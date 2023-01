Le Musée national s’ouvre de façon spectaculaire, Zeman critiquant l’architecture de Prague

C’est le bâtiment le plus complexe et le plus grand de la République tchèque moderne. Le bâtiment a subi une reconstruction complète, y compris la technologie, la distribution et la traction, car il était en mauvais état. C’est un monument culturel national et de nombreuses professions se rencontrent ici, explique Michal Luke, éditeur du musée.

galerie de photos Célébration du 100e anniversaire de la fondation de la Slovaquie

La cérémonie d’ouverture du Musée du Panthéon national s’est ouverte avec les hymnes nationaux slovaque et tchèque. Le président Milo Zeman, le Premier ministre Andrej Babi et son compatriote slovaque Peter Pellegrini sont arrivés. Je veux encore cent ans de liberté, de démocratie, d’unité et de bonne humeur, a déclaré Babi lors du défilé. Il demande au président Zeman de donner à l’éditeur Luke une médaille de cinq ans pour la reconstruction du mur.

Puis Milo Zeman a pris la parole, selon lui nous n’avons pas encore suivi l’architecture. Selon lui, aucun beau bâtiment n’a été construit à Prague depuis novembre 1989, à moins que les architectes modernes ne les aient obtenus.

Rappelez-vous le sort de la bibliothèque de Kaplickho à Letensk plni, ce devrait être l’œil magique sur Prague, il ne reste rien de cet œil comme arme politique, a déclaré Zeman, il n’a pas poussé un seul cri en se dirigeant vers la table militaire : Honte au président menteur. Honte au président qui est qualifié de dictature. Zeman a répondu avec les mots : Kad mme rove, kam mme.

Le Premier ministre Andrej Babi a apprécié la capacité de la Slovaquie et de la République tchèque à produire à plusieurs reprises un monde de personnalités, même lorsqu’après 1948, 1968 et d’autres événements historiques, de nombreux citoyens ont quitté le pays. Selon lui, les gens en République tchèque doivent vivre ensemble, grandir les uns avec les autres. On peut le faire. Je pense que nous respectons tous cela, et c’est partout dans le monde, a déclaré Babi. L’intégralité du discours du chef du gouvernement est ici.

et selon le Premier ministre, ils peuvent toujours trouver une issue rapidement et s’attaquer à de nouvelles choses. Même 50 ans de liberté ne suffisent pas à vaincre la créativité, le travail acharné et la résilience, dit-il. Il a transformé plusieurs scientifiques, écrivains, cinéastes et athlètes qui, selon lui, représentent et ont représenté les ligues supplémentaires du monde.

Je veux célébrer le centenaire de l’indépendance de la Slovaquie et de la République tchèque indépendante, afin que nos deux peuples puissent se souvenir de notre histoire commune, mais pas seulement de l’histoire et ne soient pas entraînés dans des discussions sur qui a joué quel rôle et contre qui. L’histoire est derrière eux, ce qui est bien, car grâce aux événements de 1918, aujourd’hui même les Slovaques peuvent travailler dans leur propre pays, et je veux juste demander aux hommes et aux Slovaques de continuer à vivre dans des pays qui ont une bonne gouvernance et qui. aussi prospères économiquement qu’ici, a déclaré le Premier ministre slovaque Peter Pellegrini.

Le cardinal Dominik Duka est sorti lundi pour sensibiliser les gens aux valeurs sur lesquelles la Slovaquie est fondée. Parmi les invités figuraient la maire de Prague Adriana Krnov, l’ancien ministre de la Santé Miloslav Ludvk, l’actuel ministre de la Santé Adam Vojtch, l’ancien candidat à la présidence et sénateur nouvellement élu Ji Draho, rédacteur en chef de l’Institut culturel d’État et d’autres personnes du ministère.

L’ouverture du Musée national restauré a été l’un des temps forts du centenaire de la République. Des cartes vidéo, des projections de bâtiments historiques, obtenues à travers l’histoire slovaque après de gros problèmes techniques, sont également exposées. À cause de la presse, les gens sont venus sur la place Vclavsk, où se tenait un concert commémoratif. La police a dû fermer complètement leur viaduc aux voitures pour des raisons de sécurité.

Étant donné que les concerts sont complets et bien dans le couvre-feu et que le nombre continuera d’augmenter, pour le moment, nous ne nous attendons pas à ce que le trafic revienne à la normale, a déclaré la porte-parole de la police Andrea Zoulov à iDNES.cz dans la journée. Il y a des partis en ville qui, si nécessaire, peuvent vous conseiller sur les détours.

Le musée rouvrira au public dimanche à partir de 10h. Jusqu’à la fin de l’année, l’accès aux stands sera entièrement gratuit et ouvert tous les jours.

Selon l’éditeur Lukee, le bâtiment rénové a été conceptuellement conçu pour desservir 100% de l’intérieur. La salle d’examen devrait être achevée d’ici novembre 2019, après quoi le musée recevra une exposition.

Il n’y a pas de bureaux, d’entrepôts ou de terrains administratifs. Et quand nous aurons tout terminé, le bâtiment aura dix pour cent de surface bâtie en plus, a ajouté l’éditeur.

L’un des deux musées, où se trouvent un café et une librairie, sera ouvert au public. Désormais, les visiteurs passeront par le tunnel du bâtiment historique du musée au nouveau bâtiment. Le bâtiment n’avait pas de toit ce jour-là, mais en a maintenant plusieurs.

Pour le 100e anniversaire de la fondation de la Slovaquie, une constitution est en cours de préparation, qui retrace non seulement tous les moments clés des bouleversements du XXe siècle en Slovaquie, mais aussi les destins spécifiques de ces gens ordinaires et de leur vie.

Dans le cadre de la constitution, vous verrez également un ancien document français, qui se tenait à la naissance de la République slovaque, et, selon vous, l’accord de Munich ou l’un des plus anciens drapeaux existants de la République tchèque, qui a été porté dans le cortège funèbre du président Vclav Havel.

Une exposition unique consacrée au 200e anniversaire de la fondation du musée sera à découvrir. Le premier étage de l’exposition pourra être installé dans le musée en 2019.

Demain, 28 janvier, à 10h, nous ouvrirons le bâtiment historique et le bâtiment tchéco-slovaque/slovaque-tchèque et le bâtiment 2 x 100. Il commence à faire nuit https://t.co/Tb8Qz2ffNz

Une manifestation a eu lieu à Prague dans l’après-midi, où une centaine de personnes ont défilé dans le centre-ville au nom de Happening pour la démocratie. Selon les organisateurs, les événements présentés comme des événements amusants nuisent à la démocratie.

La moitié de l’appartement est recouverte de noir. Certains portaient des masques avec des photos du président Milo Zeman, du Premier ministre Andrej Babi (ANO), du président du mouvement SPD Tomi Okamura (SPD), des politiciens communistes Vojtcha Filip, Marta Semelov et Zdek Ondrek (KSM) ou du maire du SSD Jaroslav Foldyna. Selon les organisateurs de la manifestation, ce sont ces personnes qui sont les plus menacées par la démocratie. L’événement était organisé par le groupe d’activistes Kaputin.