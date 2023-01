« Aujourd’hui est un jour heureux pour moi », a déclaré Babiš qui a été libéré et a annoncé son voyage en France

Babiš lui-même n’était pas présent lors du prononcé de la peine. « Je ne voulais tout simplement pas être là. Après six ans, quand vous vous battez pour la vérité, vous avez des émotions, et je l’ai terminé dans ma chambre », a-t-il déclaré.

« Il est vrai qu’une fois j’ai dit que j’avais tort et j’ai parlé dans certaines situations, dans certaines émotions du processus », a déclaré Babiš lors du briefing. Mais il a de nouveau qualifié ses revendications de revendications politiques.

Babiš a l’air détendu. Il a signé des livres, signé des autographes, pris des photos avec des fans pendant les pauses. « Il va gagner. Il est beau, riche et intelligent. Ne parlez de rien d’autre », a ri la septuagénaire.

« Cela aide les gens et la République tchèque. Il est dévoué aux gens, il court après eux. C’est comme s’il vivait pour eux. J’espère qu’il deviendra président », a ajouté Soňa de Brno, la soixantaine, récemment photographiée. avec lui.

Il y a aussi un certain nombre de membres du parti Babiš parmi le groupe de soutien. « Nous sommes très heureux pour lui. Je lui ai dit la vérité que nous en souffrions tous. Je l’ai appelé le matin et nous avons tous les deux pleuré au téléphone. Je sens aussi ici que les gens se félicitent spontanément », a déclaré le président de le club parlementaire, Alena Schillerová, à propos de la décision de justice de lundi.

Peu après six heures de l’après-midi, Babiš s’est assis sur le canapé rouge. La première question du modérateur et député de l’ANO Aleš Juchelka concerne une affaire judiciaire. « C’est un tel soulagement pour la famille, pour les enfants, pour ma femme. C’était difficile. Je ne veux pas retomber dans les émotions. En famille, nous avons traversé l’enfer », a répondu Babiš d’une voix étouffée au tonnerre. applaudissements.

Quelques instants plus tard, il a admis que le verdict l’avait surpris chez lui en pyjama quelque part entre la chambre et la salle de bain. « C’était incroyable. Ma femme était à la maison, mon fils était à la maison. Nous criions tous. C’est pourquoi je ne suis même pas allé au tribunal, parce que je n’allais pas le révéler », a-t-il ajouté.

Babiš utilise alors le modèle éprouvé des talk-shows précédents. Il a parlé de prévention du cancer ou de son prochain programme pendant plus d’une heure. « Quand je deviendrai président, je ne changerai certainement pas », a-t-il promis aux téléspectateurs.

« Je prends l’avion de Brno à Paris, où demain Emmanuel Macron me consacrera 30 minutes », a déclaré Babiš, appelant le président français Macron son ami.

Cependant, la décision de justice ne change pas la stratégie de campagne présidentielle actuelle de Babiš, et il a l’intention de participer à un seul débat télévisé avant le premier tour de l’élection.

« Vous me rencontrerez à Nova jeudi à 20 heures », a déclaré Babiš.

« Ce soupçon n’a pas été renforcé par d’autres preuves, au contraire, certaines preuves ont été jugées ici, et la chose la plus importante est le témoignage d’un des témoins, dont j’ai discuté en détail, c’est de là que ça vient. il ne s’agit pas de créer l’apparence d’une entreprise principalement dans le but d’obtenir des subventions », a expliqué Šott.