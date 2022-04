Le Royaume-Uni annonce un plan controversé pour envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a décrit jeudi le plan comme une « approche innovante, motivée par notre volonté humanitaire collective et rendue possible par la liberté du Brexit », affirmant qu’avec l’aide de la Grande-Bretagne, le Rwanda serait en mesure de réinstaller « des dizaines de milliers de personnes ». au fil des ans. » «

Patel a souligné que l’accord visait à améliorer le système d’asile britannique, qui, selon lui, faisait face à « un mélange de véritables crises humanitaires et de passeurs impitoyables qui profitent en utilisant le système à leur propre avantage ».

Lorsqu’un journaliste a posé des questions sur les critères de réinstallation, Patel a déclaré: « Nous sommes très clairs sur le fait que toute personne entrant illégalement au Royaume-Uni sera considérée pour la réinstallation et la réinstallation au Rwanda et je ne vais pas révéler de critères spécifiques pour diverses raisons. »

Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Perrota, a déclaré que le Rwanda était satisfait de sa coopération avec la Grande-Bretagne.

Lorsqu’on lui a demandé si le Rwanda disposait de l’infrastructure nécessaire pour accueillir les afflux, Birota a déclaré que le pays pouvait accepter les migrants et investirait dans de nouvelles infrastructures pour éduquer et recevoir les migrants avec le soutien du Royaume-Uni.

Perrota a ajouté que le programme ne ciblerait que les demandeurs d’asile britanniques vivant au Royaume-Uni et qu’ils « préfèrent ne pas accepter les personnes de leurs proches voisins tels que la République démocratique du Congo, le Burundi, l’Ouganda et la Tanzanie ». «

« Trader comme une marchandise »

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a exprimé « sa vive inquiétude et sa préoccupation » au sujet de ce plan et a exhorté les deux pays à le reconsidérer.

« Les personnes fuyant la guerre, les conflits et les persécutions méritent sympathie et compassion », a déclaré la Haut-Commissaire adjointe à la sécurité, Gillian Treggs, dans un communiqué. « Ils ne doivent pas être échangés comme des marchandises et emmenés à l’étranger pour être transformés. »

« Le HCR reste fermement opposé aux accords visant à transférer des réfugiés et des demandeurs d’asile vers des pays tiers en l’absence de protections et de normes adéquates. De tels traités ne font que modifier les obligations d’asile, éludent les obligations internationales et sont incompatibles avec le contenu et l’esprit de la Convention sur les réfugiés, a déclaré Treggs.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a également déclaré que le plan augmenterait les risques et inciterait les réfugiés à rechercher des itinéraires alternatifs, ajoutant à la pression sur les pays de première ligne.

« L’expérience montre que ces contrats sont généralement très coûteux. Ils violent souvent le droit international. Ils ne conduisent pas à une solution, mais plutôt à des arrestations massives ou à de nouvelles contrebandes », a déclaré jeudi le directeur juridique du HCR, Larry Botnik, à la British Times Radio.

Human Rights Watch a fermement condamné le plan et a publié un document fortement rédigé déclaration

« L’histoire épouvantable du Rwanda en matière de droits de l’homme est bien documentée », a-t-il ajouté.

« Le Rwanda a un bilan d’exécutions extrajudiciaires, de décès présumés en détention, de détentions illégales ou arbitraires, de torture et de procès arbitraires, en particulier de détracteurs et d’opposants. En effet, le Royaume-Uni a directement exprimé ses préoccupations concernant le respect des droits de l’homme au Rwanda. l’asile pour les Rwandais qui ont fui le pays, dont quatre l’année dernière, « ajoutant qu' » à un moment où le peuple britannique a ouvert son cœur et sa maison à l’Ukraine, le gouvernement a décidé d’agir avec cruauté et de saper ses obligations envers les autres. fuyant la guerre et la persécution. »

Steve Valdez Symonds, directeur des réfugiés et des migrants d’Amnesty International UK, a qualifié le plan de « grossièrement mal compris ».

« Envoyer des gens dans d’autres pays – sans parler des pays où les droits de l’homme sont médiocres – pour » traiter « l’asile est le summum de l’irresponsabilité et montre à quel point le gouvernement actuel est loin de l’humanité et de la réalité sur la question de l’asile », a déclaré Symonds dans un communiqué. . déclaration

Johnson a déclaré que dans le cadre du nouveau plan, la Royal Navy prendrait le commandement opérationnel des forces frontalières de la Manche « de telle manière qu’aucun navire ne puisse atteindre le Royaume-Uni sans être remarqué ».

Il a ajouté que la loi permet également aux autorités britanniques de poursuivre les personnes qui arrivent illégalement pour « la réclusion à perpétuité pour les conducteurs de bateaux ».

La Manche, l’étroite voie navigable entre l’Angleterre et la France, est l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. Les réfugiés et les migrants fuyant les conflits, la persécution et la pauvreté dans les pays les plus pauvres ou déchirés par la guerre du monde sont confrontés au risque de voyages périlleux, souvent dans des bateaux incontrôlés et à la merci de passeurs, dans l’espoir de trouver l’asile ou une opportunité économique en Angleterre.