pour l’hébergement et les repas », a déclaré le témoin Bella au tribunal. Pourtant, l’histoire de cinquante filles et femmes pointe un problème bien plus profond qui lie la France à ses anciennes colonies africaines, à savoir la prostitution contrôlée par les réseaux sociaux.

Les filles viennent de pays comme le Mali, le Nigeria, le Bénin ou le Burkina Faso. A la vue d’une vie meilleure, beaucoup succombent aux offres alléchantes et décident de partir. Ou c’est décidé pour eux, comme dans le cas de plusieurs filles françaises de huit ans qui ont été vendues à l’Etat islamique via Twitter comme esclaves sexuelles, comme il le souligne journal Le Monde.

Les deux tiers des échanges se font sur le réseau

Ce sont les réseaux sociaux qui sont devenus l’environnement le plus puissant qui a changé la façon dont les personnes sont victimes de la traite au cours des dix dernières années. Et un processus appelé cyber prostitution a émergé. La nouvelle application a permis d’accélérer, de cacher et surtout de répandre la prostitution à grande échelle. Selon l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, les deux tiers du commerce de la viande blanche se font via Internet.

Les réseaux sociaux, selon le rapport annuel de la Fondation Scelles, ont rendu possible le recrutement même là où les commerçants de viande blanche n’étaient jamais arrivés auparavant. Après tout, tout le monde a un smartphone. Et en quelques clics, des Nigérianes se retrouvent dans un hôtel à Paris. L’anonymat est pratiquement garanti sur le réseau et complique grandement toute enquête.

« Aucun pays africain n’est à l’abri des réseaux sociaux, les jeunes sont connectés et il ne manque personne », décrit-il la situation en Afrique pour journal Le Monde responsable de la Fondation Scelles Yves Chapenelová. « La prostitution se développe principalement en lien avec d’autres phénomènes comme le terrorisme, la corruption, les catastrophes naturelles ou la guerre. Un certain nombre de jeunes échappent à la crise, se retrouvent dans des situations compliquées et finissent dans les rues des capitales européennes. »

Cependant, selon Chapenelová, dans de nombreux cas, les jeunes Africains sont maltraités avant même de se rendre en Europe. Apparemment, cela se produit le plus souvent en Libye. Ceci est également confirmé par l’histoire de la jeune camerounaise Raïssa. Il a passé deux ans avec les « monstres libyens » avant de réussir à s’échapper et à retourner au Cameroun.

« J’ai été torturée et violée. Je voulais aller en Italie mais j’ai fait face au pire. En Libye, ils vont te vendre comme un légume et te violer comme une prostituée », a déclaré la jeune fille. journal Le Monde en 2017.

Se cacher derrière des euphémismes

L’ensemble du processus est contrôlé via les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Snapchat ou Twitter. « C’est l’endroit idéal pour cacher la prostitution enfantine sous un euphémisme. Le site Web est gratuit et l’acquisition de nouvelles filles et les commandes des clients y sont contrôlées », explique Chapenelová. Et la vie difficile dans les États d’Afrique de l’Ouest et du Centre oblige de plus en plus de gens à changer.

Par exemple, l’organisation islamique nigériane Boko Haram a forcé 2,4 millions de personnes à quitter le pays. Les groupes du Jihad volent, violent et vendent des femmes et des enfants. Selon l’Agence nationale anti-exploitation sexuelle du Nigéria, le nombre de personnes enlevées et vendues a augmenté de 204 % par rapport à 2016. De plus, selon Chapenel, de nombreux États ont légalisé la prostitution, ce qui a exacerbé la situation.

Selon lui, la seule façon de résoudre ce problème est la coopération internationale et le procès des commerçants de viande blanche devant la Cour pénale internationale. Jusqu’à présent, au moins, sa fondation a tenté de convaincre les gouvernements africains et les entreprises technologiques comme Google, Apple, Facebook et Amazon de lutter contre la prostitution et la traite des êtres humains.